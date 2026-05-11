El Córdoba CF de los excesos: de la peor racha de su historia a igualar la mejor dinámica blanquiverde

De lo mejor, de lo peor. Sin claroscuros. Está claro que el Córdoba CF solo entiende de excesos, pero parece que hasta ahí ha encontrado el equilibrio. De cara a la historia, los volantazos se han vuelto algo casi rutinario. Y es que el bloque blanquiverde se hizo en el derbi andaluz ante el Granada en El Arcángel con su sexto triunfo consecutivo (1-0), otro más para alimentar sus todavía escasas opciones de dar caza a la fase de ascenso, pero con el que mantener vivas las cuentas, al fin y al cabo. También, con un importante trasfondo estadístico: ha igualado la mejor racha histórica de la entidad, en la que tan solo en otra ocasión se logró la gesta de hilar seis triunfos dentro del fútbol profesional, hace más de 65 años, en la 1959-1960.

En esencia, 18 de 18 puntos posibles que en la actualidad han dejado zanjada la trigésimo novena estación de la temporada regular en LaLiga Hypermotion con el equipo de Iván Ania aún instalado en la novena posición, pero ahora a solo cinco puntos más de la sexta plaza… Por ahí aparece un Castellón al que los pupilos del asturiano le han tomado la medida -dos triunfos este curso, el más reciente, hace un par de semanas-, único rival ubicado en esa zona cabecera, además, frente al que ahora mismo el golaverage particular sonríe a los cordobeses.

Las cuentas siguen siendo las mismas, no obstante: nueve puntos por delante y todos ellos deben ir al zurrón. Así lo refirió el propio técnico califal tras el derbi, sin ir más lejos, en un mensaje claro: «A día de hoy tenemos opciones si hacemos los 69 puntos. No sé si dentro de una jornada o dos estaré diciendo lo mismo, pero nosotros tenemos que pelear por hacer esos 69 puntos. Hay que creer, hay que tener fe. Soñar es gratis y vamos a intentar hacer nuestro trabajo», afirmó.

Y un añadido importante… Un hipotético más tres el próximo viernes ante el Albacete en El Arcángel (21.00 horas) supondría unir una séptima victoria a la cadena, algo que nunca antes se había hecho en clave ribereña.

Los jugadores del Córdoba CF celebran su triunfo ante el Granada en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

De lo peor a lo mejor

Eso sí, la paradoja coge especial fuerza si se echa un simple vistazo a sus raíces, aún recientes. Y es que la serie actual, con media docena de triunfos a la espalda y contando, surgió en torno a lo opuesto.

Porque la dinámica del Córdoba CF se ha edificado sobre los restos de la peor serie de resultados de toda su historia dentro de las dos primeras categorías del fútbol nacional, con siete derrotas y un empate que tuvieron lugar entre la jornada 27 y la 33 del presente campeonato. En otras palabras, solo un punto de 24 posibles como saldo.

Hasta la 2025-2026 nunca antes, en ninguna de sus versiones, había logrado el club de El Arcángel sellar una dinámica de tal calibre en clave negativa, y dentro de la hemeroteca del fútbol profesional pocos precedentes de caídas similares -de teóricos aspirantes a la fase de ascenso, en este caso- se habían contabilizado. Además, dentro del formato actual de play off, ningún equipo ha logrado remontar una distancia de siete puntos respecto a la zona noble a falta de 15 por disputarse. Y los ribereños, por el momento, ya han logrado arañar dos a esa cifra, con otros nueve en juego.

«Si conseguimos 69 puntos, nos vamos a meter en play off. Es lo que más me motiva, de lo que más pendiente estoy», suscribió igualmente Iker Álvarez, meta califal, tras el pasado derbi, sin muchos aspavientos a la hora de levantar la manta de cautela que alguno todavía mantenía.

Lance del Deportivo de la Coruña-Córdoba CF, última derrota blanquiverde hasta la fecha. / lof

Otras tantas veces cinco

Las matemáticas, por tanto, continúan siendo un aliado, aunque peligroso. La receta sigue siendo ganar y esperar ayudas ajenas. Así ocurre desde aquella victoria en Cádiz, el punto de inflexión de un Córdoba CF que con lo que lleva hecho ya ha dejado varios hitos a su espalda. Hace tan solo unas fechas, de hecho, pasó también esa barrera de las cinco victorias de forma consecutiva, algo que no se veía por tierras cordobesas entre Primera y Segunda División desde la etapa de Pepe Escalante en la 2000-2001.

Con anterioridad, no muchas otras veces se había alcanzado esa cifra. En cuatro más allá de este año, para ser exactos: la justo antes citada, dos veces en la 1959-1960 y en la 1960-1961.

Y con toda esa armadura de antecedentes, toda la amalgama de estadísticas y la euforia de una racha que parece no encontrar fin -ni en inferioridad numérica ni con otro gol salvador de Jacobo-, se ha adentrado el bloque cordobés, en su particular Camino del Exceso, como los Héroes del Silencio, en las últimas curvas de su andadura este curso. Que podrían ser las penúltimas, si sale adelante la carambola…