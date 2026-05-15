Córdoba CF-Albacete: altas, bajas y posibles alineaciones para el partido en El Arcángel

Vuelve a haber fútbol en El Arcángel esta semana. Hoy viernes, a partir de las 21.00 horas, el Córdoba CF se medirá al Albacete Balompié en un encuentro ilusionante para la afición blanquiverde, que mantiene viva la ilusión por acercarse a la zona de play off de ascenso a Primera División.

Un duelo vital

Un encuentro vital para el conjunto cordobesista, que aún aspira a tener opciones de alcanzar la sexta plaza, para lo que el único camino posible, al menos de forma virtual, pasa por hacer una puntuación perfecta de aquí al cierre de la agenda regular, a la que tan solo restan tres jornadas. Es por ello que aferrarse a su estadio es esencial, contando además con dos duelos como local, ante el Albacete y Huesca. Entre medias tendrá que visitar al Eibar en una jornada en la que podría decidirse el devenir de la temporada, siendo un rival directo en la lucha por la zona noble de la tabla.

El Albacete Balompié llegará a Córdoba con varias ausencia en la lista que facilite Alberto González. El técnico malagueño no dispondrá de Higinio, Puertas, Valverde, Cedeño, Martín Fernández, Agus Medina y Lizoain. Recupera, al menos, a Jesús Vallejo y mantiene la duda de Lazo, después de cumplir sanción en la última jornada.

Ania, de nuevo con bajas

Por su parte, Iván Ania vuelve a tener una relación de bajas considerable. El preparador blanquiverde no podrá contar ni con Trilli -lesionado la semana pasada- ni con Adilson Mendes, que se operó de su problema de rodilla y, tal y como estaba previsto, no estará disponible ya hasta la próxima temporada. Es seria duda Isma Ruiz, que ultima su recuperación de un problema muscular, por lo que la posición de mediocentro posicional o defensivo está huérfana: Alberto del Moral se lesionó en la última jornada, ante el Granada, y dijo adiós a la temporada. Tampoco podrá disponer el asturiano de Percan, que cumplirá sanción tras ver la roja frente al conjunto nazarí tras agarrar del pelo a Izán González. Asimismo, otra baja más que se sensible es la de Adri Fuentes. El madrileño se produjo un corte por encima de la rodilla en el duelo ante el Granada y los servicios médicos aconsejan unos días más para que la cicatriz termine de cerrar por completo. Por último, Franck Fomeyem es una baja de larga duración y habrá que esperar al final del verano para valorar la situación del camerunés.

Alineaciones probables

Por tanto, las alineaciones de ambos equipos para el encuentro que se vivirá en El Arcángel podrían quedar de esta manera:

Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Ignasi Vilarrasa, Pedro Ortiz, Dani Requena, Jaobo González, Christian Carracedo, Kevin Medina y Sergi Guardiola.

Albacete Balompié: Mariño, Lorenzo, Pepe Sánchez, Lluís López, Neva, Jogo, Pacheco, Javi Villar, San Bartolomé, Obeng y Álex Rubio.