El Córdoba CF, entre lesiones, apercibidos y sanciones en su 'sprint' final

El tramo final de LaLiga Hypermotion vuelve a estrecharse para el Córdoba CF de Iván Ania, que apenas unas semanas después de recuperar cierto alivio con una enfermería casi despejada -más allá de las ausencias permanentes de Adilson y Fomeyem, además del contratiempo de Isma Ruiz- aborda ahora otro escenario repleto de complicaciones entre lesiones, sanciones y amenazas disciplinarias.

Y es que de cara al duelo de este viernes frente al Albacete en El Arcángel (21.00 horas), el técnico asturiano no podrá contar con el sancionado Diego Percan, mantiene la incertidumbre alrededor de Adrián Fuentes y del propio Isma Ruiz -todavía condicionado por molestias en el aductor-, tampoco tendrá disponible a Del Moral y, además, deberá gestionar el riesgo disciplinario de Dani Requena, que tras ver ante el Granada su novena amarilla del curso se encuentra a una sola tarjeta de completar ciclo en pleno esprint final en busca del play off.

En definitiva, aún menos margen de error más allá de lo clasificatorio, si cabe...

La polémica de Percan

La ausencia más inmediata será la del atacante leonés, expulsado en el tramo final del derbi frente al Granada por el colegiado hispano-rumano Sergiu Muresan Muresan. El árbitro reflejó en el acta que Percan fue sancionado por «tirar del pelo a un adversario (Izan), derribándolo, estando el balón en disputa».

A la espera de conocer la resolución definitiva del Comité de Disciplina y el alcance exacto del castigo, el delantero se perderá como mínimo el encuentro frente al conjunto manchego. Eso sí, no se descarta que la sanción pueda extenderse también a alguna de las dos últimas jornadas del campeonato, en las que el Córdoba CF deberá visitar al Eibar en Ipurúa (domingo 24 de mayo, 18.30 horas) antes de cerrar la fase regular ante el Huesca en El Arcángel.

Horas después del encuentro, además, el propio Percan alimentó el debate con una publicación en redes sociales en la que mostró su desacuerdo con la interpretación arbitral. «Respecto a lo ocurrido hoy en el partido, en ningún momento pretendo agarrar del pelo al jugador del Granada. Sobre todo, sabiendo lo que había en juego… Lo que sí podríamos hacer es cambiar la norma y obligar a jugar con el pelo recogido, porque ahora un intento de agarrón se convierte en una agresión», expresó.

Requena y el riesgo de las amarillas

En paralelo, el bloque cordobés también sigue condicionado por el escenario de apercibidos en este último tramo liguero. La buena noticia para Ania pasa por el regreso de Theo Zidane, que ya cumplió frente al Granada su partido de sanción por acumulación de tarjetas y se presenta disponible de cara al cruce del viernes en suelo blanquiverde.

Sin embargo, el foco disciplinario se desplaza ahora hacia Dani Requena. El centrocampista, clave en el esquema -y muy destacado en el derbi-, vio ante el cuadro nazarí la novena amarilla de su cuenta particular esta temporada y se queda a solo una amonestación de completar su segundo ciclo.

No es el único caso delicado. También continúan al borde de la suspensión Álex Martín y Christian Carracedo, que llevan arrastrando 10 y 20 jornadas consecutivas, respectivamente, jugando condicionados por la amenaza de una tarjeta más.