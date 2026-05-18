Los compañeros de ascenso del Córdoba CF en 2024 siguen mirando a Primera: Dépor, Málaga y Castellón buscan su billete

Con el campeonato resuelto para sus intereses y sin más horizonte inmediato que mejorar ligeramente su posición en la tabla antes del cierre de LaLiga Hypermotion, el Córdoba CF transita las últimas jornadas del curso entre la impotencia por una oportunidad perdida y la mirada hacia lo que ocurre en el resto de escenarios de la categoría. Y es que ni siquiera una reacción tardía, sostenida sobre seis victorias consecutivas, bastó para reparar el enorme lastre acumulado semanas atrás, cuando los de Iván Ania llegaron a firmar un preocupante balance de un punto de 24 posibles.

En definitiva, un desenlace amargo -ya matemático- que, además, convierte al conjunto blanquiverde en la excepción dentro del grupo de equipos que lograron el ascenso a Segunda en 2024. Salvo los ribereños, Deportivo de la Coruña, Málaga y Castellón continúan plenamente inmersos en la carrera por subir otro escalón más. De hecho, el cuadro gallego ya ha asegurado, como mínimo, su presencia en la promoción y mantiene incluso opciones de ascenso directo; el bloque malaguista tiene el play off prácticamente encarrilado; y el club orellut, actual ocupante de la sexta plaza, aún pelea por asegurar su billete.

El Castellón, con vértigo

El caso más parecido al cordobesista es el del Castellón, aunque todavía con margen para sostenerse en la zona noble. El conjunto orellut, campeón del Grupo 2 de Primera RFEF en aquella temporada 2023-2024 tras mantener un intenso pulso precisamente con el equipo de Ania, atraviesa ahora un cierre de curso con más tensión de la deseada. Tres jornadas consecutivas sin ganar acumulan ya los de Pablo Hernández, que desde su derrota ante el propio Córdoba CF en Castalia solo han podido sumar dos empates, frente a Ceuta y Cádiz.

El resultado de esa frenada ha sido inmediato: los albinegros ocupan ahora mismo la sexta posición con 66 puntos, justo el límite del play off. Una frontera que comparte, asimismo, con el Burgos, igualado a puntos aunque todavía por detrás por diferencia general, ya que el golaverage particular no entrará en juego hasta el cierre de la agenda regular.

Tampoco pierde de vista la pelea el Eibar, próximo rival del equipo blanquiverde este domingo en Ipurúa (18.30 horas), que marcha con 64 puntos y aún dispone de seis por disputar. Precisamente ahí reside otro de los peligros para el Castellón, que cerrará el calendario frente a un Huesca inmerso en la lucha por la permanencia y posteriormente ante el propio conjunto armero.

Lance del pasado Castellón-Cádiz en Castalia, saldado con empate. / cd castellón

Chupe dispara al Málaga

Más despejado es el horizonte del Málaga, que prácticamente tiene asegurada su presencia en la fase de ascenso. El cuadro dirigido por Juan Funes firmó una contundente victoria en la última jornada frente al Ceuta en el Alfonso Murube (1-4), con protagonismo absoluto para el cordobés Chupe, autor de un doblete que lo eleva ya hasta los 22 goles en el campeonato, igualando así el segundo mejor registro goleador de un cordobés en la categoría -dentro de una campaña natural- que ostentaba Sergi León desde la 2015-2016.

Con 69 puntos en el bolsillo, el combinado boquerón podría certificar matemáticamente su presencia en el play off el próximo fin de semana si derrota al Racing de Santander o si el Burgos no consigue ganar en su visita al Reino de León. Incluso un empate podría bastarle, siempre que los castellano-leoneses tampoco pasen del reparto de puntos.

La situación tiene un evidente componente simbólico para el Málaga, que apenas un dos después de regresar desde Primera RFEF vuelve a mirar hacia arriba. El último ascenso lo hizo, además, por el mismo camino que recorrió el Córdoba CF en 2024: el play off de ascenso. Aquel trayecto dejó escenas de hermanamiento entre ambas aficiones, entonces unidas por el mismo objetivo, que era recuperar cuanto antes el fútbol profesional.

Eso sí, el cierre tampoco será sencillo para los costasoleños. Tras recibir al Racing, concluirán el curso visitando a un Zaragoza que podría llegar jugándose la permanencia en la última jornada.

Los futbolistas del Málaga celebran su victoria en la pasada jornada ante el Ceuta. / málaga cf

El Dépor apunta alto

Mientras tanto, el escenario más favorable lo protagoniza el Deportivo de la Coruña, ya clasificado matemáticamente, como mínimo, para la fase de promoción. El conjunto gallego remontó este domingo al Andorra en Riazor (2-1) y se consolidó como segundo clasificado con 74 puntos, todavía con cierta opciones de pelear incluso por el liderato.

Los de Antonio Hidalgo, campeones del Grupo 1 de Primera Federación en 2024, han pasado directamente de pelear por la estancia en la división -como hicieron ejercicio atrás- a buscar un sitio en la élite en apenas un año.

De hecho, dependen de sí mismos para asegurar el ascenso directo, con tres puntos de ventaja y el golaverage particular ganado respecto al Almería, tercer clasificado. Eso sí, todavía existe incluso margen matemático para que tanto Málaga como Las Palmas, ambos con 69 puntos, puedan amenazar esa posición si el cuadro deportivista tropieza dos veces en este cierre de temporada.

Por delante le quedan dos compromisos de alta exigencia: visitar al Real Valladolid en el José Zorrilla y, sobre todo, cerrar el campeonato en Riazor frente al propio conjunto grancanario.