El Córdoba CF se inclina por no intentar una tercera cesión de Alberto del Moral

El Córdoba CF dio por terminada su temporada el pasado viernes en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Su derrota en El Arcángel ante el Albacete (1-2) tan sólo confirmó, además de la imposibilidad de llegar a los play off, que el coliseo ribereño está muy lejos de ser un fortín o, ni mucho menos, el Reino. No al menos para el equipo de Iván Ania.

Tanto es así, que el propio técnico blanquiverde reconoció tras el partido que, por ejemplo, Xavi Sintes arrastraba molestias físicas desde hacía meses, problemas de los que se operaría al final de temporada. Nada sin importancia, en principio, lo mismo que, por ejemplo, Carlos Albarrán, que también arrastraba una tendinitis desde hacía bastantes semanas hasta que su cuerpo dijo basta.

Llegaría ante el Huesca

Otro hombre que no pudo participar en el duelo ante el equipo manchego fue Alberto del Moral. El toledano sufrió un nuevo problema muscular en el encuentro que disputó el Córdoba CF en casa ante el Granada (1-0). En principio, nada grave y, de hecho, podría llegar al último encuentro de la actual campaña, en el que el Córdoba CF se despedirá de su afición en El Arcángel ante el Huesca. Eso sí, en caso de llegar algo justo, la prudencia apunta a que no entraría en la convocatoria para el duelo ante los azulgranas, ya que el riesgo no tendría cabida.

Alberto del Moral, durante un lance del Córdoba CF-Granada antes de su lesión. / MANUEL MURILLO

Máxime, cuando el futuro del propio Alberto del Moral se dirimirá este verano. El centrocampista toledano regresará a la disciplina del Real Oviedo, recién descendido a Segunda División A y con Guillermo Almada como técnico encargado de hacer regresar a los carbayones a la máxima categoría del fútbol nacional. Ahora tocará reconstruir el proyecto y Alberto del Moral tiene contrato con el Oviedo por una temporada más, la última de las cuatro por las que firmó tras su salida del Villarreal B. El toledano deberá esperar cuáles son las intenciones del Real Oviedo, que con el cambio de entrenador y la llegada de Almada dio un giro al tratamiento de Kwasi Sibo en el plantel. De contar poco para Carrión a ser un fijo para Almada. El africano disputará el Mundial y no está claro del todo lo que pasará con él, con un contrato cumplido, aunque no se le da por perdido en el Carlos Tartiere. Por otro lado, Colombatto tiene contrato, así como Dendoncker, mientras que Fonseca podría regresar, si así lo estima conveniente su técnico, en forma de préstamo por una campaña más. Tanto el argentino como el uruguayo están en el Real Oviedo con las fórmulas de cesión de equipos en la órbita del propietario del club asturiano. No lo tendrá fácil Alberto del Moral en su regreso a Oviedo, máxime, teniendo en cuenta que no parece tener sitio en el Córdoba CF de la 2026-27.

Intermitencias

En la planta noble de El Arcángel no parecen inclinados a activar una tercera cesión del centrocampista de Villacañas.

Colombatto, futbolista del Oviedo, celebra un gol este curso en el Carlos Tartiere. / REAL OVIEDO

La pasada temporada apenas pudo jugar en cinco encuentros, dos de ellos como titular, para un total de 178 minutos en los más de cuatro meses en los que vistió la camiseta blanquiverde. Principalmente, los problemas físicos impidieron que su regreso al Córdoba CF fuera feliz, aunque colectivamente ayudó al objetivo de lograr una permanencia tranquila.

El pasado verano, el Córdoba CF activó la segunda cesión consecutiva, en esta ocasión, por una temporada completa. Su regreso se valoró como una de las grandes incorporaciones blanquiverdes para el objetivo de la 2025-26, que era algo más que una salvación: coquetear, al menos, con los puestos de play off de ascenso a Primera División. La ilusión se centraba en que Alberto del Moral combinara con Isma Ruiz para que Iván Ania pudiera montar un mediocampo fortalecido, compatible tanto con jugar con medio pivote como con tres hombres por dentro, añadiendo a la ecuación a Dani Requena. Pronto se pudo comprobar que la primera opción no iba a poder ser.

Lucha en el Real Oviedo

En los primeros partidos, ese doble pivote no convenció al asturiano, por lo que Alberto del Moral vio no pocos encuentros desde el banquillo, algunos de ellos, sin tener tan siquiera minutos. Luego, algún problema físico le impidió tener continuidad, como el acontecido a primeros del 2026, tras el que se recuperó sin problemas, por lo que el propio jugador se reivindicó recientemente indicando que estaba bien físicamente y que si no jugaba o no tenía más continuidad tenía que ver más con las decisiones del propio Iván Ania que con desaparecidos problemas físicos. De hecho, su mejor versión fue en esta última fase de la temporada, con la lesión de Isma Ruiz, que hizo que el de Villacañas tomara protagonismo y fue de los mejores jugadores del Córdoba CF durante más de un mes.

Ahora, su futuro es una incógnita. En el Real Oviedo no tendrá fácil hacerse un hueco, mientras que en el Córdoba CF no es, ni mucho menos, una primera opción para este verano, según pudo saber este periódico. En la comisión deportiva se centran en otros perfiles de cara a la próxima temporada y salvo que el mercado no ofrezca algo que convenza completamente, Alberto del Moral no volverá a vestir la blanquiverde. Una comisión en la que un peso importante en las elecciones lo representa César Sánchez, como quedó demostrado recientemente, aunque la decisión final siempre es del CEO, Antonio Fernández Monterrubio. En todo caso, el Córdoba CF se inclina por no pedir este verano una tercera cesión al Real Oviedo.