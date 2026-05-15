El Córdoba CF pone punto y final al sueño del 'play off' con una cruda derrota ante el Albacete

Se apagó el sueño. El Córdoba CF puso punto y final -al menos de forma virtual- a su persecución imposible del play off tras caer frente a un Albacete que apenas necesitó un minuto de lucidez para golpear donde más dolía: en las dudas defensivas. De más a menos transitó el conjunto de Iván Ania, dominante en el arranque, desdibujado tras el golpe y demasiado espeso después para derribar el muro manchego, que bajó la persiana antes incluso de la media parte. Porque fue ahí donde se rompió el partido. Una ráfaga de desconexión atrás permitió a Jefté convertir dos zarpazos consecutivos en una losa definitiva. Ni la reacción tras el descanso, ni el tanto de Sergi Guardiola, ni el empuje constante de El Arcángel alcanzaron ya para rehacer lo destruido. Ahí murió la noche. Ahí también cayó el telón a una racha de seis victorias consecutivas que había reactivado la fe y, a fin de cuentas, por ahí se escapó el último hilo de esperanza que aún unía a los de blanquiverde con cualquier meta más terrenal que la mera permanencia. Por delante, dos citas para mejorar el regusto.

De más a menos

Entre contingencias llegaba el plan, e Iván Ania tuvo que desarmar el once con el que había venido ganando en las últimas cuatro citas. No estaba Del Moral, tampoco llegaron Fuentes ni Álvaro Trilli, y a lo largo de la semana de trabajo se cayó del esquema Carlos Albarrán, para darle otra vuelta al rompecabezas… Y es que tuvo que tirar de inventiva, así como de recursos -más o menos ortodoxos-, el asturiano a la hora de construir su puesta en escena, con un eslabón concreto sobresaliendo, por lo sorpresivo de su rol: Jacobo González, que partió de inicio en el lateral derecho.

El madrileño, de villano a héroe en los dos últimos pleitos en El Arcángel, fue el elegido para ocupar el carril -ya lo había hecho de forma puntual en aquella manida mala racha-. Por el otro se mantuvo Vilarrasa, reforzado semana atrás frente al Granada, así como el resto de la línea defensiva, con Iker Álvarez bajo palos y la dupla Rubén Alves-Álex Martín en el eje.

Donde sí hubo movimiento fue en la medular, con Isma Ruiz de regreso tras un mes fuera de combate por molestias musculares. Formó el de Gójar pareja de baile con su socio habitual, Dani Requena, mientras que por el enganche apareció otro nombre propio: Dalisson de Almeida, haciendo de enlace. Precisamente esa labor dejó atrás Sergi Guardiola, recuperado esta vez para la causa en la punta de lanza, con Kevin Medina y Carracedo, conforme a lo habitual, haciendo las veces de escuderos por banda.

Desde la otra trinchera, con otro importante parte de urgencias apareció el Albacete, al que apenas le alcanzó para reunir a seis suplentes.

Pero la primera incidencia, no obstante, la dejó el cuadro departamental, aunque en clave médica. Cinco minutos aguantó en la cita Rubén Alves, que tras una carrera al espacio algo forzada tuvo que dejar su sitio a Xavi Sintes. Y en lo deportivo, también sello blanquiverde: un balón muerto en el corazón del área lo mandó por encima del travesaño Vilarrasa, tras una dejada de Kevin Medina, para abrir la cuenta de zarpazos.

Ya de inicio avisaban los de Alberto González de su intención: poca creación, mucho vuelo en las transiciones. Llegado el ecuador del primer acto, de hecho, era total el monopolio cordobesista, que a través de Dalisson y el binomio Jacobo-Carracedo estaba encontrando vías de agua en el canal derecho manchego. También andaba entonado Kevin Medina, aunque acosado por dobles vigilancias por el perfil izquierdo, mientras que Requena, un paso por delante de su hábitat de las últimas semanas con el regreso de Isma Ruiz, se dejaba caer en el área visitante permutando a cada tanto el sitio con Sergi Guardiola. Cerca anduvo precisamente el futbolista propiedad del Villarreal de inaugurar la noche, en un remate en semi caída que acabó desactivado por Lluís López a poco más de un metro del arco.

Jefté aprovecha las dudas

Menos avisos necesitó el Albacete para mover el marcador, eso sí. Ya se había acercado en un par de ocasiones con latigazos lejanos en transición y a la tercera, entonces en un balón colgado rematado en las alturas de cabeza, dio Jefté por zanjado el turno de advertencias. Con un giro exquisito puso el grancanario la primera diana del encuentro, a la que apenas un minuto después añadiría una segunda, aprovechando una indecisión entre Sintes e Iker Álvarez que terminó por regalar el doblete al grancanario.

Pudo ser incluso mayor la sangría antes del paso por vestuarios, con otra acción defensiva plagada de dudas en la que Álex Rubio le comió la tostada a Martín y se zanjó con un chut picado… Y en el lado opuesto, misma secuencia, pero sin el mismo acierto: Kevin Medina topó con el larguero desde el pico del área pequeña y Diego Mariño, multiplicado, le negó las dianas a Requena, Jacobo y Dalisson sobre la bocina.

Jacobo González, durante un lance de la primera mitad en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Dos por debajo, removió Ania el tablero desde la caseta. En ella se dejó a Dalisson e Ignasi Vilarrasa, con las entradas de Diego Bri para avivar el costado izquierdo y de Obolskii para duplicar la presencia en ataque. Sergi Guardiola, inédito durante prácticamente toda la primera mitad en su regreso a la punta de lanza, pasó al enganche, y de sus botas llegó la única diana cordobesista, en una acción en la que El Arcángel se encendió ante un posible penalti sobre Obolskii. Y es que todavía andaba renqueante el ruso tras el encontronazo con Pacheco cuando el manacorí la mandó a la jaula, tirando de exterior, forzado y de forma poco estética, pero a tiempo para empujarla bajo palos y limar distancias antes de la hora de juego.

Un reguero de amonestaciones también cayó por el camino. Dos de ellas, además, de especial relevancia: Carracedo y Requena, que cumplirán ciclo por acumulación en la visita a Ipurúa del próximo domingo.

Sin reacción final

Entre tanto, más monólogo califal. Se esforzaba el Córdoba CF por encontrar las grietas de un cuadro albaceteño replegado al unísono, pero faltaban espacios y tampoco sobraban ideas. Un balón llovido al segundo palo lo cazó Isma Ruiz con la testa en una de esas, y Lluís López, todavía más clara tras un saque de esquina visitante, la tuvo para matar el partido en la otra meta, pero se le marchó el ensayo directo al graderío.

El reloj corría endiablado y más leña echaron al fuego los departamentales, con Mikel Goti y Alcedo a escena. Los balones a la olla se convirtieron en el recurso… y la falta de claridad en el obstáculo. Demoraba cada jugada el Albacete y se precipitaba a cada paso el bloque ribereño, sin tiempo para hacer un gol, ni dos. De poco servía el empate del Castellón ante el Cádiz, que podría haber sido abono propicio para seguir soñando.

Pero ni por arriba, ni por abajo. Es más, a la desesperada terminó el asunto, con Obolskii pivotando sin socios entre un bosque de rivales, un par de disparos lejanos sin rumbo y El Arcángel a caballo entre el orgullo por la reacción final -todo acabó con aplausos- y la incredulidad por el resultado, tanto del partido como de la temporada. No hubo milagro, tampoco séptimo triunfo consecutivo y, de forma virtual, el Córdoba CF puso frente al Albacete a su temporada, que no dará para play off.