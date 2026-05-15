Sala de prensa
Sergi Guardiola se aferra a lo matemático en el Córdoba CF: “El objetivo es ir a Éibar e intentar ganar, después veremos qué sucede”
El punta balear, autor del único gol califal ante el Albacete, restó importancia a los errores propios y aseguró que el foco se mantiene en la victoria
“El objetivo es ir a Éibar e intentar ganar”, así inició su alegato un Sergi Guardiola a caballo entre la incredulidad, el desazón y todavía un mínimo hilo de ilusión tras la derrota de su Córdoba CF frente al Albacete en El Arcángel (1-2). Una cita que dio para anotar su cuarta diana de la temporada, zanjar la racha de seis victorias consecutivas y, sobre todo, poner punto y final de forma virtual a que remotas opciones que manejaba el cuadro de Iván Ania por todavía alcanzar la fase de ascenso a Primera División en esta recta final de Liga. “Después ya veremos lo que sucede”, reafirmó el delantero balear tras el pleito, trasladando el sentir del vestuario tras el duro revés: hasta que el adiós no se haga matemático, la idea es la misma.
“Es una pena que estamos teniendo en estos partidos importantes tantas bajas. Hoy hemos hecho méritos para ganar el partido. Los errores nuestros, nos han condenado. Hemos tenido nuestras ocasiones, nos las hemos metido. Entonces, al final, no se pudo”, continuó analizando.
Sin foco en la defensa
También repasó el origen del tropiezo, cimentado en el doblete de Jefté -en apenas un minuto- tras una cadena de desconexiones defensivas al filo de la media hora de partido, pero con extensión, a su juicio, a todas las líneas más allá de la retaguardia… “No vamos a crucificar a nadie por los errores. Asumimos todos que han sido errores de equipo y ya está. Hemos salido con todo, como se ha visto. En ningún momento hemos tirado el partido. El equipo ha estado vivo en todo momento”, justificó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
- Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
- Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: 'La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo
- Córdoba tendrá nuevas normas urbanísticas: el Pleno aprueba la modificación de PGOU que traerá grandes cambios en las futuras viviendas
- El Cordobés y un espectáculo de drones inauguran la Feria de Mayo de Palma del Río
- La Junta tramita expropiaciones urgentes para llevar agua a Cerro Muriano y las urbanizaciones de la Sierra
- Las opciones del Córdoba CF de alcanzar el ‘play off’ llegan hasta el 5,25%
- Ambrosio denuncia los carteles electorales 'fake' del PSOE ante la Junta Electoral de Córdoba y exige que se investiguen las grabaciones de videovigilancia y tráfico