¿Cómo llegar a El Arcángel este viernes?: así es el plan para asistir al encuentro Córdoba CF-Albacete

El Córdoba CF disputa este viernes, a las 21.00 horas, el encuentro correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion, que le enfrentará al Albacete Balompié. Un encuentro que no es un trámite, ya que el club blanquiverde aspira a meterse en la pelea por el play off de ascenso a Primera, por lo que no sólo necesita ganar al equipo manchego, sino también esperar fallos de sus inmediatos predecesores en la tabla clasificatoria: Eibar, Burgos, Castellón, Las Palmas y Málaga.

El Arcángel se abre a las 19.30 horas

Además, el Córdoba CF espera que la asistencia a El Arcángel sea importante. Ante el Granada, el pasado domingo, se rebasó la cifra de los 15.000 aficionados en las gradas del coliseo ribereño y ante el Albacete Balompié se aspira a llegar, al menos, a la misma cifra. Las puertas de El Arcángel serán abiertas a las 19.30 horas.

Una vista de El Arcángel con sus gradas repletas de aficionados. / MANUEL MURILLO

Pero la asistencia a El Arcángel se encuentra mediatizada por los trabajos de instalación de la Feria de Nuestra Señora de la Salud en El Arenal. Por lo tanto, los aficionados cordobesistas no podrán acceder a El Arenal para aparcar sus vehículos particulares, por lo que tanto el Córdoba CF como el Ayuntamiento aconsejan a los asistentes el encuentro contra el Albacete que lo hagan por medio del transporte público, a pie o en vehículos de dos ruedas, ya que el aparcamiento de la Feria, situado tras la autovía, se encuentra en labores de acondicionamiento para el ciclo ferial, por lo que no podrá ser utilizado para el encuentro.

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Aucorsa toma protagonismo

Por ello, Aucorsa informó recientemente que las líneas especiales de fútbol que prestarán servicio el viernes desde los distintos barrios hasta El Arcángel vuelven a activarse. Cada cabecera en cada barrio saldrá una hora y 20 minutos antes del comienzo del encuentro. Es decir, los autobuses partirán en torno a las 19.30 horas de este viernes, excepto en la línea Fátima-Escritor Carrillo Lasso-Santa Emilia de Rodat-Estadio, que tendrá salida una hora y diez minutos antes, es decir, en torno a las 19.45 horas. Asimismo, las líneas 1, 3, 7, 12 y 14 tienen parada muy cerca de El Arcángel. Por lo demás, el recorrido de cada línea se puede consultar en la web de aucorsa.es