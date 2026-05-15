Córdoba CF-Albacete, en directo | Comienza el partido en El Arcángel

La previa

Y por aquí, la previa. El Córdoba CF alcanza hoy viernes el kilómetro número 40 en el maratón en el que se convierte, cada temporada, la Segunda División. Y llegado a ese kilómetro, el conjunto blanquiverde aún no vislumbra el podio. Confía en que, una vez rebasado, haya algún predecesor que tropiece, se entretenga en el puesto de agua o, simplemente desfallezca para poder superarle y, esta vez sí, pueda ver un puesto vacío en el aún lejano cajón de cuatro posiciones que hay al final de la prueba, uno de los puestos desde el segundo al quinto, que dan derecho en este caso a disputar una plaza en Primera División, la próxima temporada...