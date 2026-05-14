"El Córdoba CF nos está haciendo soñar otra vez: ahora mismo es de los tres equipos más fuertes"

Pocos perfiles reúnen tantos capítulos distintos del fútbol cordobés como Gaspar Gálvez. Canterano del Séneca, curtido en el Atlético de Madrid, protagonista en escenarios de Primera División y referente durante años en El Arcángel, el ex central blanquiverde echa la vista atrás para recorrer una trayectoria marcada por vestuarios históricos, ascensos, descensos, noches inolvidables y nombres propios de enorme peso en el deporte español. Desde Fernando Torres hasta Leo Messi, pasando por Iván Ania, con quien compartió vestuario y ahora también filosofía futbolística. En plena pausa tras su reciente salida del filial blanquiverde, Gaspar analiza el presente del Córdoba CF, desgrana cómo se explica el cambio radical del equipo en este tramo final de temporada y deja abierta, además, la posibilidad de un nuevo regreso al club de su tierra, al que quiere ver en Primera.

-Hace poco de su salida del Córdoba CF B. ¿Tiene algún proyecto entre manos en estos momentos? ¿Cómo orienta el futuro?

-Mi día a día ahora es con más tiempo de lo normal, de lo que me hubiera gustado tener. Es verdad que llevamos poco tiempo. ¿Proyectos entre manos? Ahora mismo no tengo ninguno. Estoy esperando a que pueda salir algo interesante, con muchas ganas. También tengo una conversación pendiente con el club, con el Córdoba CF, para valorar si podemos seguir vinculados allí, con algo que a las dos partes nos interese. En lo demás, estoy tratando de disfrutar de la familia y de los amigos.

-Hasta la destitución, pasó por una temporada compleja. ¿Esperaba su salida?

-Llevo mucho tiempo en este mundillo, sabes que es algo que puede pasar. A nadie le gusta, por supuesto. Yo estaba muy contento con los chicos. Estábamos pasando momentos delicados y el club quiso darle un giro. Es respetable. Estuve hablando con Javi Flores, con Raúl Cámara. Se buscó este cambio y lo acepté. Siempre buscaré lo mejor para el club y el equipo, estoy contento por que se haya logrado el objetivo.

-También sigue en su lucha particular el primer equipo. ¿Cómo lo está viendo?

-Lo veo en un momento de forma espectacular. Para mí, es ahora mismo uno de los tres equipos más fuertes en este final de temporada. En el fútbol, por desgracia, cuando entras en dinámicas complicadas... es lo que le pasó al Córdoba CF, por esos ocho partidos sin ganar. Por eso no estamos hablando ahora mismo de que esté en zona de play off. Pero es cierto que con la racha de seis victorias, se están acercando muchísimo. Nos están dando para soñar, para ilusionarnos. La gente no creía, y ahora está haciéndolo. Además, con el juego que nos tenían acostumbrados, el que a todos nos ha enamorado.

Para mí, el Córdoba CF es ahora mismo uno de los tres equipos más fuertes en este final de temporada.

-Como técnico, ¿cómo se explica el paso de una racha tan negativa a una tan positiva?

-Han seguido con lo mismo. El míster (Iván Ania) estaba pasando por un momento delicado. Puede ser normal, se le cuestionaba. Él dijo que creía en lo que estaba haciendo, lo que tantos buenos resultados le había dado. El fútbol y la vida, en general, son estados de ánimos. Les pilló un momento con un bajón de nivel importante, físico y deportivo. Se pasó ese bache y son los mismos jugadores los que han vuelto a coger forma, a creer. Han vuelto a encontrar ese estado de ánimo que a un futbolista, siempre que tiene la cabeza liberada, le da mucho más potencial. Ojalá puedan ganar el viernes al Albacete.

El ex jugador del Córdoba CF y ex entrenador de su filial Gaspar Gálvez, en Las Tendillas. / Víctor Castro

-El Albacete, precisamente un equipo que usted conoce bien. Allí pasó la temporada 2004-2005, en Primera División, aunque no pudo evitar el descenso.

