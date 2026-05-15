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Fútbol | 40ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF-Albacete, en directo | Comienza el partido en El Arcángel
Los de Iván Ania buscan mantener su buena dinámica en este tramo final de temporada, con el 'play off' como gran objetivo
El Córdoba CF vuelve a escena en El Arcángel con la mirada puesta en prolongar una dinámica que ha cambiado el rumbo de su temporada. El conjunto dirigido por Iván Ania recibe al Albacete después de encadenar seis victorias consecutivas, una racha que ha permitido a los blanquiverdes mantenerse vivos en la pelea por los puestos de play off a falta de apenas tres jornadas para el final. Instalado en la novena posición con 60 puntos y obligado a no fallar para seguir soñando con el ascenso, los cordobesistas afrontan un nuevo duelo decisivo ante un rival ya salvado y sin grandes urgencias clasificatorias, pero que llega dispuesto a competir y cerrar el curso con buenas sensaciones.
Asistencias médicas
12'. Vuelven a entrar las asistencias médicas, ahora para atender a Jefté. Continúa sin problemas.
Lo intenta Kevin Medina
8'. ¡Primera ocasión del partido! Se marcha por encima de la portería de Mariño el disparo de Kevin Medina.
Se lesiona Rubén Alves
6'. No puede continuar Rubén Alves. Entra en su lugar Xavi Sintes.
Asistencias médicas
4'. Entran las asistencias médicas para atender a Rubén Alves.
Comienza el partido
1'. ¡Arraaaaaanca el partido en El Arcángel! Primera pelota para los blanquiverdes.
Ruge El Arcángel
¡Y ya regresan los 22 protagonistas al verde! Suena el himno cordobesista en El Arcángel.
Cuenta atrás para el arranque
¡Jugadores a vestuarios! ¡Diez minutos para que comience el encuentro!
La previa
Y por aquí, la previa. El Córdoba CF alcanza hoy viernes el kilómetro número 40 en el maratón en el que se convierte, cada temporada, la Segunda División. Y llegado a ese kilómetro, el conjunto blanquiverde aún no vislumbra el podio. Confía en que, una vez rebasado, haya algún predecesor que tropiece, se entretenga en el puesto de agua o, simplemente desfallezca para poder superarle y, esta vez sí, pueda ver un puesto vacío en el aún lejano cajón de cuatro posiciones que hay al final de la prueba, uno de los puestos desde el segundo al quinto, que dan derecho en este caso a disputar una plaza en Primera División, la próxima temporada...
Calientan los jugadores
¡Saltan los jugadores del Córdoba CF al verde de El Arcángel para calentar!
Etayo Herrera, el árbitro
El colegiado bilbaíno Gorka Etayo Herrera será el encargado de dirigir el encuentro que medirá al Córdoba CF con el Albacete Balompié en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas). No será la primera vez que se cruce en el camino del conjunto blanquiverde esta campaña, ni mucho menos, ya que ha arbitrado cuatro de sus encuentros en el presente ejercicio. El balance deja dos victorias, un empate y una derrota para los de Iván Ania, correspondientes a los duelos ante el Real Valladolid (1-1), el Andorra en El Arcángel (1-4) y, los dos enfrentamientos ante la Cultural Leonesa (1-0 y 1-2), ambos saldados con triunfo cordobesista.
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