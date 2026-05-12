Sin Del Moral y con Isma Ruiz entre algodones: el nuevo rompecabezas del Córdoba CF en mediocampo

El Córdoba CF tiene un rompecabezas en el mediocampo. Ya no tanto por la acumulación de opciones, aunque las hay, sino más bien por la incertidumbre en torno a un puesto concreto, o más bien, un rol: el defensivo. Así quedó de manifiesto tras la pasada victoria de los de Iván Ania ante el Granada en El Arcángel (1-0), un derbi que se saldó con otro triunfo para la racha, pero también con importantes daños colaterales, en forma de lesiones. Tocado anda Fuentes, mientras que aquejado de un «problema muscular en el isquiotibial» escapó Alberto del Moral, con la consecuente reapertura del dilema en el corazón de la sala de máquinas...

Un puzle algo particular, en este caso, motivado también por la incertidumbre respecto a la situación de Isma Ruiz, dueño habitual de esa parcel ay baja durante las últimas cuatro citas -la primera por sanción, el resto por lesión- a raíz de unas molestias localizadas en la zona del «aductor», y que ahora, en plena cuenta atrás para el duelo con el Albacete del viernes en El Arcángel (21.00 horas), elevan las dudas.

El frenazo de Del Moral

En lo relativo al primero, la lesión del centrocampista toledano llega, además, en el momento de mayor continuidad competitiva desde su regreso a Córdoba. El futbolista cedido por el Real Oviedo había encadenado cinco titularidades consecutivas dentro de la actual racha de seis victorias seguidas del equipo, adquiriendo un papel cada vez más protagonista en los planes de Ania.

Hasta ahora, el castellano-manchego suma 21 partidos, diez de ellos como titular, con 939 minutos disputados y dos asistencias en su cuenta durante la temporada 2025-2026.

Su progresión, sin embargo, queda ahora condicionada por una nueva lesión cuyo alcance definitivo continúa pendiente de pruebas médicas. Eso sí, el propio técnico asturiano dejó un mensaje poco optimista tras el derbi. «Entiendo que Del Moral estará descartado, posiblemente ya no solo para el siguiente partido, sino para toda la temporada», reconoció.

Más allá del plano físico, la situación contractual del futbolista también condiciona el escenario. Del Moral finalizará su segunda campaña consecutiva -en este caso, curso y medio- como cedido en El Arcángel una vez concluya el campeonato, al que no le restan más de tres jornadas de ciclo regular. El mediocentro pertenece al Real Oviedo, club que este fin de semana confirmó matemáticamente su descenso a Segunda División y que deberá decidir próximamente qué hacer con un jugador con contrato en vigor hasta junio de 2027.

Alberto del Moral, durante un lance del Córdoba CF-Granada antes de su lesión. / MANUEL MURILLO

La incógnita Isma Ruiz

El crecimiento competitivo del «20» califal coincidió precisamente con la ausencia de Isma Ruiz, sancionado inicialmente tras el partido frente al Zaragoza y posteriormente frenado por unas molestias en el «aductor» -como así informó el propio Ania tras imponerse al cuadro maño- que ya le han impedido participar durante varias semanas. Tres, para ser exactos.

Pese a ello, el centrocampista granadino continúa muy presente dentro de los planes del cuerpo técnico. No en vano, sigue siendo la tercera pieza de campo más utilizada por el asturiano esta temporada, con 2.786 minutos repartidos en 33 encuentros -solo uno sin partir de inicio-, además de dos goles. De hecho, el propio preparador analizó la paradoja generada alrededor de su ausencia en vísperas del derbi: «Si me preguntas por un jugador importante en nuestro equipo te diría Isma Ruiz, por su empuje y lo que nos genera. Lleva cinco o seis jornadas en las que no ha podido jugar por lesión en esta temporada y los hemos ganado todos», indicó.

Eso sí, la cautela domina el escenario actual. «Isma no está participando con el grupo, no lo vamos a arriesgar, sería innecesario, por lo poco que queda. Los demás, todos bien», señalaba Ania en la previa del choque frente al Granada, entonces de cara a una cita en la que finalmente sí entró en convocatoria, e incluso llegó a realizar calentamiento.

No obstante, su situación física sigue generando dudas de cara al compromiso frente al Albacete, por lo que ya existen otras vías bajo estudio a la hora de subsanar el nuevo contratiempo.

El once del Córdoba CF ante el Real Zaragoza en El Arcángel, con Isma Ruiz. / MANUEL MURILLO

Theo y Pedro Ortiz, alternativas

En mitad de ese escenario, Theo Zidane reaparece como una de las alternativas más inmediatas para recomponer el centro del campo tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

No se descarta, además, que Ania opte por un mediocampo más coral y menos estructurado alrededor de una referencia fija en el pivote, repartiendo esfuerzos defensivos entre varias piezas. Ahí también emerge la figura de Pedro Ortiz, inédito durante las últimas siete jornadas y otra opción disponible para el técnico.

El rompecabezas no termina únicamente en la medular. Porque la posible ausencia de Adrián Fuentes, pendiente todavía de evolución tras los puntos de sutura recibidos frente al Granada, también podría provocar reajustes ofensivos. En ese contexto, Sergi Guardiola podría regresar su posición a la punta de ataque, abriendo así espacio en el enganche para futbolistas como Jacobo González, Dalisson o Mikel Goti.