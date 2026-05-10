Dani Requena y Vilarrasa, los estandartes de un Córdoba CF al límite ante el Granada

IKER ÁLVAREZ (7)

Una mano

Apenas tuvo trabajo, pero le dio para sacar una palomita salvadora al chut de Óscar. Achicó aguas en el tramo final. Muy serio.

CARLOS ALBARRÁN (6)

Correcto

Trabajó y no desentonó. No tuvo la confianza de otras tardes, pero mantuvo el tipo. Cerró bien por su banda, aunque no se animó arriba en exceso.

RUBÉN ALVES (7)

Un seguro

No perdió un duelo, fue clave en la defensa del balón parado y no se cansó de correr. Si está bien físicamente, es una pieza vital. Gran encuentro.

ÁLEX MARTÍN (6)

Aplicado

No tuvo mucho trabajo, porque así se encargó de que fuera. Atento en vigilancias y rápido al corte. En su línea.

VILARRASA (8)

Impecable

Serio en defensa, creativo en ataque y muy implicado. Cuando tiene confianza, deja detalles de jugador muy importante. Este debe ser su nivel.

DEL MORAL (7)

Otra lesión

Se marchó entre gestos de frustración, lesionado. El toledano había encontrado su mejor versión, pero vuelve su losa: la física. Hasta entonces, notable.

DANI REQUENA (8)

El mejor

Dueño absoluto del mediocampo. Distribuyó, creó, generó y defendió. La grada lo ovacionó en una acción defensiva de libro. Liderazgo.

SERGI GUARDIOLA (5)

De más a menos

Perdió protagonismo cuando el partido se espesó. Inteligencia entre líneas, cambios de orientación, pero poco peligro real.

KEVIN MEDINA (7)

Insistente

No se cansó de encarar, correr y generar. También colaboró atrás. Partido muy completo del malagueño.

CARRACEDO (6)

De todo

Mejor en la primera que en la segunda mitad. Le cerraron por banda y se encargó de martillear a base de centros. No desequilibró demasiado.

ADRIÁN FUENTES (6)

Tocado

Se marchó tras un golpe con la bota Diallo. No estaba teniendo la tarde, aunque es capital en el esquema. Iván Ania vigilará su situación.

PERCAN (3) Expulsión infantil.

DIEGO BRI (6) Puro ímpetu.

MIKEL GOTI (6) Trabajó.

DALISSON (6) Contemporizando.

JACOBO (7) Otro gol.