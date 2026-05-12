Jacobo González y el Córdoba CF: de villano a héroe y otro gol decisivo en El Arcángel

Del silbido al gol. Y del gol, otra vez, a sostener parte de las esperanzas del Córdoba CF en este tramo final de Liga. Así transita actualmente la extraña relación entre Jacobo González y El Arcángel, que en el derbi andaluz frente al Granada (1-0) sumó un nuevo episodio de paradojas: recibimiento hostil desde la grada, situación límite -sobre todo a nivel clasificatorio, ya que el empate no valía- y diana del «10», aún en inferioridad numérica tras la expulsión de Diego Percan, para mantener con vida las todavía escasas -aunque matemáticas- opciones de que los de Iván Ania cierren el calendario regular con un billete a la fase de ascenso a Primera Divisón.

Es decir, apenas dos semanas después desde el primer capítulo real de esta tensión particular, misma secuencia, aunque con un matiz distinto: a diferencia del duelo ante el Sporting, tras su gol, el madrileño no increpó a la grada y optó por una celebración más comedida…

Tensión, gol y euforia

En lo demás, la escena en la trigésimo novena jornada fue prácticamente un calco a la que se vivió frente al combinado asturiano. Entrada al campo entre pitos, ambiente dividido alrededor de su figura… y aparición clave cuando el partido más se había enroscado.

En síntesis, segundo duelo casero consecutivo en el que la aportación del atacante se traduce en tres puntos. Ante los de Borja Jiménez, de hecho, supuso la remontada tras la diana inicial de Otero -el tanto final de Carlos Albarrán terminaría por decantar el duelo-, mientras que frente a los de José Rojo ‘Pacheta’ decidió el rumbo del botín en juego.

La polémica celebración de Jacobo González tras su gol ante el Sporting en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

El contexto, sin embargo, sigue lejos de ser sencillo. La relación entre Jacobo y parte de la grada lleva meses en deterioro progresivo, especialmente desde el pasado mercado invernal. El interés del Oviedo, unido al preacuerdo existente para incorporarse al conjunto asturiano una vez finalice su contrato en junio -tras no aceptar la oferta de renovación blanquiverde-, terminó alimentando una sensación de distanciamiento que la posterior crisis, con un punto de 24 posibles, agravó todavía más.

El episodio más visible se produjo precisamente ante el Sporting. Aquella tarde, tras marcar el 2-1, su celebración contenida y los gestos posteriores hacia el graderío derivaron en una pitada prácticamente coral de El Arcángel.

Desde entonces, el ecosistema ofensivo del Córdoba CF también ha cambiado. La irrupción de futbolistas como Kevin Medina o Diego Bri, unida a varias suplencias consecutivas del propio Jacobo -ahora con Guardiola asentado en el enganche-, ha reducido parcialmente su protagonismo en el juego del equipo. Pero no su incidencia.

El segundo máximo anotador

Eso sí, más allá del debate, las cifras continúan colocando al ex del Alcorcón entre las piezas más productivas del ataque blanquiverde. A falta de tres jornadas para el cierre liguero, acumula nueve goles y una asistencia, registros que lo convierten en el segundo máximo realizador de la plantilla, solo por detrás de Adrián Fuentes, autor de 14 tantos.

Es más, en términos de participación, únicamente Fuentes -14 goles y tres asistencias- y Carracedo -tres tantos y 12 pases de gol- presentan mejores números globales dentro del plantel esta temporada.

Una producción ofensiva que, además, puede cobrar todavía más importancia de cara al próximo compromiso frente al Albacete en El Arcángel (viernes, 21.00 horas). Y es que la expulsión de Diego Percan ante el Granada reduce variantes ofensivas, mientras que la presencia de Fuentes continúa pendiente de evolución tras los puntos de sutura recibidos en el derbi.

Un posible regreso al once

Ese escenario abre nuevamente la puerta a distintas alternativas tácticas para el técnico asturiano. La opción más natural pasa por introducir a Obolskii como referencia ofensiva, manteniendo a Sergi Guardiola en el enganche y sustituyendo directamente a Fuentes por el delantero ruso.

Sin embargo, también existe otra posibilidad que devolvería protagonismo real a Jacobo: recolocar a Guardiola nuevamente como punta y liberar así el espacio de mediapunta, una demarcación en la que el madrileño podría volver a encontrar acomodo dentro del once.

Sería, de algún modo, otra vuelta más sobre una relación compleja, contradictoria y que sigue aportando matices, pero también goles.