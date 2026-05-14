Alberto González, entrenador del Albacete, valora que el Córdoba CF "ha hecho una temporada espectacular"

Alberto González, entrenador del Albacete, que visita El Arcángel este viernes para enfrentarse al Córdoba CF, opinó en la previa del duelo que el conjunto blanquiverde "es un grandísimo equipo", por lo que el choque ante los de Iván Ania será "duro". "Creo que ha hecho una temporada espectacular", valoró el de Tolox sobre el Córdoba CF. "Lo único que, bueno, ese lapsus de ocho semanas que ha tenido ahí consecutivas, justo cuando tocó el play off", recordó González, sobre la racha de un punto de 24 en juego que sufrió el conjunto blanquiverde. "No sé exactamente qué circunstancias, ellos lo habrán estudiado, me imagino, qué circunstancias le llevan a tener ese bloqueo, bloqueo de puntos, creo, porque ves muchos de los partidos y estuvieron cerca de ganar, igual que ahora en alguno de estos seis han estado cerca de perder. Pero bueno, no sé las circunstancias exactas que pueden llevar a estas dinámicas", comentó el técnico del conjunto manchego.

Bajas y futuro

Alberto González habló también de esta Segunda Division, "la categoría es así, pero lo que está claro que es un equipo que que somete, que va, que que lleva un juego muy eléctrico, de mucha intensidad", alabó al Córdoba CF, ante el que vaticinó "un partido incómodo, cuanto menos incómodo para cualquier rival, ¿no?".

Jesús Vallejo, durante su etapa en el Real Madrid. / EP

Sobre las bajas del Albacete en El Arcángel, Alberto González informó de que "se nos cae Martín esta semana, recuperamos a Vallejo. Tampoco estará Lazo por unas molestias en la cadera y los jugadores del filial que le daremos prioridad esta semana al play off contra el Toledo”.

También explicó González los motivos por los que Agus Medina será baja en lo que resta de temporada. “Lo que parecía una lesión más leve, ha tocado una estructura más delicada y ahí está. No lo tendremos en lo que queda de temporada, tocará esperar para que llegue en perfectas condiciones para la pretemporada. El plan de recuperación se ha enfocado en que llegue en perfectas condiciones para el día 1 de la próxima temporada”.

También habló el entrenador del Albacete sobre su posible renovación y los contactos con el club del Carlos Belmonte. "Está exactamente igual que la semana pasada, seguimos en conversaciones, pero no hay ningún avance. Soy optimista, siempre lo soy, estamos llamado a entendernos de alguna manera”, explicó el malagueño, que además transmitió tranquilidad sobre su continuidad: "Los tiempos no los controlamos todos, cada proceso entiendo que lleva sus tiempos, cada uno los maneja como va entendiendo. Hay sintonía y, de momento, no hay nada para decir lo contrario. No te puedo decir exactamente, se habla de tiempos, se va jugando con esto, hay más consultas con más gente implicada”. Además, González aseguró que mantiene contactos con Toché de cara a la configuración de la plantilla del Albacete de la próxima temporada y que “no me he sentado con mi agencia para hablar de ofertas de otros clubes, no he tenido esas conversaciones”.