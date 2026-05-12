El Córdoba CF y El Arcángel, ante una barrera histórica: sumar dos victorias consecutivas en semanas sucesivas

El primer paso ya está dado. El Córdoba CF encara las tres últimas jornadas del calendario regular de LaLiga Hypermotion -frente a Albacete, Eibar y Huesca- impulsado por una dinámica de seis victorias consecutivas, incluida la lograda el pasado domingo en el derbi ante el Granada (1-0), y plenamente consciente de que cualquier tropiezo a estas alturas puede dejar definitivamente sin recorrido sus aspiraciones de play off. Ni siquiera un pleno de triunfos garantiza ya el acceso a la fase de ascenso, aunque dentro del vestuario blanquiverde sí manejan una certeza evidente: buena parte de sus opciones pasan inevitablemente por hacerse fuertes en El Arcángel, escenario de dos de las tres citas que restan por disputarse.

Ahí aparece, precisamente, uno de los grandes retos pendientes para los de Iván Ania. Porque pese al reciente triunfo frente al cuadro nazarí, el combinado califal lleva más de una década sin conseguir enlazar dos victorias consecutivas en casa en dos semanas seguidas ejerciendo como local en Segunda División. Por ello, el compromiso de este viernes ante el Albacete (21.00 horas), nuevamente en suelo cordobés, emerge ya no solo como otra final anticipada, sino también como la oportunidad -y prácticamente la obligación- de romper una secuencia históricamente esquiva.

Una dinámica poco frecuente

Para encontrar el precedente inmediato hace falta remontarse directamente a la temporada 2012-2013, justo una antes del fugaz salto a Primera y última ocasión en la que el El Arcángel logró presenciar dos triunfos consecutivos en apenas 14 días dentro del fútbol profesional. Entonces, el bloque dirigido por el cordobés Rafael Berges derrotó al hilo al Numancia (1-0) y el Murcia (5-0) entre las jornadas 21 y 22 del campeonato, en un curso que acabaría con el argentino Esnáider como dueño del banquillo y en la decimocuarta plaza, apenas cuatro puntos por encima de la línea del descenso.

Eso sí, un año antes, con Paco Jémez al mando, la estadística volvió a dejar su sello en la hemeroteca. Con un apunte: en aquel caso, la coincidencia vino condicionada por la disputa de una jornada aplazada que terminó generando dos partidos consecutivos en El Arcángel. Los pupilos del preparador nacido en Las Palmas, pero criado en Córdoba, firmaron una secuencia exacta después de imponerse al Cartagena (2-0) y, de nuevo, al Murcia (2-1), entre la antepenúltima y penúltima fecha de aquel campeonato.

Un curso 2011-2012, además, que se resolvería con la disputa de la fase de ascenso, aunque zanjada de forma algo abrupta con la eliminación en primera ronda frente a un Real Valladolid que dejó poco margen.

Rafael Berges, en el centro de la imagen, durante un encuentro en El Arcángel en la 2012-2013. / córdoba

Más allá de esos precedentes recientes, el patrón apenas aparece de manera puntual en la historia del club dentro de la categoría de plata. Es más, en total solo lo logró seis veces en lo que va de siglo.

La primera tuvo lugar en la campaña 2003-2004, cuando el Córdoba CF enlazó victorias por 1-0 frente al Cádiz y el Salamanca. Antes, en la 2002-2003, hizo lo propio ante el Getafe (3-0) y el Real Zaragoza (2-1). La secuencia se completa con los cursos 2000-2001, tras superar consecutivamente al Sporting de Gijón (2-1) y al Getafe (4-1); y la temporada 1999-2000, cuando derrotó al Compostela (1-0) y al Extremadura.

El Albacete, estación obligatoria

Eso sí, el contexto actual añade una presión mucho más elevada. Porque a diferencia de otros precedentes, el bloque blanquiverde encara este tramo final de curso con su lucha -o al menos, mantenerla abierta- por un billete al play off totalmente supeditada a un hipotético pleno de victorias.

El triunfo ante el Granada, en esa línea, extendió la esperanza matemática -e incluso dio para igualar la mejor racha de resultados de la entidad en la categoría-, pero el margen sigue siendo mínimo. Por eso, el duelo de este viernes frente al Albacete en El Arcángel (21.00 horas) aparece ya como una nueva final anticipada para los de Iván Ania, que no pueden permitirse el fallo.