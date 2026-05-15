El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras despedirse del 'play off' con derrota ante el Albacete

El Córdoba CF zanjó virtualmente sus opciones de alcanzar la fase de ascenso a Primera División en este tramo final de Liga regular tras ceder ante un aplicado Albacete en El Arcángel (1-2), al que solo le bastó un fogonazo en la primera mitad para explotar las dudas blanquiverdes y llevarse los tres puntos con el doblete de Jefté en apenas un minuto. Los de Iván Ania, que aspiraban a una séptima victoria consecutiva para mantenerse en la pelea, se despiden del play off a la espera de confirmación matemática en la próxima jornada, que será ante un Eibar que sí se juega la vida en Ipurúa.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Así fuciona la competición

La Segunda División española se desarrolla mediante un sistema de Liga regular compuesto por 42 jornadas. A lo largo del campeonato, cada club acumula puntos según los resultados obtenidos en sus partidos, configurando así la clasificación definitiva una vez concluye el calendario oficial.

Cuando finaliza la temporada, los dos equipos que ocupan las primeras posiciones logran el ascenso directo a Primera División. Por su parte, los conjuntos clasificados entre la tercera y la sexta plaza disputan el conocido play off de ascenso, una fase eliminatoria que determina qué equipo consigue el último billete hacia la máxima categoría del fútbol español. En la zona baja de la tabla, los cuatro últimos clasificados certifican el descenso a Primera Federación.

La presente edición de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y concluirá el 31 de mayo tras la disputa de 462 encuentros correspondientes a la fase regular. Una vez terminada esa etapa, arranca la promoción de ascenso, que se celebra una semana después.

El sistema del play off de ascenso a Primera División se disputa mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el club peor situado en la clasificación actúa como local en el encuentro de ida, mientras que el mejor clasificado juega la vuelta en su estadio. Si el empate global persiste tras los 180 minutos y una posible prórroga, no se disputa tanda de penaltis. En ese caso, la eliminatoria se decide aplicando la denominada ventaja deportiva, que beneficia al equipo mejor posicionado durante la temporada regular.

Los emparejamientos de semifinales enfrentan al tercer clasificado contra el sexto, y al cuarto frente al quinto. Los vencedores avanzan a una final, también a doble partido, de la que sale el tercer equipo ascendido a Primera División en la temporada 2026-2027.