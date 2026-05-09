El espejo de la reacción en 2014: el Córdoba CF ya convirtió una crisis en un ascenso a Primera

El fútbol, a veces, también se alimenta de precedentes. Y en mitad de la irregularidad que ha marcado buena parte de la segunda vuelta de Liga del Córdoba CF, o al menos hasta hace algo más de un mes -lo siguiente fue una racha, todavía vigente, de cinco victorias-, la memoria rescata un episodio que, por el momento, sostiene cierto margen para la esperanza blanquiverde. Y es que ya hubo una vez en la que el cuadro de El Arcángel atravesó una crisis de resultados prácticamente calcada a la que firmó entre febrero y marzo… y terminó con el ascenso a Primera División.

La comparación conduce de forma inevitable al ejercicio 2013-2014, la penúltima vez que el equipo califal disputó una fase de promoción y también la temporada que acabó con el histórico regreso a la élite tras el inolvidable desenlace en Las Palmas. Eso sí, no mucho antes de aquel gol de Uli Dávila, también se vivió un período de profunda inestabilidad competitiva. Uno que, curiosamente, guarda enormes paralelismos con la travesía ribereña del presente, pese a sus matices.

Dos series calcadas

Porque entre la jornada 23 y la 32 de aquella campaña, el equipo blanquiverde firmó una secuencia de apenas siete puntos de 30 posibles. En otras palabras: exactamente la misma producción que registró el de Iván Ania entre las jornadas 27 y 35 del presente campeonato, con otros siete puntos de hasta 30 posibles en el bolsillo. Traducido en rendimiento: ambos ciclos comparten un idéntico 23,33% de efectividad.

Sin embargo, el camino hasta alcanzar esa cifra fue distinto. En aquel Córdoba CF entrenado inicialmente por Pablo Villa, posteriormente dirigido por Chapi Ferrer y con la interinidad de Luis Carrión de por medio, el balance quedó repartido en una victoria, cuatro empates y cinco derrotas.

Más abrupta, no obstante, ha sido la caída reciente del actual conjunto cordobesista. De hecho, el equipo del asturiano llegó a encadenar la peor serie de resultados de su historia en Segunda, sumando apenas un punto de 24 posibles, producto de siete derrotas y un empate, lo que dejó un demoledor rendimiento del 4,16% durante ese tramo concreto.

La reacción posterior ante Cádiz (1-3) y Zaragoza (1-0) permitió maquillar parcialmente el desplome y elevar el balance global de esas diez jornadas hasta los citados siete puntos. El saldo final, por tanto, quedó fijado en siete derrotas, un empate y dos victorias.

Pablo Villa, durante una sesión de trabajo del Córdoba CF de la 2013-2014. / josé juan luque

Dos contextos muy distintos

Ahí aparece, precisamente, el gran matiz que separa ambas situaciones. Porque aunque el objetivo era idéntico en los dos escenarios -alcanzar el play off de ascenso-, el ecosistema competitivo poco tiene que ver entre uno y otro curso.

La Segunda División de la temporada 2013-2014 presentaba una clasificación mucho más comprimida, con menores distancias entre aspirantes -por ejemplo, el Alcorcón aterrizó en las últimas diez jornadas en puestos de descenso y acabó a solo dos puntos de disputar la promoción- y un acceso más asequible a la zona noble. Tanto es así que, a falta de cuatro jornadas para el final, el Córdoba CF era séptimo clasificado con 56 puntos, uno menos de los que acumula actualmente.

Sin embargo, aquella séptima plaza sí otorgaba acceso virtual al play off debido a la presencia del Barça Atlètic en la tercera posición. Al tratarse de un filial, el conjunto azulgrana no podía disputar la fase de ascenso, circunstancia que corría la clasificación y abría la puerta al cuadro cordobesista.

La realidad actual resulta bastante más exigente. Los de El Arcángel son ahora novenos, a seis puntos más el golaverage de distancia de la sexta plaza y compitiendo en una categoría donde el precio de un billete hacia el play off se ha disparado considerablemente respecto a hace doce años.

Chapi Ferrer, emocionado tras el ascenso del Córdoba CF en Las Palmas. / josé juan luque

Aquel cierre hacia el ascenso

Pese a todo, aquel precedente sigue ofreciendo una lectura útil para el presente. Porque el Córdoba CF de la 2013-2014 consiguió reconstruirse a tiempo. Y es que tras aquella racha de solo siete puntos en diez jornadas, la escuadra dirigida por Ferrer reaccionó haciéndose con 20 de los últimos 30 puntos en juego antes de la fase, que se apoyaron en seis victorias (Sporting, Alcorcón, Hércules, Barça Atlètic, Tenerife y Castilla), tres empates (Mirandés, Recreativo y Mallorca) y una derrota (Zaragoza).

Es más, en las últimas cuatro fechas ligueras sumó dos de esos triunfos y también dos tablas, suficientes para asegurar su presencia en la promoción de ascenso con dos puntos de margen -precisamente, sobre el Alcorcón-. Después llegaría todo lo demás: la eliminación del Murcia, la final ante Las Palmas y el regreso a Primera más de cuatro décadas después.

Y es ahí donde se sostiene el paralelismo que todavía mantiene viva la ambición blanquiverde, o al menos, hemeroteca en mano.