Juan María Alcedo, jugador del Córdoba CF: "Viene el Albacete y vamos a intentar alargar la racha lo máximo posible"

Juan María Alcedo, lateral izquierdo del Córdoba CF, realizó este miércoles unas declaraciones a los medios oficiales del club blanquiverde, justo antes de la visita del Albacete Balompié, equipo en el que militó el jugador cordobesista en la temporada 2022-23, entrenado por Rubén Albés, y plantilla en la que tuvo compañeros, entre otros, a los exblanquiverdes Carlos Isaac y Momo Djetei.

"Un año duro"

Alcedo comenzó hablando sobre su situación personal en una campaña en la que ha sido complicada por las lesiones. "Bueno, es evidente que ha sido un año duro, en el que he pasado por varias lesiones, empezando por la del hombro y demás, y en la clavícula, por lo que estuve bastante tiempo fuera", repasó el roteño, que amplió explicando que "siempre he tenido el mismo objetivo, que es ayudar al equipo, o dentro o fuera del campo. Sé que he dado todo siempre que he podido, y luego, cuando me recuperé del hombro, tuve la lesión muscular, que ha estado dando bastante guerra. Pero estoy consiguiendo las sensaciones que buscaba, que era sentirme bien, que era apoyar al equipo si me toca estar disponible".

Juan María Alcedo en un entrenamiento con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

El defensa del Córdoba CF aseguró estar "muy contento por eso, porque pese a todo, con todas las adversidades que he tenido este año, veo que estoy bien, que puedo ayudar al equipo siempre que lo necesite, y ese es mi único objetivo".

Tras reiterar que se encuentra "contento", Alcedo repasó que "he pasado por bastantes meses de incertidumbre, de no saber si esto iba bien o no. Pero gracias a Dios, al final, con el trabajo que hemos podido hacer con los preparadores físicos, con los médicos y demás, me siento muy bien. O sea, llevo ya tres semanas entrenando con bastantes buenas sensaciones. Y es lo que buscaba, sentirme bien, sentirme futbolista, estar con los compañeros, estar en el campo e ir a entrenar. El día a día es lo que me está dando a mí esa felicidad que necesitaba".

Confianza

También habló Alcedo sobre la trayectoria de este Córdoba CF, lleno de altibajos. "Después de la racha tan mala que tuvimos, yo creo que el equipo lo necesitaba, que el equipo se siente bien, con confianza. Creo que estamos en un muy buen momento y necesitamos seguir peleando por el siguiente partido. Ahora viene el Albacete y vamos a intentar eso, alargar la racha lo máximo posible, porque el equipo tiene confianza y es capaz de todo", aseguró el roteño.

Alcedo, tras Iván Ania, en un entreno del Córdoba CF. / AJ González

Finalmente, Juan María Alcedo recordó su etapa en el Carlos Belmonte. "Bueno, yo he tenido muy buenos momentos allí, la verdad es que me encantó la ciudad cuando estuve allí, la gente, los compañeros, y al final es un equipo que va a ponernos las cosas muy difíciles para conseguir esta séptima victoria consecutiva". En todo caso, Alcedo aseguró que el Córdoba CF es capaz de lograr esa séptima victoria y cree firmemente que "lo vamos a conseguir. Va a ser un partido complicado, nos lo van a poner muy complicado, es un equipo que defiende bastante bien, que luego tiene su estilo de juego que nos puede hacer bastante daño, pero haciendo las cosas como las estamos haciendo, creo que vamos a hacerlo bien y vamos a sacar la victoria.