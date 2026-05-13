Las opciones del Córdoba CF de alcanzar el ‘play off’ llegan hasta el 5,25%

El Córdoba CF prepara ya el encuentro del próximo viernes, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas), contra el Albacete, equipo que ya ha dado por terminada su temporada y que nada se juega en el coliseo ribereño más allá de la honrilla y unos puntos que pueden reportarle un pellizco adicional en los ingresos por derechos de TV y de LaLiga a través de la clasificación final en Liga.

Los 69 puntos

El que sí pelea por jugarse algo, lo primero, credibilidad en su causa por el play off, es el Córdoba CF de Iván Ania. El asturiano ha convencido, aparentemente, a su vestuario de que haciendo 69 puntos el equipo se meterá en el play off de ascenso. Esa convicción ha llevado al Córdoba CF a sumar seis victorias consecutivas, igualando su mejor marca histórica en Segunda División, que data de la 1959-60, cuando el conjunto cordobesista era dirigido por el mítico Roque Olsen.

Cristian Carracedo y Kevin Medina celebran un gol durante el Córdoba CF-Sporting de Gijón. / Manuel Murillo

Esa gran racha llegó como reacción a la peor, también histórica, del Córdoba CF en Segunda, en la que sumó un solo punto en ocho jornadas, sufriendo siete derrotas en ocho jornadas, seis de ellas de manera consecutiva.

¿Puede meterse el Córdoba CF en play off? Lo cierto es que la mayoría de la afición no cree en el milagro y da por buena la reacción del equipo, sobre todo por evitar un disgusto mayor. Pero también hay un sector, no pequeño, que mantiene cierta esperanza o ilusión en que vuelva a aparecer el Señor de los Milagros, el Córdoba CF, en forma de clasificación para las eliminatorias de ascenso. A fin de cuentas, la historia blanquiverde está trufada de épicas imposibles y resultados increíbles, lo que hace que la fe de algunos permanezca inquebrantable.

Matemáticas para aclarar el futuro

Nada mejor que las matemáticas para resolver o intentar aclarar algo el futuro del Córdoba CF. José María Luna Ariza, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Córdoba (UCO), ha querido realizar un somero análisis de la situación deportiva blanquiverde desde las cifras, los números, las probabilidades y el cálculo. Aficionado al fútbol y también al Córdoba CF, Luna Ariza estima que las posibilidades del Córdoba CF para meter la cabeza en los play off de ascenso están «entre el 2 y algo más del 5 por ciento», dependiendo siempre de los triples, cuádruples, quíntuples y hasta séxtuples empates en la clasificación que aún puede haber. Aunque es poco probable, sí que se pueden dar varios empates en la tabla y en el caso del Córdoba CF se dan circunstancias bastante peculiares.

Carracedo, tras anotar el penalti del empate ante el Racing de Santander. / A.J. GONZÁLEZ

Reducción jornada a jornada

Pero lo cierto es que parece cada vez más plausible que la reacción del Córdoba CF llegó tarde. En la jornada 33, el equipo de Iván Ania se situaba en el puesto 14º, a 12 puntos del play off. En la jornada 34 sumó su primer triunfo de los seis consecutivos que lleva y subió dos puestos en la tabla, aunque la distancia se mantuvo en 12 puntos. En la jornada 35 bajó a 10 puntos y en la jornada 36 quedó en nueve puntos. Un partido después, la distancia al sexto puesto se quedó en siete puntos y, tras otra victoria blanquiverde, se quedó en seis puntos. Después de la victoria de la pasada jornada, en casa ante el Granada, la distancia se ha quedado en sólo cinco puntos, por lo que atendiendo a los puntos reducidos al sexto puesto en los últimos seis partidos, todo apunta a que no le dará al Córdoba CF, que lleva reduciendo la distancia un punto en cada jornada en el último mes y medio, para llegar a la zona de play off.

Ese porcentaje que eleva el catedrático Luna, «en el mejor de los casos al 5,25%» tiene que ver, en parte, con los posibles empates a puntos. Curiosamente, el Córdoba CF tiene el golaverage perdido, de manera individual con varios equipos. El Málaga le tiene ganado el balance directo al Córdoba CF, también la UD Las Palmas e incluso el Burgos. El equipo de Iván Ania tiene el golaverage ganado al Castellón y, si se cumplen sus hipótesis, también se lo ganaría al Eibar, ya que el equipo armero empató en El Arcángel y la intención de los cordobesistas es hacer pleno de puntos en las tres jornadas que restan, incluyendo ganar por primera vez en su historia en Ipurúa. Hay que recordar que el Eibar firmó un empate sin goles en El Arcángel.

Beneficiado en los empates múltiples

A pesar de que en los enfrentamientos directos el Córdoba CF no sale especialmente beneficiado, cuando el hipotético empate a puntos en la tabla es múltiple, el conjunto de Iván Ania sí que sale beneficiado. En un posible séxtuple empate entre el Córdoba CF, el Málaga, la UD Las Palmas, el Castellón, el Burgos y el Eibar, el conjunto blanquiverde sería segundo, por lo que no sólo entraría en play off, sino que lo haría como quinto clasificado. En esa tabla particular, Málaga y Córdoba empatarían a 17 puntos, seguidos por el Castellón (16), el Burgos (10), Las Palmas (9) y Eibar (8), por lo que estos tres últimos equipos serían los que se quedarían fuera de las eliminatorias de ascenso.

También saldría beneficiado el Córdoba CF en un quíntuple empate si el equipo que lograra más puntos fuera el Málaga y, por lo tanto, obligaría a sacarlo de la ecuación. En ese caso, el Córdoba CF sería el mejor de los cinco equipos empatados a puntos, ya que con 14 puntos volvería a clasificarse en quinta posición, seguido del Castellón (10), mientras que el Burgos (10), Las Palmas (9) y Eibar (7) se quedarían fuera de las eliminatorias de ascenso.

El catedrático Luna coincide en que las probabilidades matemáticas de que el Córdoba CF entre en el play off de ascenso a Primera «pueden parecer pocas, es verdad», pero como cordobesista y aficionado al fútbol manda también un mensaje que cualquier aficionado al Córdoba CF compartirá. «También había pocas opciones a finales de la temporada 2013-14 y fíjate en cómo terminó todo», avisa. En ello está el Córdoba CF, en apurar al máximo todas las opciones, comenzando por el encuentro del próximo viernes, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Albacete.