Muresan Muresan, el árbitro que quiso apartar a Toril de la final por el ascenso, dirigirá el Córdoba CF-Granada

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al hispano-rumano Sergiu Muresan Muresan para impartir justicia en el encuentro que enfrentará este domingo al Córdoba CF y al Granada en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (18.30 horas), correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. El colegiado, natural de Baia Mare y adscrito al comité valenciano, será el encargado de dirigir el trigésimo noveno compromiso liguero del cuadro blanquiverde en la temporada 2025-2026.

A sus 34 años, Muresan Muresan acumula ya una trayectoria consolidada dentro del fútbol nacional. De hecho, enlaza siete campañas consecutivas arbitrando en categorías nacionales, repartidas entre dos temporadas en la extinta Segunda División B, tres en Primera Federación y las dos más recientes en Segunda División.

Su balance disciplinario

En términos estadísticos, el árbitro hispano-rumano presenta un expediente relativamente exigente en el apartado disciplinario. En los 94 encuentros oficiales que ha dirigido hasta la fecha, ha mostrado un total de 433 tarjetas amarillas, lo que arroja una media de 4,61 amonestaciones por partido, además de 23 expulsiones, con un promedio de 0,24 rojas por encuentro.

En cuanto a resultados, su balance histórico deja 31 victorias locales, por 36 empates y 27 triunfos visitantes.

Eso sí, el foco en clave cordobesista se desplaza inevitablemente hacia los precedentes directos con el conjunto blanquiverde, con el que ya ha coincidido en siete ocasiones oficiales. Y es que existe un dato especialmente llamativo: en cuatro de esos siete partidos, el Córdoba CF terminó con un futbolista expulsado.

El saldo global de esos encuentros, aún así, deja un registro relativamente equilibrado de dos victorias, tres empates y dos derrotas. Con revés se saldaron las dos últimas comparecencias del cuadro cordobesista bajo su arbitraje, no obstante: en Copa del Rey frente al Cieza y ante el Huesca en El Alcoraz, hace una temporada.

Muresan Muresan conversa con el ex blanquiverde Adrián Lapeña tras uno de los goles de Toril en la final. / Manuel Murillo

La final del 'play off' y Toril

Entre todos esos antecedentes sobresale, inevitablemente, la final del play off de ascenso a Segunda División frente al Barça Atlètic en El Arcángel. Aquel encuentro terminó convirtiéndose en una de las noches más relevantes de la historia reciente del Córdoba CF, al certificar el regreso al fútbol profesional bajo la dirección de Iván Ania.

Y precisamente en la previa de ese choque protagonizó Muresan Muresan uno de los episodios más recordados de aquella eliminatoria. El colegiado llegó a poner en duda la participación de Alberto Toril, que había disputado el resto del play off -y sin objeción arbitral alguna- con una férula protectora en el brazo tras sufrir una fractura de cúbito semanas antes frente al Ibiza. El árbitro consideró inicialmente que el vendaje no era apto para competir, obligando a modificar la protección para que el delantero pudiera disputar finalmente el encuentro en el que acabaría siendo decisivo, con el doblete del triunfo.

Por parte del Granada, los antecedentes con el árbitro valenciano son mucho más reducidos. El conjunto nazarí ha coincidido en dos ocasiones con Muresan Muresan, con un balance de una victoria y un empate.

En la sala VAR estará el colegiado barcelonés Rubén Ávalos Barrera, de 38 años.