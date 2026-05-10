El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el épico triunfo ante el Granada

El Córdoba CF sumó su sexta victoria consecutiva tras imponerse al Granada en El Arcángel (1-0) con un épico gol de Jacobo González y sigue haciendo cuentas para colarse en el play off de aquí al cierre de la agenda regular de LaLiga Hypermotion. Los de Iván Ania, que escalan hasta los 60 puntos, entran en la antesala de las tres últimas fechas de campeonato a solo cinco puntos de distancia del sexto puesto.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de competición

La Segunda División española se desarrolla a través de un sistema de Liga regular compuesto por 42 jornadas. A lo largo del campeonato, cada club suma puntos en función de los resultados obtenidos en sus partidos, configurando así la clasificación definitiva una vez finaliza el calendario oficial.

Cuando termina la temporada, los dos equipos que ocupan las primeras posiciones consiguen el ascenso directo a Primera División. Mientras tanto, los conjuntos clasificados entre la tercera y la sexta plaza disputan el conocido play off de ascenso, una fase eliminatoria que decide qué equipo obtiene el último billete hacia la máxima categoría del fútbol español. En la parte baja de la tabla, los cuatro últimos clasificados consuman el descenso a Primera Federación.

La presente edición de LaLiga Hypermotion arrancó el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo tras la disputa de 462 encuentros correspondientes a la fase regular. Después de esa etapa comienza la promoción de ascenso, que se celebra una semana más tarde.

El sistema del play off de ascenso a Primera División se juega mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el club peor situado en la clasificación ejerce como local en el encuentro de ida, mientras que el mejor clasificado disputa la vuelta en su estadio. Si el empate global se mantiene tras los 180 minutos y una eventual prórroga, no hay tanda de penaltis. En ese caso, la eliminatoria se resuelve aplicando la denominada ventaja deportiva, que favorece al equipo mejor posicionado durante la temporada regular.

Los emparejamientos de semifinales enfrentan al tercer clasificado contra el sexto, y al cuarto frente al quinto. Los vencedores avanzan a una final, también a doble encuentro, de la que sale el tercer equipo ascendido a Primera División en la temporada 2026-2027.