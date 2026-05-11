El Córdoba CF cruza los dedos con Adrián Fuentes y teme perder a Del Moral hasta final de temporada

El Córdoba CF salió fortalecido del derbi andaluz frente al Granada en El Arcángel (1-0). No solo por los tres puntos, ni únicamente por una sexta victoria consecutiva que prolonga el momento más dulce del curso, sino también porque el bloque de Iván Ania continúa sosteniendo, contra todo pronóstico semanas atrás, la ilusión de pelear por el play off cuando apenas restan tres jornadas para el cierre de LaLiga Hypermotion. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en clave blanquiverde. Porque la noche también dejó factura en forma de problemas físicos, y además sobre dos piezas capitales dentro del actual engranaje cordobesista: Adrián Fuentes y Alberto del Moral.

Ambos partieron de inicio frente al cuadro nazarí y ambos tuvieron que abandonar el terreno de juego durante la segunda mitad, aunque por dolencias de naturaleza distinta.

Fuentes, pendiente de la cicatrización

La segunda alarma de la tarde saltó en torno al minuto 59, cuando Adrián Fuentes tuvo que dejar su sitio tras un duro encontronazo con Diallo. La acción acabó con la suela de la bota del lateral francés impactando en la zona situada entre el muslo y la rodilla del delantero madrileño, concretamente justo por encima de la articulación.

El golpe obligó posteriormente a aplicar múltiples puntos de sutura al máximo goleador blanquiverde, aunque las primeras exploraciones descartan cualquier lesión muscular añadida. Por tanto, el principal condicionante pasa ahora por la evolución de la herida y las molestias derivadas del impacto.

En ese sentido, su presencia de cara al encuentro del próximo viernes ante el Albacete, nuevamente en El Arcángel (21.00 horas), no está descartada. De hecho, dentro del club el objetivo pasa por acelerar al máximo el proceso de cicatrización para que el atacante pueda trabajar con relativa normalidad durante la semana.

Fuentes, tras ser sustituido en el Córdoba CF-Granada en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Y es que la situación ofensiva del Córdoba CF se ha estrechado todavía más tras la expulsión de Diego Percan frente al Granada, circunstancia que reduce aún más las alternativas de ataque disponibles para Iván Ania en el próximo compromiso liguero, para el que solo mantendría a Obolskii como punta puro, más la opción de devolver a Sergi Guardiola a la delantera.

Eso sí, la evolución definitiva del madrileño no se conocerá hasta bien entrada la semana, cuando el cuerpo médico pueda comprobar cómo responde la zona afectada a la movilidad, el dolor y las cargas habituales de entrenamiento.

La preocupación no es menor tratándose del principal referente ofensivo del equipo, precisamente. El ex del Taragoza, autor de 14 goles esta temporada, tiene contrato en vigor hasta junio de 2027, aunque durante las últimas fechas también se han intensificado las conversaciones para ampliar y mejorar su vinculación más allá de esa fecha.

Del Moral, con pruebas por delante

Mucho más pesimista es, por ahora, el escenario que rodea a Alberto del Moral. El centrocampista toledano abandonó el césped apenas seis minutos antes que Fuentes, visiblemente frustrado y consciente de que la dolencia podía tener un alcance mayor.

La acción se produjo tras una jugada embarullada en la frontal del área cordobesista y, según afirmó posteriormente Iván Ania, el futbolista aparentemente sufrió un problema muscular en el «isquiotibial».

El propio técnico asturiano dejó entrever un pronóstico poco alentador al término del encuentro: «Entiendo que Alberto Del Moral estará descartado, posiblemente ya no solo para el siguiente partido, sino para toda la temporada», reconoció.

Aun así, el mediocentro -cedido por segunda campaña consecutiva por el Real Oviedo- se someterá a nuevas pruebas médicas durante los próximos días para determinar con exactitud el alcance de la lesión. Las primeras exploraciones, sin embargo, no invitan precisamente al optimismo en torno a su disponibilidad para este último arreón de campeonato, con solo tres jornadas más en el camino.