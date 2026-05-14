Córdoba CF-Albacete Balompié: Etayo Herrera, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado bilbaíno Gorka Etayo Herrera (Bilbao, 1995), adscrito al comité vasco, para dirigir el encuentro correspondiente a la cuadragésima jornada de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con el Albacete Balompié este viernes, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas).

Buen balance

A sus 30 años, Etayo Herrera acomete su primera campaña en el fútbol profesional tras ocho temporadas consecutivas en activo: tres en la extinta Segunda División B, cuatro en Primera Federación y la actual en el fútbol profesional, donde ha debutado este curso en LaLiga Hypermotion. En ese recorrido ha dirigido un total de 104 encuentros, con un balance disciplinario de 487 tarjetas amarillas (4,68 por partido) y 17 expulsiones (0,16), además de un registro de 43 victorias locales, 35 empates y 26 triunfos visitantes.

Etayo Herrera, junto a Jacobo González en El Arcángel, durante el duelo ante el Andorra. / MANUEL MURILLO

No será la primera vez que se cruce en el camino del conjunto blanquiverde esta campaña, ni mucho menos, ya que ha arbitrado cuatro de sus encuentros en el presente ejercicio. El balance deja dos victorias, un empate y una derrota para los de Iván Ania, correspondientes a los duelos ante el Real Valladolid (1-1), el Andorra en El Arcángel (1-4) y, los dos enfrentamientos ante la Cultural Leonesa (1-0 y 1-2), ambos saldados con triunfo cordobesista. En cuanto al conjunto manchego, el colegiado vasco lo ha dirigido en una sola ocasión, en esta temporada, con triunfo del Albacete en Burgos (0-1).

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En la sala VAR se encontrará el valisoletano De la Fuente Ramos, que se encargará asistir las decisiones arbitrales.