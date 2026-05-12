El Córdoba CF B amplía al central Jonathan Korbla hasta 2027 pese a su grave lesión de rodilla

Todavía con el reciente cierre de temporada fresco en el ambiente, el Córdoba CF B ya empieza a perfilar los primeros movimientos de cara al próximo curso. Y es que apenas un par de jornadas después de certificar su permanencia en el Grupo 10 de Tercera Federación, y tan solo otro par de fechas desde que puso fin al campeonato con empate en el derbi ante el CD Pozoblanco, el filial blanquiverde ha activado una de sus primeras decisiones estratégicas en clave interna: la renovación del defensor Jonathan Korbla, que continuará vinculado a la entidad hasta junio de 2027.

El movimiento llega en mitad de un escenario que apunta a meses de reajustes y planificación dentro del segundo equipo cordobesista, que repetirá categoría tras un tramo final de campeonato especialmente sólido bajo la dirección de Diego Tristán. Desde la llegada del técnico gallego al banquillo, el filial logró cerrar la permanencia por la vía rápida gracias a una dinámica de cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas.

Renovación en clave de confianza

En ese contexto aparece ahora la ampliación contractual del central ghanés, incorporado el pasado verano al proyecto y cuyo vínculo inicial expiraba al término de la presente campaña. El club, sin embargo, ha optado por reforzar su apuesta sobre el futbolista pese al importante contratiempo físico que sufrió durante el curso.

Y es que Korbla permanece apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de octubre, cuando sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Una lesión de notable gravedad que frenó en seco su progresión dentro del filial justo cuando se había consolidado como una pieza habitual en los esquemas del entonces técnico Gaspar Gálvez.

Antes de caer lesionado, el defensor de 22 años había participado en seis encuentros ligueros, cinco de ellos como titular.

Desde la propia entidad explicaron que la renovación responde también a una muestra de respaldo hacia el jugador durante su proceso de recuperación. El Córdoba CF señaló en su comunicado oficial que la ampliación contractual sirve para «reafirmar su compromiso con la recuperación del futbolista», además de mantener «plena confianza en Jonathan como un jugador de futuro y con grandes cualidades».

Jonathan Korbla posa junto al escudo del Córdoba CF tras su renovación. / ccf

El primer movimiento

La continuidad de Korbla representa, además, una de las primeras decisiones visibles dentro de la planificación deportiva del filial para la próxima temporada. Porque aunque la permanencia quedó finalmente resuelta sin excesivos sobresaltos tras el cambio de rumbo experimentado con Diego Tristán, el Córdoba CF B afronta ahora un verano que apunta a importantes movimientos tanto en plantilla como en su estructura.