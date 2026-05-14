Iván Ania, en la previa del encuentro del Córdoba CF ante el Albacete: "Seguiremos intentando dar guerra y poner las cosas difíciles"

El Córdoba CF afronta el tramo final de LaLiga Hypermotion instalado en una buena dinámica, con el único objetivo de seguir ganando para mantener vivo el sueño del play off. Lo que comenzó como una reacción necesaria para alejarse de la zona complicada se ha transformado en una racha ilusionante que ha hecho que el equipo de Iván Ania pelee por entrar en la zona noble. Tras encadenar seis victorias consecutivas, los blanquiverdes reciben ahora al Albacete en El Arcángel (21.00 horas) con la obligación de continuar sumando de tres en tres si quieren seguir dependiendo de sí mismos y prolongar una serie histórica en este cierre de temporada. «Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no dependemos de nosotros mismos. No merece la pena pensar en resultados de otros mientras estás jugando. Tenemos que intentar terminar esta jornada con 63 puntos y, si eso nos hace recortar con los que tenemos por delante, perfecto, y si no, seguiremos intentando dar guerra y poner las cosas difíciles a los que están por delante», señaló el preparador tras la sesión del jueves.

Mantener la racha

El escenario que obliga a los blanquiverdes a no fallar en sus compromisos y, además, a estar pendientes de posibles tropiezos de sus rivales directos. El conjunto cordobesista ocupa actualmente la novena posición con 60 puntos, situado a cinco de la zona de play off cuando apenas restan ocho puntos por disputarse. «El año pasado entró el Almería con 69 en la última jornada. Al empezar el partido ya estaba metido y luego se pone el Almería por delante del marcador. Al final el año pasado fue 69, otros años fueron menos puntos, pero lo que veo es que cuanto más caro es el play off, más barato es el descenso», puntualizó.

«Me centro en lo nuestro. A excepción de ese tramo en el que no hemos estado bien en cuanto a resultados, el global de lo que estamos haciendo lo tenemos muy positivo. Tenemos que pelear por hacer esos 69 puntos que llevamos hablando un tiempo y si eso nos da para entrar, muy bien. Y si no, pues estar orgulloso del año realizado y con la conciencia tranquila de por lo menos haberlo presentado», confirmó.

Un Albacete ya salvado

Del otro lado estará un Albacete que afronta la recta final del campeonato con una situación mucho más tranquila. El conjunto dirigido por Alberto González llega a El Arcángel con la intención de competir y finalizar la temporada regular dejando buenas sensaciones. «El partido lo hemos planteado más desde el punto de vista táctico que desde el punto de vista de la posible motivación, de la posible ausencia de presión que puedan tener ellos, porque ya es un equipo que está salvado, que tampoco tiene opciones de aspirar a meterse en el play off, pero estoy seguro de que va a venir a competir e intentar quedar con el mayor número de puntos y con la posición más alta posible dentro de la clasificación», indicó.

Los jugadores del Córdoba CF en uno de sus entrenamientos. / Víctor Castro

«No sé si van a venir a apretarnos, si van a meterse en un bloque medio. Es un equipo que no se siente incómodo si le dominas. Sabemos que es un equipo que trabaja muy bien el contraataque y que si tiene que atacar posicional también tiene armas para poder hacerlo. Están jugando últimamente con una línea de tres centrales que en la primera vuelta cuando nos enfrentamos a ellos no había sido así. Hemos analizado, hemos enseñado a los jugadores un poco lo que nos podemos encontrar en el partido de mañana y ante eso tenemos que tener soluciones y alternativas», avisó.

Del Moral, baja

En la enfermería, se suma la baja de Alberto del Moral. El centrocampista sufrió molestias durante el encuentro ante el Granada y todo apunta a que no podrá entrar en los planes del equipo de cara al compromiso de este viernes. «Alberto del Moral es baja y Fuentes vamos a esperar a mañana. Trilli es baja también, tenemos varias bajas, pero como digo siempre, pensar en los que estén disponibles y competir y hacer el mejor partido posible. Trilli se lesionó en el entrenamiento del viernes en la previa del partido. Ya estábamos esperando los resultados, pero ya sabíamos que no íbamos a poder contar con él. No sabemos para cuánto tiempo, pero posiblemente ya no lo tengamos en este partido 100% y en el resto posiblemente tampoco», afirmó.

Quien vuelve después cuatro semanas -la primera de ellas por sanción- fuera de los esquemas del equipo será Isma Ruiz. «Isma es alta. El otro día fue convocado, pero realmente él no estaba a punto para jugar. Lo convocamos por la posibilidad que tenemos de meter 23 jugadores, pero realmente a pesar de que lo vierais en la convocatoria, no tenía ninguna posibilidad de poder participar. Pero ya se encuentra bien y mañana va a estar a disposición», añadió.