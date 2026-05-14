El Córdoba CF informa de la reunión de su consejo de administración "para avanzar en la planificación deportiva de la temporada 2026-27"

El Córdoba CF informó a través de sus redes sociales de que el miércoles se celebró "una nueva reunión de su consejo de administración el miércoles. Fue un encuentro de trabajo marcado por el compromiso, la responsabilidad y la determinación de seguir construyendo un club sólido, moderno y preparado para afrontar con ambición e ilusión los retos presentes y futuros", se asegura en el comunicado oficial remitido por la entidad blanquiverde a través de su web oficial.

En el Palacio de Congresos

El club de El Arcángel, asimismo, detalló que la reunión del consejo se realizó en el Palacio de Congresos de Córdoba, y a la misma asistieron el presidente, Abdulla Jehad Abdulla Alzain, y los consejeros Mohamed Hasan Ali Alnusuf, Bader Yusuf Mohamed Abdulrahman Fakhroo y Raymond Haughan, así como el secretario del órgano de gobierno de la SAD, Ricardo Oliveras Salva, además del CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, y César Sánchez, asesor deportivo de la entidad blanquiverde. El comunicado informa de que "por vía telemática asistieron los consejeros" James Anthony Bord, Wai Yin Kelly Kung y Alsharif Faisal Jamil Nasser Jamil Alown.

La nota del Córdoba CF prosigue explicando que "el consejo revisó las principales acciones estratégicas desarrolladas durante la temporada 2025-26, así como el desempeño económico-financiero del club y diferentes asuntos legales y de cumplimiento normativo. Todos estos aspectos forman parte del proceso de crecimiento institucional que la entidad viene impulsando en los últimos años, con el objetivo de fortalecer sus estructuras a todos los niveles y consolidar al Córdoba CF dentro del fútbol profesional".

"Analizar la evolución deportiva"

Asimismo, el Córdoba CF informó de que la reunión del consejo de administración "sirvió para analizar la evolución deportiva de la temporada 2025-26 y avanzar en la planificación de la campaña 2026-27. El club continúa trabajando con ambición, convencido de que el camino hacia el futuro debe construirse desde la estabilidad, la exigencia y la confianza en un proyecto que representa a una ciudad, a toda una provincia y a la afición blanquiverde".

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Finalmente, el comunicado oficial de la entidad blanquiverde cierra la nota agradeciendo "el esfuerzo de todas las personas que, desde sus respectivas áreas, contribuyen cada día al crecimiento de la entidad. Con la mirada puesta en nuevos desafíos y con el apoyo constante del cordobesismo, el club reafirma su compromiso de seguir dando pasos firmes para hacer del Córdoba CF una institución cada vez más grande".