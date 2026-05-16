El Córdoba CF, víctima de El Arcángel: números de 'play off' como visitante, pero flojo en casa

La derrota del pasado viernes frente al Albacete en El Arcángel (1-2) no solo frenó la histórica racha de seis victorias consecutivas del Córdoba CF. También terminó por dejar al descubierto, ya prácticamente sin margen para maquillajes, cuál ha sido el gran punto débil del equipo de Iván Ania durante toda la temporada: su rendimiento como local.

Porque si algo ha acompañado al conjunto blanquiverde durante buena parte del curso ha sido una contradicción evidente. Mientras lejos de suelo blanquiverde ha mostrado números propios de aspirante a la zona noble, en casa nunca ha terminado de construir una regularidad suficientemente sólida como para sostener la pelea por el play off. Y ahí, precisamente, se ha escapado buena parte del sueño.

Rendimiento de 'play off'… lejos de casa

Y es que a falta todavía de las dos últimas jornadas del campeonato -Eibar fuera y Huesca en El Arcángel-, el bloque califal presenta una de las paradojas estadísticas más llamativas de toda la categoría.

El equipo cordobesista es actualmente el tercer mejor visitante de LaLiga Hypermotion, con 29 puntos sumados de 60 posibles lejos de casa. Sin embargo, el contraste aparece inmediatamente al mirar sus cifras en El Arcángel. Ahí, los de Ania solo han conseguido 31 puntos de 60 posibles, lo que los sitúa como el undécimo mejor local de la competición.

Traducido de otra forma: prácticamente la mitad de los puntos disputados en casa se han escapado esta temporada del estadio blanquiverde.

Obolskii y Sergi Guardiola conversan durante el tramo final del Córdoba CF-Albacete. / MANUEL MURILLO

Las diferencias entre ambos escenarios, de hecho, apenas existen a nivel global. El Córdoba CF ha sumado únicamente dos puntos más en casa (31) que fuera (29) y, además, ha sido incluso menos productivo ofensivamente en su propio feudo: son 27 los goles que acumula en calidad de anfitrión, por los 29 producidos a domicilio.

En el apartado defensivo sí aparece un ligero matiz favorable, con otras 27 dianas recibidas en el hogar, por las 31 encajados fuera.

El contraste con la 2024-2025

La situación adquiere todavía más dimensión si se compara con la campaña anterior. Porque pese a que la plantilla actual suma 60 puntos, cinco más de los que logró al cierre de la temporada 2024-2025, el comportamiento competitivo ha cambiado completamente según el escenario.

El pasado curso, marcado todavía por el peaje del recién ascendido, el bloque de Ania construyó buena parte de su rendimiento desde El Arcángel, o al menos en el tramo inicial. Durante la primera vuelta llegó a sumar 23 puntos de 30 posibles en casa, convirtiendo el estadio cordobés -que cerró el año invicto- en uno de sus principales bastiones. Eso sí, aquella fortaleza terminó desplomándose en la segunda mitad del campeonato, cuando los blanquiverdes apenas lograron atar 10 puntos de 33 posibles en su campo.

Fue el salto de nivel a domicilio, no obstante, lo que bastó para certificar la permanencia con tranquilidad, firmando la friolera de 18 de 30 puntos en disputa desde el mes de enero

Lance del Córdoba CF-Albacete de la 2024-2025, en la última cita en El Arcángel del pasado curso. / A.J. GONZÁLEZ

En el global, el Córdoba CF cerró la 2024-2025 con 32 puntos en casa, sinónimo de finalizar como el noveno peor local de LaLiga Hypermotion.

Ahora, en una campaña concebida claramente para dar un paso adelante hacia el play off, el equipo apenas suma 31 puntos en El Arcángel a falta del último compromiso frente al Huesca. Es decir, si no logra imponerse al cuadro altoaragonés en la jornada final, ni siquiera conseguirá superar el registro doméstico del ejercicio anterior.

Un agujero innegable

Ahí queda reflejada una de las grandes conclusión de la temporada blanquiverde. Porque el salto competitivo lejos de casa sí ha existido. De hecho, el combinado ribereño ha pasado de sumar 23 puntos como visitante el pasado curso a los 29 actuales, todavía con la visita a Ipurúa pendiente.

Sin embargo, ese crecimiento exterior no ha encontrado continuidad en su propio estadio. Ese escenario en el que Ania ha reiterado que se labran «los objetivos» y en el que, de nuevo, se ha terminado dejando escapar demasiadas oportunidades. Las suficientes, probablemente, como para que el sueño play off haya acabado diluyéndose donde debía sostenerse.