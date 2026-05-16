Fran Gámez, jugador del Albacete, carga contra el Córdoba CF: "Salieron muy ofensivos y hasta con cierta falta de respeto"

La derrota del Córdoba CF frente al Albacete en El Arcángel (1-2), que dejó prácticamente sentenciada la pelea blanquiverde por el play off, no agotó la conversación únicamente en el plano deportivo. La noche del pasado viernes terminó derivando también hacia varios focos de tensión paralelos, entre declaraciones con cierto revuelo, un presunto episodio racista recogido en el acta arbitral y el posterior pronunciamiento público de Christian Carracedo a través de redes sociales, declarando su malestar a raíz de comentarios vertidos en redes sociales.

Uno de los principales ejes de controversia llegó precisamente desde el bando visitante. Minutos después del encuentro, unas declaraciones de Fran Gámez al medio manchego 5máseldescuento comenzaron a circular con fuerza, especialmente en clave cordobesista, por el tono empleado para analizar el planteamiento del equipo de Iván Ania. «El Córdoba CF ha salido muy ofensivo y hasta con cierta falta de respeto a nosotros, parecía que nos iban a golear», afirmó el futbolista valenciano tras el encuentro.

El zaguero del conjunto dirigido por Alberto González profundizó posteriormente en esa lectura táctica, añadiendo que «sabíamos que el Córdoba CF juega muy bien, pero también del desorden. Eso nos ha dado ventaja y luego hemos sufrido un poco, como es lógico», pero que, pese a no llegar con objetivos clasificatorios al duelo, la cita se afrontaba con «muchas ganas e ilusión».

Activado el Protocolo Contra la Violencia Verbal

Más allá del terreno estrictamente futbolístico, el encuentro también dejó un incidente reflejado posteriormente en el acta arbitral de Gorka Etayo Herrera.

Según recogió el colegiado bilbaíno, adscrito al comité vasco, el episodio tuvo lugar en torno al minuto 30 del partido, tras la comunicación realizada por el futbolista del Albacete Jonathan Gómez.

«En el minuto 30, el jugador del Albacete Jonathan Gómez me comunica que desde el sector de la grada, tras el banderín de esquina situado a la izquierda conforme a la salida de vestuarios, donde se ubicaban los aficionados del equipo local identificados por portar vestimentas con el emblema del club, un aficionado se dirige a él en los siguientes términos: 'panchito'», expone literalmente el acta.

El árbitro añadió posteriormente que el incidente no pudo ser percibido directamente por el equipo arbitral, aunque sí derivó en la activación del protocolo correspondiente. «Por este motivo se activa el Protocolo Contra la Violencia Verbal en su fase 1… La Policía Nacional me comunica que han identificado a tres personas, no pudiendo verificar al responsable», amplió el escrito.

Etayo Herrera, durante un lance del Córdoba CF-Albacete. / Manuel Murillo

El mensaje de Carracedo

La otra derivada de la noche tuvo como protagonista a Christian Carracedo, que utilizó sus perfiles en redes sociales para denunciar públicamente la situación que, según explicó, viene soportando durante buena parte de la temporada.

El extremo blanquiverde reaccionó a una publicación de un usuario denunciando los «muchos insultos y faltas de respeto» recibidos durante el curso y lanzando además un mensaje especialmente firme respecto a su entorno familiar: «No voy a consentir que falten el respeto e insulten a mi familia», expresó el futbolista.

En el mismo comunicado a través de stories de Instagram -que ya no figura en su perfil-, el ex del Linares Deportivo avanzó igualmente que emprenderá «acciones legales» si fuese necesario para frenar este tipo de comportamientos, antes de concluir su mensaje con una declaración de compromiso hacia la entidad: «doy todo por este club».