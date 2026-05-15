Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carteles AmbrosioUME Cerro MurianoEl CordobésCórdoba CFToldos FeriaPatios, Rincones y RejasMaílloPatios de CórdobaRadares Lucena y Puente GenilSemana del Olivo MontoroBecerrada HomenajeGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

En Directo

Fútbol | 40ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Albacete, en directo | Comienza el partido en El Arcángel

Los de Iván Ania buscan mantener su buena dinámica en este tramo final de temporada, con el 'play off' como gran objetivo

Aficionados cordobesistas en la previa del encuentro del Córdoba CF-Albacete.

Aficionados cordobesistas en la previa del encuentro del Córdoba CF-Albacete. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF vuelve a escena en El Arcángel con la mirada puesta en prolongar una dinámica que ha cambiado el rumbo de su temporada. El conjunto dirigido por Iván Ania recibe al Albacete después de encadenar seis victorias consecutivas, una racha que ha permitido a los blanquiverdes mantenerse vivos en la pelea por los puestos de play off a falta de apenas tres jornadas para el final. Instalado en la novena posición con 60 puntos y obligado a no fallar para seguir soñando con el ascenso, los cordobesistas afrontan un nuevo duelo decisivo ante un rival ya salvado y sin grandes urgencias clasificatorias, pero que llega dispuesto a competir y cerrar el curso con buenas sensaciones.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents