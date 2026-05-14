Córdoba CF-Albacete: horario y dónde ver por televisión el encuentro de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion en El Arcángel

Solo un resultado bueno tiene el Córdoba CF para su objetivo de meterse en la pelea por el play off: la victoria. Los de Iván Ania reciben este viernes a partir de las 21.00 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al Albacete Balompié con los tres puntos entre ceja y ceja. Y es que, tras encadenar seis victorias, el cuadro blanquiverde sigue manteniendo la esperanza de llegar a una de las cuatro plazas que dan acceso a la fase de promoción a Primera División antes del cierre regular de Liga.

Como es habitual, el encuentro podrá verse a través de las distintas plataformas de LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales de la competición. Asimismo, el partido estará disponible mediante operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por su parte, el grupo MásMóvil también ofrecerá la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, su servicio de suscripción mensual.

Mantener la esperanza

Para el cruce, correspondiente a la jornada 40 del campeonato, el técnico ovetense tendrá la seria duda de Isma Ruiz. El granadino comenzó la semana apartado del grupo, y tras varios días de trabajo parcial y específico, todavía siguió alejado de la intensidad real del resto del grupo. Tampoco estarán, lógicamente, los lesionados Adilson Mendes, Alberto del Moral ni Franck Fomeyem, a los que no se espera hasta la próxima campaña, demás de la baja por sanción de Percan. En esta, no obstante, Ania ya avisó que su intención pasa por «hacer los 69 que nos dé la posibilidad de disputar el play off». El Córdoba CF se encuentra noveno con 57 puntos, por lo que debe hilar fino para mantenerse en la pelea.

Acción entre Sergi Guardiola y Trilli durante un entrenamiento del Córdoba CF esta semana. / CCF

Por su parte, el Albacete, de la mano de Alberto González, vive las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion con la tranquilidad de haber cerrado la permanencia desde hace unas jornadas. El entrenador malagueño tendrá varias bajas en el retorno del bloque manchego a El Arcángel, aunque podrá contar con Lazo y, posiblemente, con Vallejo.

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El encuentro será arbitrado por el colegiado Gorka Etayo Herrera, adscrito al Comité Vasco, asistido en el VAR por el pucelano De la Fuente Ramos.