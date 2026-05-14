El Córdoba CF recibe al Albacete con la intención de prolongar la racha para alimentar el sueño del ‘play off’

El Córdoba CF alcanza hoy viernes el kilómetro número 40 en el maratón en el que se convierte, cada temporada, la Segunda División. Y llegado a ese kilómetro, el conjunto blanquiverde aún no vislumbra el podio. Confía en que, una vez rebasado, haya algún predecesor que tropiece, se entretenga en el puesto de agua o, simplemente desfallezca para poder superarle y, esta vez sí, pueda ver un puesto vacío en el aún lejano cajón de cuatro posiciones que hay al final de la prueba, uno de los puestos desde el segundo al quinto, que dan derecho en este caso a disputar una plaza en Primera División, la próxima temporada.

A por la séptima victoria consecutiva

Pero para poder verlo, para aspirar a aprovechar ese tropiezo o distracción de un rival, el Córdoba CFdebe cumplir su parte, que no es otra que seguir ganando, sumando victorias sin parar, embolsarse tres puntos una y otra vez, en cada partido, en cada kilómetro, hasta el final, hasta el número 42.

Isma Ruiz, que vuelve a una lista, bromea con Pedro Ortiz en el último entrenamiento semanal del Córdoba CF, antes de jugar frente al Albacete. / CÓRDOBA

No será fácil. Es cierto que hay tramos más favorables, como los que superó ante el Cádiz, la Cultural Leonesa o el Real Zaragoza, pero no es menos cierto que ha tenido alguna zona empinada en los dos últimos meses, como la que logró remontar en Castalia, ante el Castellón, equipo contra el que firmó, probablemente, su mejor actuación de la temporada. El kilómetro 40, en el que espera el Albacete Balompié, no presagia facilidad, pero tampoco máxima dificultad.

Un Albacete con muchas bajas

El conjunto manchego llegará al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel con la temporada cerrada y despachada. Si el primer objetivo del conjunto blanco era la permanencia, hace ya unas semanas que logró cerrarla, mientras que si aspiraba a algo más, no parece que la plantilla le haya dado para mucho más a un Alberto González que fue el primer aspirante el banquillo cordobesista cuando en El Arcángel se decidieron, finalmente, por Iván Ania.

Alberto González, entrenador del Albacete. / ALBACETE BP

El de Tolox anda ahora en negociaciones para renovar su contrato con el Albacete Balompié y llegará a El Arcángel con varias bajas entre su plantilla, incluyendo a los chavales del filial, ya que el segundo equipo albacetista disputará la fase de ascenso a Segunda RFEF, en la que se encontrará en la primera eliminatoria al Toledo.

Además, González no podrá contar con siete jugadores: Higinio, Puertas, Valverde, Cedeño, Lizoain, Martín Fernández y un Agus Medina que «se pierde lo que queda de temporada», según informó el propio entrenador de Tolox, ayer mismo, en la previa del encuentro, que aprovechó para alabar el juego del Córdoba.

El Córdoba CF recupera a Isma Ruiz

Un Córdoba que recupera a Isma Ruiz, según informó el propio Iván Ania en sala de prensa, aunque sufre varias bajas. Trilli es una de ellas, ya que se lesionó en el último entrenamiento semanal, previo al duelo ante el Granada. Al gallego se unen Franck Fomeyem, Alberto del Moral y Adilson Mendes, mientras que Adri Fuentes es seria duda para poder competir, debido a que se le aplicaron varios puntos de sutura en una zona intermedia entre el cuádriceps y la rodilla, por lo que se apurará al máximo para ver si puede entrar, al menos, en la lista de convocados. En caso contrario, sí que estará disponible para viajar a Eibar, la próxima semana. Finalmente, la última baja, esta por sanción, es la de Percan, por lo que el técnico ovetense podría tener ciertos problemas para componer el ataque ante un Albacete que muestra la tercera mejor defensa visitante de la categoría, ya que sólo encajó 21 goles en los 19 partidos que ha disputado lejos del Carlos Belmonte.

Por lo tanto, al Córdoba CFsólo le queda seguir ganando para no dar por terminada la temporada antes de tiempo, tal y como le ha ocurrido al Albacete. Un solo desliz, un empate o -sobre todo- una derrota, despediría por completo el año para los blanquiverdes, que se ven obligados a prolongar su racha de victorias, sumar la séptima consecutiva, para alimentar ese sueño de llegar al play off que sigue pareciendo demasiado lejos.