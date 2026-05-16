El Córdoba CF llega en cuadro al cierre de Liga: entre lesiones, sanciones y dudas físicas

El peaje del tramo final de Liga continúa pasando factura al Córdoba CF. Más allá de haber dicho prácticamente adiós a sus opciones de alcanzar el play off tras el revés frente al Albacete en El Arcángel (1-2), el conjunto dirigido por Iván Ania encara las dos últimas jornadas del campeonato seriamente condicionado por las ausencias. Y es que el problema ya no reside únicamente en el desgaste o en la pérdida de margen de cara a la tabla, sino también en una acumulación de bajas que ha vuelto a estrechar considerablemente el abanico de opciones del técnico asturiano.

De cara a la próxima visita al Eibar en Ipurúa, última salida del curso para los blanquiverdes, Ania ya sabe que no podrá contar, como mínimo, con dos piezas clave como Dani Requena y Christian Carracedo. Tanto el mediocentro granadino como el extremo catalán vieron frente al cuadro manchego la décima tarjeta amarilla de sus respectivas cuentas y deberán cumplir su segundo ciclo de sanción de la temporada.

Dani Requena, durante un lance del Córdoba CF-Granada. / Manuel Murillo

Rubén Alves se suma al parte

Las suspensiones, además, apenas representan una parte del problema. El capítulo físico se mantiene en crecimiento y el último nombre en añadirse ha sido el de Rubén Alves, que apenas pudo aguantar cinco minutos sobre el césped en el duelo del pasado viernes. «Llegó justo el partido, pero quiso jugar y arriesgar. Al poco de empezar el partido notó algo. No sé si es mucho o es poco, pero evidentemente quedan dos partidos y es difícil que podamos contar con él», reconoció el propio técnico tras el pleito, avanzando que difícilmente podrá volver a disponer del hispano-brasileño.

Una situación, en consecuencia, que vuelve a tensionar especialmente el eje defensivo blanquiverde, donde actualmente solo permanecen disponibles dos piezas del primer equipo: Xavi Sintes y Álex Martín. En el caso del defensor balear, además, presenta un añadido especial: «Tiene un problema que se resolverá a final de temporada», deslizó el ovetense, sin entrar en detalle.

Laterales bajo mínimos

La situación tampoco mejora en los costados de la defensa. Álvaro Trilli continúa fuera de combate desde la previa del derbi frente al Granada y todo apunta a que tampoco logrará reaparecer en este cierre liguero.

A ello se unió también la ausencia de Carlos Albarrán frente al Albacete. El lateral catalán se cayó de la convocatoria apenas un día antes del encuentro tras notar molestias físicas en la última sesión de trabajo.

«Albarrán ayer en el entrenamiento notó también molestias. Con tan poco tiempo de margen, no pudo participar y ha condicionado un poco. La verdad es que cuando llegas a estas fechas finales es difícil poder tener a todos disponibles, pero son demasiadas bajas en el mismo partido», lamentó Ania.

El esquema, además, tampoco espera recuperar a corto plazo a Alberto del Moral, cuya lesión muscular sufrida frente al Granada apunta a dejarlo en el dique seco hasta final de temporada. Más optimista es el caso de Adrián Fuentes, que fue reservado ante el Albacete y podría regresar a la lista para el cruce en suelo eibarrés.

Álex Martín, al límite

Dentro de ese escenario emerge también otro foco singular, aunque ya con poco recorrido -sin objetivos en juego y a dos fechas de zanjar el campeonato-: la situación disciplinaria de Álex Martín. El central grancanario acumula ya 21 jornadas apercibido de suspensión y continúa al borde de cumplir ciclo por acumulación de amonestaciones.

Con Rubén Alves nuevamente entre algodones y la defensa muy limitada de efectivos, cualquier tarjeta frente al Eibar impediría al ex del Elche disputar la última jornada liguera ante el Huesca en El Arcángel.

Mientras tanto, las dos bajas permanentes de este tramo final siguen siendo las de Franck Fomeyem y Adilson Mendes, ambos ya con la mira puesto en reaparecer durante los primeros compases de la próxima temporada.