-En el tema deportivo, no fue mi mejor año. Es un club con un potencial enorme, una ciudad que respira también el fútbol. Deportivamente, el equipo fue muy irregular. Personalmente, aún así, jugué, disfruté de minutos, pero no me encontré en ningún momento. Yo venía del Atlético de Madrid, me costó llegar allí. Es un club al que le guardo cariño, aunque estuve poco tiempo, pero me sentí identificado. Les deseo lo mejor, pero a partir de este fin de semana, evidentemente (ríe).

-Y respecto al Albacete actual, que llegó a eliminar esta temporada al Real Madrid de Copa del Rey, ¿qué lectura saca antes del partido?

-Es un equipo irregular. Ha hecho una temporada algo irregular, aunque han vivido un momento espectacular, como con el tema de la Copa. Han disfrutado de noches inolvidables para ellos. Ahora están en una zona cómoda. No han llegado a pelear por los puestos altos, pero tienen una plantilla veterana, con buenos jugadores, expertos para poder competir en esta categoría. Tienen un gran entrenador, creo que es un equipo complicado, en un partido que hay que tener en cuenta. El Córdoba CF debe ir con los cinco sentidos puestos, salir como lo está haciendo.

-Precisamente con el Albacete tiene una anécdota que entiendo que siempre le recordarán: usted estuvo presente, como rival, en el primer gol de Leo Messi, en aquella visita al Camp Nou.

-Es que aquella etapa dio para mucho, fue muy bonita. Estuve con jugadores que después estarían en el Córdoba CF, como Agus. También coincidí con Saúl, Rubén Castro, Momo, Jaime, muchísimos buenos jugadores. Sobre el gol de Messi, eso es algo que siempre voy a tener, no va a pasar de moda. Todos los años se recuerda aquel primer gol. Además, tengo una foto muy bonita donde yo aparezco con Ronaldinho y Messi, y siempre va a estar en ese recuerdo. Aquel día jugábamos contra un Barça que peleaba por la Liga, en Barcelona. Fue espectacular, contra un Messi que estaba empezando a aparecer. Por supuesto, nadie pensaba lo que al final podría dar, aunque se escuchaba el potencial que tenía. Para mí, fue inolvidable.

Tengo una foto muy bonita donde yo aparezco con Ronaldinho y Messi, y siempre va a estar en ese recuerdo.

-Desde entonces, el fútbol ha cambiado mucho.

-Totalmente, el fútbol ahora es muchísimo más físico. Por entonces, no era tan rápido y físico como lo es ahora. Es cierto que ahora las plantillas son mucho más jóvenes, antes costaba más el poder consolidarte o debutar a una edad temprana. Ahora se ven a chicos jóvenes, con desparpajo, debutando a los 16, 17 o 18 años. En la actualidad, los equipos están muchísimo más preparados, más trabajados. Hay cosas que también se añoran del fútbol de antes que el moderno no las tiene, pero es bonito recordarlo. Yo lo viví y también es bonito poder estar viviendo el fútbol de hoy en día.

Gaspar Gálvez reconoce la existencia de vías para volver al club de su vida, el Córdoba CF. / Víctor Castro

-Porque usted vivió etapas de todo tipo. ¿Qué recuerda de aquella en el Real Oviedo? En la que coincidió, además, con el propio Iván Ania.

-Estaba Antic de entrenador, y jugadores como Oli, Paunovic, Onopko, mucha gente. Por supuesto, compartí vestuario con Iván. El Iván Ania futbolista es lo que es ahora de entrenador, nervio puro, mucho carácter, mucha calidad. Era un extremo importante de esa época, y está demostrando esa fuerza que tenía ahora como entrenador. Es un tío valiente, con personalidad, que transmite al jugador. Fuimos compañeros también en la selección sub-21. En estos años juntos, he tenido un trato muy cercano, me ha hecho las cosas muy fáciles y yo siempre me he puesto a su disposición, también. Le deseo lo mejor.

-¿Recuerda alguna anécdota que compartieran de aquella época?

-Bueno, recuerdo muchas, pero algunas no se pueden contar (ríe). Deportivamente, yo me reía, porque él, en las jugadas de saque de esquina del rival, siempre se colocaba bajo el palo. No sé cuántos goles le salvó a Esteban aquella temporada. Yo se lo recordaba. Siempre, cuando entraba, le metía un poquito de caña por ahí.

-Entiendo que, sobre todo, también guardará grandes recuerdos de sus muchos años en el Atlético de Madrid. Allí coincidió con otro cordobés como Toni Muñoz o incluso con un entonces jovencísimo Fernando Torres, entre otros.

