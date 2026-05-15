Carracedo, por su asistencia, el más destacado en la dura derrota del Córdoba CF ante el Albacete

IKER ÁLVAREZ (4)

Ese resbalón

Entre la duda y la poca fortuna se escapó el partido a los blanquiverdes, con el resbalón del andorrano que supuso el doblete de Jefté.

JACOBO GONZÁLEZ (6)

En el lateral

Dejó buena imagen en su estreno de inicio como lateral, aunque le costó cerrar, sobre todo en la primera mitad. Insitió en ataque y acabó agotado.

RUBÉN ALVES (-)

Lesión

Solo disputó cinco minutos de partido. Se marchó tocado, entre ostensibles gestos de dolor. Se notó su ausencia.

ÁLEX MARTÍN (4)

Dudas

La falta de contundencia le pasó factura. Fallón, sin confianza y superado en multitud de duelos individuales.

VILARRASA (5)

Poco

No sufrió en defensa, pero apenas apareció arriba. Ania lo sustituyó en el entreacto.

ISMA RUIZ (5)

De vuelta

Mucho trabajo sordo del granadino, que no pudo volver con triunfo. Se animó arriba, pero no encontró espacios.

DANI REQUENA (6)

No tuvo premio

Primera mitad soberbia, rondando el gol de forma constante, aunque sin premio. Perdió peso tras el descanso con los reajustes. Si hubiera andado fino...

DALISSON (6)

Buen primer acto

Se quedó en la caseta tras el descanso. Aseada primera mitad, aunque de más a menos.

SERGI GUARDIOLA (5)

Gol y poco más

Sin incidencia en punta y con el gol como excusa en el enganche. Partido de poca aportación, más allá de la diana, del balear.

KEVIN MEDINA (5)

Desfondado

Tuvo doble vigilancia durante buena parte del pleito, pero no paró de intentarlo. Encontró pocos espacios ante un rival muy replegado.

CARRACEDO (6)

Insistente

Tampoco negoció un duelo individual, pero pocas veces encontró rédito. Se entendió bien con Jacobo por banda derecha y sirvió la asistencia del gol local.

XAVI SINTES (4) Dubitativo.

DIEGO BRI (5) Poco.

OBOLSKII (4) Errático.

MIKEL GOTI (-) Nada.

ALCEDO (-) Precipitado.