Córdoba CF-Granada: altas, bajas y posibles alineaciones para el derbi en El Arcángel

El esférico vuelve a rodar en El Arcángel esta semana. Hoy domingo, a partir de las 18.30 horas, el Córdoba CF se medirá al Granada en un encuentro ilusionante para la afición blanquiverde, que mantiene viva la ilusión por acercarse a la zona de play off.

Una cita de trascendencia máxima si el conjunto califal quiere tener opciones de alcanzar la sexta plaza, para lo que el único camino posible, al menos de forma virtual, pasa por hacer una puntuación perfecta de aquí al cierre de la agenda regular, a la que tan solo restan cuatro jornadas. Es por ello que aferrarse a su estadio es esencial, contando además con tres duelos como local, ante el Granada y Albacete (de manera consecutiva) y finalmente ante el Huesca en la última fecha de competición. Asimismo, entre medias, tendrá que visitar al Eibar en una jornada en la que podría decidirse el devenir de la temporada, siendo un rival directo en la lucha por la zona noble de la tabla.

Por su parte, los nazaríes afrontan el derbi de este domingo tras lograr una victoria in extremis ante el Zaragoza (0-1), en la que además consiguieron de manera virtual la permanencia en LaLiga Hypermotion, al estar situados a 12 puntos del descenso con otros 12 aún por disputarse. Es por ello que los de Pacheta encaran estas últimas semanas con la tranquilidad de haber conseguido un objetivo que, como dice el propio técnico, «en enero o febrero lo hubiera firmado».

Isma Ruiz, en el dique seco

Para el vital encuentro, Ania seguirá sin poder contar con una de las piedras angulares en su esquema, Isma Ruiz. El mediocampista todavía «no está participando con el grupo», como afirmó el preparador ovetense en la previa, por lo que se espera la titularidad otra cita más de Alberto del Moral en el centro del campo blanquiverde. La ausencia del granadino, se suma a las habituales bajas de Adilson Mendes y Franck Fomeyem, quienes no estarán disponibles en lo que resta de campaña.

Percan junto a Rubén Alves durante un entrenamiento de esta semana con el Córdoba CF. / CCF

En la otra cara de la moneda, el bloque nazarí cuenta con una gran incógnita en la zaga, Loic Williams, que será duda hasta última hora. Aun así, el técnico burgalés afirmó que espera tenerlo disponible. Sin embargo, no podrá contar con Jorge Pascual, que fue expulsado la pasada semana; ni con Luca Zidane y Manu Lama, ambos por lesión. Precisamente, este último fue el protagonista del último precedente entre los dos conjuntos andaluces, anotando el único gol nazarí.

Alineaciones probables

Por tanto, las alineaciones de ambos equipos para el encuentro que se vivirá en El Arcángel podrían quedar de esta manera:

Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Ignasi Vilarrasa, Alberto del Moral, Dani Requena, Sergi Guardiola, Christian Carracedo, Kevin Medina y Adrián Fuentes.

Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Ignasi Vilarrasa, Alberto del Moral, Dani Requena, Sergi Guardiola, Christian Carracedo, Kevin Medina y Adrián Fuentes. Granada CF: Ander Astralaga, Álvaro Lemos, Bambo Diaby, Diego Hormigo, Baila Diallo, Rubén Alcaraz, Manu Trigueros, Pedro Alemañ, Álex Sola, José Arnáiz y Gonzalo Petit.

La cita estará a cargo del colegiado hispano-rumano Sergiu Muresan Muresan, con el catalán Rubén Álvalos Barrera en el VAR.