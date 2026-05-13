El Córdoba CF y una marca en puntos que hasta ahora siempre dio premio

“Tenemos que hacer los 69, que son nueve victorias seguidas. Se ve difícil, pero llevamos seis. Vamos a intentar ganar al Albacete y luego al Eibar. Hay que creer y tener fe. Ojalá hagamos los 69 puntos y sirvan para algo”. Iván Ania, técnico del Córdoba CF, repetía el pasado domingo la cifra que viene marcando desde hace semanas como un mantra. Los 69 puntos, o lo que es lo mismo, sumar nueve victorias consecutivas, el máximo al que puede aspirar el conjunto blanquiverde, se han convertido en el objetivo de un equipo que ha dibujado demasiados dientes de sierra en esta temporada como para asegurar firmemente que logrará -o no- cada objetivo que se marque. La irregularidad y la falta de equilibrio, tanto en el juego como en la puntuación, ha sido una máxima en la campaña 2025-26 en este Córdoba CF de Iván Ania y, fruto de esa imprevisibiidad, el asturiano y su vestuario pueden recoger los mayores elogios o escuchar las críticas más afiladas. Como ejemplo lo hay hasta en el plano individual, como Jacobo, censurado firmemente hace apenas unas semanas y alabado tras el gol del domingo, que daba el triunfo ante el Granada en la recta final del encuentro. Pocos jugadores pueden defender esta temporada una línea equilibrada y estable de juego a lo largo de nueve meses, lo cual señala bien cuál ha sido el papel de este Córdoba CF.

Los 71 puntos de Paco Jémez

Y, sin embargo, los récords están ahí. El Córdoba CF actual puede añadir otro más, que es el de lograr la segunda suma de puntos más alta en la categoría, lo cual llevaría a otra paradoja: pese a que esos 69 puntos que señala Iván Ania, el técnico blanquiverde podría quedarse fuera de las eliminatorias de ascenso a Primera. Lo irónico es que hubo dos equipos cordobesistas que con menos puntos sí lograron entrar en el play off de ascenso a Primera y uno de ellos, el de la 2013-14, logró volver a la máxima categoría del fútbol nacional después de 42 años de ausencia.

Paco Jémez consuela a López Silva tras caer ante el Valladolid en el 'play off' de 2012. / A.J. GONZÁLEZ

El récord de puntos en Segunda División lo seguirá ostentando una temporada más el equipo que entrenó Paco Jémez. El de Fátima, fraguó esa gran campaña, en juego y puntaje, en El Arcángel. En total, aquel Córdoba CF hizo nada menos que 71 puntos. En aquella 2011-12 el coliseo ribereño sí que fue un fortín, ya que de los 21 encuentros disputados el Córdoba CF ganó 14, empató seis y sólo perdió uno, ante el campeón de Liga, el Deportivo de José Luis Oltra. Un detalle adicional: el equipo de Jémez, aquella temporada en casa, encajó sólo 14 goles, el que menos de todo el campeonato y sólo el Alcorcón recibió en Santo Domingo el mismo número de goles. Aquel Córdoba CF terminó disputando los play off de ascenso a Primera y cayó en la semifinal ante el Valladolid, aunque en aquellos entonces el mero hecho de disputar el ascenso ya fue todo un éxito, habida cuenta de que las previsiones a inicio de temporada eran las de pelear la permanencia con uñas y dientes.

Los 65 puntos de José Luis Oltra

El Córdoba CF actual aspira a ser el segundo mejor en puntos en la historia blanquiverde si llega a esos 69 puntos, superando al que ahora mismo es el segundo mejor: el Córdoba CF de José Luis Oltra. El de la 2015-16 sumó 65 puntos y era un Córdoba CF muy diferente al de la 2011-12. Si el de Jémez era la revelación de la Liga, el de Oltra era la confirmación de un aspirante al ascenso, ya que aquel conjunto blanquiverde provenía de Primera División y contaba con hombres del nivel de Florin Andone, Xisco Jiménez, Raúl de Tomás o Fidel Chaves, entre otros. En la parte final de Liga a punto estuvo de quedarse fuera de los puestos de privilegio después de haber sido líder durante la primera vuelta y finalizar la misma coliderando la tabla. Si este Córdoba CF es irregular, aquel marcó una línea descendente que hacía desconfiar de él en las eliminatorias. La ausencia de Florin Andone marcó la semifinal ante el Girona, en la que se cayó en la prórroga del partido de vuelta y con un arbitraje más que discutible.

José Luis Oltra, en su banquillo en El Arcángel, durante su etapa en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Tras los 71 puntos de la 2011-12 y los 65 de la 2015-16, el tercer escalón del podio de mejores puntajes del Córdoba CF en Segunda lo marca el del 2013-14, temporada que finalizó con el ascenso a Primera en el Gran Canaria, con el regreso blanquiverde a Primera tras 42 años de ausencia. Entonces, el Córdoba CF sumó 61 puntos, línea que podría rebasar el equipo de Ania este viernes, cuando se enfrente en El Arcángel al Albacete (21.00 horas). En aquella 2013-14 también hubo irregularidad. Comenzó bien el conjunto blanquiverde a los mandos de Pablo Villa, que paulatinamente fue perdiendo fuelle hasta ser destituido en febrero. En una decena de jornadas de la primera vuelta, el Córdoba CF de Villa durmió en puestos de descenso, pero tras una pequeña crisis en noviembre, el conjunto blanquiverde entró en otra tras las Navidades tras la que Villa no pudo recuperar el tono del equipo y acabó siendo destituido y relevado por Albert Ferrer. Tras unas jornadas más que titubeantes, el catalán enganchó una racha de seis victorias, tres empates y una sola derrota en las diez últimas jornadas que hizo que, en una Liga igualísima, se metiera en puestos de play off con 61 puntos, la cifra más baja que se ha necesitado en Liga para disputar las eliminatorias de ascenso. A falta de dos jornadas más, si el Córdoba CF actual gana este viernes al Albacete, superará esos 61 puntos. Y si gana esas dos últimas incluso superará la cifra de José Luis Oltra, en la 2015-16. Y aún así, podría quedarse fuera de las eliminatorias de ascenso, aunque dejará esos 69 puntos en la historia del Córdoba CF.