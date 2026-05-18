Dalisson de Almeida, entre la oportunidad y la duda en el Córdoba CF

Entre la necesidad y las pruebas de última hora, el revés del pasado viernes frente al Albacete devolvió al primer plano a una figura prácticamente desdibujada en el tramo decisivo del campeonato para el Córdoba CF: Dalisson de Almeida. El hispano-brasileño regresó al once inicial por primera vez en ocho jornadas, aunque el contexto tampoco resultó especialmente amable. Y es que más allá de la derrota en El Arcángel (1-2), el encuentro volvió a dejar la sensación de un futbolista atrapado entre destellos puntuales y una irregularidad que ha terminado condicionando su primera campaña como blanquiverde.

La oportunidad llegó empujada por las circunstancias. La ausencia de Adrián Fuentes obligó a Iván Ania a recolocar piezas en ataque, desplazando a Sergi Guardiola a la punta y abriendo un hueco en el enganche que terminó ocupando el de Maceió. Paralelamente, las bajas de Albarrán y Álvaro Trilli en el lateral derecho derivaron a Jacobo hacia el carril, alterando todavía más el entramado ofensivo del equipo.

En ese escenario apareció Dalisson. Lo hizo con movilidad, tratando de encontrar espacios entre líneas y cayendo con frecuencia hacia los costados, especialmente para asociarse con la dupla formada por Carracedo y el propio Jacobo. También dejó algunos apoyos interesantes en la circulación, aunque sin conseguir una conexión realmente fluida con Guardiola ni el peso suficiente en el último tercio del campo.

El reflejo de la temporada

Su encuentro frente al cuadro manchego terminó funcionando casi como una metáfora de su curso. Arrancó participativo, con cierto dinamismo y voluntad de ser protagonista, pero fue perdiendo presencia conforme el partido se inclinó hacia el lado visitante. De hecho, acabó señalado también en el segundo tanto del Albacete, tras una pérdida en zona comprometida que derivó en el definitivo doblete de Jefté.

No llegó a superar el descanso. Iván Ania lo retiró junto a Ignasi Vilarrasa en el intermedio, dando entrada a Diego Bri y Obolskii en busca de una reacción inmediata tras el 0-2 encajado antes de pasar por vestuarios.

Una secuencia, además, que encaja con la evolución general del atacante durante toda la temporada. Porque si algo ha definido el primer año del «19» en El Arcángel ha sido precisamente esa sensación de ir de más a menos. El hispano-brasileño aterrizó el pasado verano procedente del Pontevedra después de una campaña especialmente destacada en Segunda RFEF, donde fue una de las piezas importantes del ascenso gallego a la categoría de bronce. Sin embargo, el salto a LaLiga Hypermotion no ha terminado de consolidar las expectativas depositadas sobre él en el club.

Dalisson, junto a Carracedo y Sintes tras el 0-2 del Albacete en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Su mejor tramo coincidió con el primer tercio de campeonato. Tras esperar ocho jornadas para debutar como titular, frente al Zaragoza en el Ibercaja Stadium, Dalisson logró asentarse durante varias semanas en los planes iniciales de Iván Ania. En ese periodo destacó especialmente por su golpeo a balón parado y por una capacidad diferencial para ejecutar acciones de estrategia, que en aquel momento revitalizaron el ataque blanquiverde.

Sin embargo, el impacto fue perdiendo continuidad con el paso de las jornadas. La irregularidad terminó limando su partipación hasta reducir considerablemente sus aportaciones durante la segunda vuelta...

Hasta la fecha acumula 1.145 minutos repartidos en 28 encuentros, únicamente 12 de ellos como titular, con un balance de dos goles y tres asistencias. Más llamativo aún resulta su papel en este 2026: solo ha partido de inicio en dos ocasiones y apenas suma 379 minutos sobre el césped.

Un verano bajo análisis

Con contrato hasta junio de 2027, el futuro inmediato del atacante también aparece rodeado de matices. De hecho, durante el pasado mercado invernal el club ya estudió la posibilidad de buscarle una salida temporal en forma de cesión si finalmente necesitaba liberar fichas para reforzar la plantilla. Aquella opción no terminó ejecutándose, aunque la idea se sopesó.

Ahora, con la temporada entrando en sus últimas curvas y el Córdoba CF ya fuera de la pelea por alcanzar el play off, la situación de Dalisson volverá previsiblemente a la mesa de planificación deportiva. La entidad califal afrontará este verano la construcción de un nuevo proyecto con la intención de dar un paso adelante definitivo en Segunda División y acercarse, ahora sí, a la pelea real por el ascenso.