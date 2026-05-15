Sergi Guardiola se aferra a lo matemático en el Córdoba CF: “El objetivo es ir a Éibar e intentar ganar, después veremos qué sucede”

“El objetivo es ir a Éibar e intentar ganar”, así inició su alegato un Sergi Guardiola a caballo entre la incredulidad, el desazón y todavía un mínimo hilo de ilusión tras la derrota de su Córdoba CF frente al Albacete en El Arcángel (1-2). Una cita que dio para anotar su cuarta diana de la temporada, zanjar la racha de seis victorias consecutivas y, sobre todo, poner punto y final de forma virtual a que remotas opciones que manejaba el cuadro de Iván Ania por todavía alcanzar la fase de ascenso a Primera División en esta recta final de Liga. “Después ya veremos lo que sucede”, reafirmó el delantero balear tras el pleito, trasladando el sentir del vestuario tras el duro revés: hasta que el adiós no se haga matemático, la idea es la misma.

“Es una pena que estamos teniendo en estos partidos importantes tantas bajas. Hoy hemos hecho méritos para ganar el partido. Los errores nuestros, nos han condenado. Hemos tenido nuestras ocasiones, nos las hemos metido. Entonces, al final, no se pudo”, continuó analizando.

Sin foco en la defensa

También repasó el origen del tropiezo, cimentado en el doblete de Jefté -en apenas un minuto- tras una cadena de desconexiones defensivas al filo de la media hora de partido, pero con extensión, a su juicio, a todas las líneas más allá de la retaguardia… “No vamos a crucificar a nadie por los errores. Asumimos todos que han sido errores de equipo y ya está. Hemos salido con todo, como se ha visto. En ningún momento hemos tirado el partido. El equipo ha estado vivo en todo momento”, justificó.