-He estado en clubes espectaculares, con mucha solera, pero el Atlético de Madrid, a nivel tanto nacional como mundial, es el club que más repercusión tiene. Yo salí de Córdoba, del Séneca, para ir al Atleti, donde estuve en la cantera y pude debutar en el primer equipo. Estuve mucho tiempo. Es verdad, coincidí con Fernando (Torres) en su inicio. Era un jugador joven, pero con personalidad tremenda. Teníamos mucha relación y es un tío espectacular, que ahora se está labrando su carrera como entrenador.

-Pero disfrutar, disfrutó más en su segunda etapa, ¿no?

-Totalmente. La primera etapa fue más caótica, con el tema del cambio Jesús Gil, que entró un interventor… Pude disfrutar al final de la Copa del Rey, de dos que tuvimos, pero fue una etapa muy convulsa, me pilló joven, complicada. Mi segunda etapa la pude disfrutar mucho más. Con Javi Moreno tengo un trato muy cercano, hablamos a menudo. Fue un tiempo muy lindo, porque disfruté de muchos minutos y de lo que era jugar en el Atlético de Madrid, del ambiente, de la presión que tiene. Me hizo crecer.

Gaspar Gálvez, junto a la fuente de la plaza de las Tendillas. / Víctor Castro / COR

-Donde también disfrutó fue en el equipo de su tierra, en el Córdoba CF, con el que estuvo además cerca de ascender a Primera División con Paco Jémez.

-A mi etapa en el Córdoba CF le tengo un cariño muy especial. Es verdad que se me ha quedado esa espinita, de poder haber conseguido ese ascenso de esa temporada tan maravillosa que tuvimos con Paco Jémez. Yo llegué con muchísima ilusión, porque para mí volver a Córdoba era lo máximo. Era volver a mi ciudad, poder vestir la camiseta de mi ciudad, lo que yo quería y añoraba… Disfruté cinco años, siempre siendo protagonista. He podido disfrutar de lo que se vive, ese ambiente tan especial que se vive en El Arcángel.

Se me ha quedado esa espinita, de poder haber conseguido ese ascenso con el Córdoba CF.

-Como profesional, se despidió a lo grande: ascendiendo a Segunda con el Huesca.

-Sí, la verdad. Con el Huesca, fíjate, también pude marcar un gol en Copa, aunque la eliminatoria quedó 8-1, ante el Barça. Pero yo lo celebré como si hubiera sido el 1-0. Fue un año bonito. Pude disfrutar con Tevenet, ya desde otro rol, pero contento de haber vivido aquella experiencia, en una ciudad más pequeñita, pero con gran crecimiento.

-Echando la vista aún más atrás, usted se formó en el Séneca, disfrutó en el Atlético Madrid y se consagró en su tierra con el Córdoba CF. ¿Vivió esa rivalidad en el fútbol formativo de la ciudad de la que a veces se habla?

-Siempre que haya una rivalidad deportiva es bueno. Pero debe ser deportivo. Son dos equipos de aquí de la ciudad. El Séneca, desde hace muchísimo tiempo, trabaja espectacular. Después, el Córdoba CF es el equipo de la ciudad, donde todos los chicos tienen que aspirar algún día a jugar y poder vestir esta camiseta. Ese pique sano que puede haber, y considero que lo hay, es muy bonito. Tengo un gran cariño al Séneca, allí tuve entrenadores como Rafa Escobar o Diego Arellano, me ayudaron a crecer.

-Para terminar, desde su etapa como jugador en el Córdoba CF hasta la actualidad, ha habido mucho cambio. ¿Qué diferencias ve de un momento a otro?

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-Ha cambiado mucho, lo deportivo e institucionalmente. Ahora estamos en un momento muy bonito deportivamente hablando, el club se está consolidando en esta categoría. Creo que, con la entrada de Antonio Fernández Monterrubio y el respaldo de Baréin, se está asentando todo lo institucional y económico. Este es un club y ciudad que tienen mucha hambre de fútbol, que necesitan que su equipo crea y trabaje para estar en la élite. Estamos en un momento idóneo. Ojalá nos hagan seguir soñando y de aquí a no mucho estemos precisamente en esta plaza (Las Tendillas), cantando que estamos en Primera.