El Ayuntamiento y el Córdoba CF se reúnen para avanzar en "vías de colaboración"

El Córdoba CF mantuvo una inusual actividad institucional en la ciudad en los dos últimos días. Por un lado, la entidad blanquiverde informó a través de su web de la reunión del consejo de administración, en el que detalló que se realizó un balance deportivo de la temporada que está próxima a finalizar, así como de la organización para la próxima campaña, 2026-27. Al mismo consejo asistió el asesor deportivo del mismo, César Sánchez, que si bien ya había aparecido en imágenes durante viajes del CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, a Baréin, era la primera vez que se le "entronizaba" de manera oficial como asesor deportivo del consejo de administración, cargo que ha desarrollado, de hecho, desde la llegada del dirigente granadino al club cordobesista.

Reunión al más alto nivel

Posteriormente, el Ayuntamiento de Córdoba emitió una imagen del alcalde, José María Bellido, junto a Abdulla Jehad Abdulla Alzain, presidente del Córdoba CF, junto a la que se detallaba que tanto el primer edil como el dirigente cordobesista departieron sobre "asuntos de actualidad del club y sobre nuevas vías de colaboración para el futuro".

Reunión técnica entre los equipos del Ayuntamiento y el Córdoba CF, en Capitulares, con Bellido, Alzain y Monterrubio, entre otros. / CÓRDOBA

Más allá del aspecto protocolario de la visita, la misma también tuvo un marcado carácter colaborativo. En una de las imágenes de la visita del Córdoba CF al Ayuntamiento de Córdoba se puede apreciar la reunión que hubo a nivel técnico. Por un lado, y junto a Bellido, Alzain y Monterrubio, se pueden apreciar que en la reunión también se encontraban Antonio López, coordinador general del Ayuntamiento, Luis Valdelomar, director técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), así como miembros del equipo de Unión Futbolística Cordobesa SAD.

De fondo, a nadie se le escapa, se encuentra el proyecto de desarrollo de la futura Ciudad Deportiva del Córdoba CF, así como el de avanzar en la mejora, estructura y urbanística, del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Se trata de los dos elementos principales para que esas "vías de colaboración" se desarrollen entre el Ayuntamiento y el Córdoba CF y que deben dar pasos hacia adelante en los próximos meses. La situación de El Arcángel ha mejorado, tanto en cuanto a imagen exterior como en regularización, aunque debe avanzar hacia opciones que faciliten, por ejemplo, su explotación. Por otro lado, el único camino posible de crecimiento o, al menos, el más factible, del Córdoba CF pasa por el desarrollo de la Ciudad Deportiva, un proyecto que ni tan siquiera ha podido comenzarse en las dos últimas décadas. Todo un desafío, por lo tanto.

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En cualquier caso, en los próximos meses se confía en que se puedan dar los pasos necesarios para que, por fin, el Córdoba CF pueda tener esas vías de crecimiento, tanto deportivo como económico.