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Pacheta se aferra a lo emocional antes de enfrentarse al Córdoba CF: «Tenemos que tener respeto a una afición, el fútbol es pasión»
El entrenador del Granada confirmó la baja de Manu Lama y confía en que su defensor Loic Williams llegará al encuentro en El Arcángel
Las últimas jornadas de competición suelen estar marcadas por la diferencia de intensidad entre los equipos que se están jugando alcanzar sus objetivos y los que viven en la tranquilidad de haberlos conseguido. Un duelo similar se vivirá este próximo domingo, a partir de las 18.30 horas, entre el Córdoba CF y el Granada en El Arcángel. Y es que, los de Iván Ania necesitan los tres puntos para mantener viva la esperanza de alcanzar una de las cuatro plazas que dan acceso al play off, mientras los de Pacheta ya han logrado la permanencia virtual -y casi matemática- y no tienen opción de pelear por el sexto puesto. Aun así, el técnico nazarí aclaró que su equipo tiene que tener «respeto a una afición que va todos los días, que empuja, viaja y aprieta en Los Cármenes, porque además de obligación, esto es pasión», por lo que irá con todo.
Es más, el preparador burgalés recalcó que su objetivo principal es que los jugadores compitan en el encuentro. «Si competimos y nos dejamos el alma y tenemos esa atención y esa concentración que tenemos que tener, tenemos uno de los pasos importantes que te acercan a la victoria. Espero mañana un partido abierto, de transiciones. Ellos han tenido unos partidos en los que no han estado bien y ahora llevan cinco victorias seguidas. Va a ser un partido complicado y difícil, pero para ellos también lo será, muy difícil», dijo convencido.
Dudas en la convocatoria
Asimismo, reveló las altas y bajas con las que trabaja de cara a su visita al feudo ribereño, contando con la ausencia de Luca Zidane, que sufrió una fractura de mandíbula y mentón semanas atrás. «Hay gente con molestias que tenemos que esperar a este entrenamiento para decidir mañana si viajan o no. El único que no va a viajar es Manu Lama, seguro. Los demás, tengo esperanzas de que puedan ir todos. Creo que Loic Williams llega», confirmó.
Sobre la situación del Granada, Pacheta se mostró satisfecho de llegar al mes de mayo con la permanencia en la mano. «Si a mí me dicen en diciembre, enero o febrero, que vamos a llegar a mayo sin la urgencia imperiosa de conseguir puntos para salvarnos, lo hubiera firmado también. Aun así, también hubo un momento en la temporada que no lo hubiera hecho porque creía que podíamos ir hacia arriba», expresó.
Y es que, el técnico entrará en su último año de vinculación contractual con el club nazarí, aun así, ha querido agradecer el apoyo a su figura por parte de la ciudad granadina. «Solo recibo cariño. Y he recibido ese cariño y ese apoyo desde el club. No he visto una duda en ningún momento. Ha sido verdaderamente maravilloso el día a día. Yo de momento tengo otro año más de contrato. El club tiene la potestad también de poder parar el contrato, ya que tenemos una serie de cláusulas en las que tenemos que estar cómodos todos», anunció.
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