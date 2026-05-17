Christian Carracedo se convierte en un clásico en el Córdoba CF

El Córdoba CF comienza a cerrar la actual temporada, 2025-26 y pisa el acelerador en la preparación de la próxima, una 2026-27 en la que el objetivo ineludible del club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel no será otro que el de mirar el ascenso a Primera División.

Así, la plantilla actual del Córdoba CF poco tendrá que ver con la que se componga para tan ambicioso objetivo y habrá jugadores que no volverán al coliseo ribereño, al menos, en principio y siempre dependiendo de lo que ofrezca el mercado.

Jugador vital

Uno que sí estará, seguro, será Christian Carracedo. El extremo derecho blanquiverde vive ya su etapa de mayor madurez y si desde su llegada ha sido uno de los jugadores más importantes en el conjunto cordobesista, también ha de serlo en la próxima temporada, más allá de que desde la planta noble de El Arcángel se le ha de buscar una competencia de nivel que apuntale definitivamente la banda derecha cordobesista y no dependa exclusivamente del catalán.

Cristian Carracedo aplaudiendo a la grada en su sustitución durante el Córdoba CF-Sporting. / Manuel Murillo

En todo caso, la importancia y peso de Christian Carracedo en este Córdoba CF es indiscutible. Más allá de filias y fobias y de algún que otra incomprensión entre el jugador y su afición y viceversa, lo cierto es que el extremo derecho blanquiverde se ha ganado ya un lugar especial en la historia del Córdoba CF.

Notable rendimiento

Tras aquella breve etapa en el filial cordobesista, hace más de siete años, Christian Carracedo llegó al Córdoba CF para la temporada 2022-23 tras firmar en la 2021-22 dos goles y cinco asistencias en el Linares Deportivo entrenado por Alberto González, actual técnico del Albacete en la recién creada entonces Primera Federación. Aquella campaña llamó la atención del club blanquiverde que le firmó aquel verano del 2022 por una temporada, con dos más en función de objetivos. Tras un periplo de años por equipos de Tercera y Segunda B, como el Badalona, el Mallorca B, el Salerm Puente Genil, el Cacereño, el citado Córdoba B, el Écija, el Ceuta, el Langreo, el Ejea, el Prat o el Linares, Carracedo llegaba a un club con aspiraciones serias y en él terminó de explotar. Si en el Linares firmó su intervención directa o indirecta en 7 goles a lo largo de la temporada, en su primer año en el Córdoba CF la cifra casi se duplicó, ya que anotó de nuevo dos tantos, pero dio 10 asistencias, siendo uno de los puntales del ascenso a Segunda División. Ya en el fútbol profesional y tras una renovación hasta el 2028, Carracedo aumentó aún más su tarjeta, confirmando que el salto de categoría no sólo no le afectaba negativamente, sino que supuso una evolución en su juego, llegando hasta los 16 goles en forma de 5 tantos y nada menos que 11 asistencias. Por si fuera poco, la temporada que termina ha reafirmado su protagonismo, ya que faltando esos dos partidos –no podrá jugar en el penúltimo-, ya que ha presentado la misma tarjeta de rendimiento con su firma en 16 goles, anotando tres y sirviendo 13, jugando 260 minutos menos –hasta ahora- que en la pasada campaña.

Christian Carracedo celebra un gol con el Córdoba CF / LOF

Con dos temporadas aún por cumplir en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, Christian Carracedo puede dejar registros más que históricos en la vida del Córdoba CF.

Por lo pronto, Carracedo ha intervenido en 154 partidos con la camiseta del Córdoba CF, siendo el “decano” del vestuario, ya que suma cuatro partidos más que Carlos Marín, que pasa ahora mismo por ser el más veterano en el Córdoba CF. El tercero, a mucha distancia, es Carlos Albarrán, con 107.

Si Carracedo jugara el último partido de la actual temporada, en El Arcángel ante el Huesca, igualaría en partidos oficiales a Alessandro Pierini, rebasando a Loreto o Mariano Mansilla, entre otros. Pierini jugó esos 155 encuentros entre el 2005 y el 2009. Para hacerse una idea del rendimiento de Carracedo en el Córdoba CF hay que señalar que esos 154 (o 155 en caso de jugar ante el Huesca) se quedan a escasos seis partidos oficiales de Carlos Caballero, que estuvo ligado al Córdoba CF durante siete temporadas, o de Juan Carlos Quero, que también estuvo unido a la entidad blanquiverde durante seis años y también intervino en 160 partidos oficiales.

Es más, en caso de que la próxima temporada –la penúltima de su actual contrato- el extremo derecho tenga el mismo protagonismo que en las cuatro que lleva en El Arcángel, su número de partidos oficiales andará rozando los 200, por lo que se encaramaría al top 20 de jugadores del Córdoba CF que más defendieron la elástica cordobesista en partido oficial. Actualmente ya se encuentra en el top 40 y la próxima campaña tiene ante el reto de superar, entre otros, al citado Caballero, a Carmelo SalasManoloArteagaAsenAvelino ViñaBurgueteAlgar, a Luna ToledanoBarajas o a Urbano, entre otros, y quedando muy cerca de leyendas como Pepe Escalante, Ricardo Costa o Vinuesa.

En todo caso, lo que apunta Christian Carracedo es que se va a convertir en uno de los clásicos en la historia del Córdoba CF si continúa rindiendo al nivel de los cuatro años primeros en El Arcángel y cumple, al menos, su actual compromiso.