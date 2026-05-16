Iván Ania, tras la derrota ante el Albacete: "Quedan seis puntos y todavía no estamos descartados para el 'play off'"

Se peleó hasta el final. El Córdoba CF cayó ante el Albacete y se despidió de su histórica racha tras encadenar seis victorias consecutivas, además de ver frenado su intento de entrar en los puestos de play off. El conjunto blanquiverde fue de menos a más, generando más llegadas en la primera parte pero sin acierto, mientras que el Albacete aprovechó sus ocasiones para llevarse el duelo en apenas un minuto de desconexión defensiva blanquiverde. Los de Iván Ania recortaron distancias distancias con el gol de Sergi Guardiola, aunque no lograron culminar la remontada ante un rival que echó el candado. «Ahora mismo estamos a seis puntos del Castellón, quedan seis y todavía no estamos descartados del play off. Y yo sigo pensando en positivo, ya que ahora va a jugar con el Huesca, que se está jugando el descenso, y el último día recibe a Eibar. La verdad es que respecto a ellos lo tenemos a favor, no dependemos de nosotros», señaló el preparador tras la cita.

Los espacios, claves

El Córdoba CF no logró entender el partido a pesar de haberlo trabajado durante toda la semana, en un duelo en el que el rival fue especialmente peligroso al espacio y acabó aprovechando sus momentos para hacer daño. «No logramos entender el partido, a pesar de que lo habíamos estado entrenando toda la semana, porque ellos jugaron con cuatro, pero uno de los extremos se acababa hundiendo y era casi defensa de cinco. Lo intentamos, quisimos ganar, habíamos dicho en la previa que este equipo cuanto menos tenía el balón más peligroso era. Hemos estado viendo ahora las estadísticas del partido y puede que sea el segundo partido en el que más diferencia hay entre un igual y otro. Ellos están en esos dos partidos y no ganan en Andorra y ganan equipos que si les dejas correr te pueden hacer daño, como así nos lo hicieron en el segundo gol», afirmó.

Bajas y la situación de Sintes

El equipo afrontó el partido con numerosas bajas, una situación que condicionó la planificación del encuentro. «Rubén Alves llegó justo el partido, pero quiso jugar y arriesgar. Al poco de empezar el partido notó algo. No sé si es mucho o es poco, pero evidentemente quedan dos partidos y es difícil que podamos contar con él. Albarrán ayer en el entrenamiento notó también molestias. Con tan poco tiempo de margen, no pudo participar y ha condicionado un poco. La verdad es que cuando llegas a estas fechas finales es difícil poder tener a todos disponibles, pero son demasiadas bajas en el mismo partido», indicó.

«Xavi Sintes no estaba lesionado. Tiene un problema que se solucionará una vez acabe la temporada, pero no estaba lesionado. Ya sabía que Rubén podía ser un posible cambio, entonces mi situación de hoy era decidir quién iba a jugar de lateral derecho».

Quieren seguir soñando

Con este resultado, el Córdoba CF desaprovechó la oportunidad de recortar distancias para el play off y obliga ahora a centrarse en intentar cerrar la temporada con 66 puntos, una cifra que, de forma virtual, no será suficiente para alcanzar la fase de ascenso. «La pena es que hoy el Castellón falló, pero nosotros también fallamos y fallamos más todavía que ellos. Si hoy no hubiésemos fallado, que era lo que queríamos, estaríamos en una situación mucho mejor. Pero al final, ya no podemos hacer 69, pero si intentar acabar la temporada con 66», matizó.

«Hemos cometido muchos errores subsanables. Pero el primer gol de hoy es evitable totalmente. Un saque de banda que estás esperando que lo saquen arriba porque tienen un sacador de banda muy largo, no puedes permitir que reciba, que se gire y que centre. Es evitable, cuanto menos. Es una pena que se nos hayan ido estos tres puntos, pero hay que pensar que llevábamos una racha de seis victorias, queríamos la séptima y no la hemos podido conseguir», añadió.