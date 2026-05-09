El Córdoba CF, contra la razón y las matemáticas: a por otro duelo clave ante el Granada en El Arcángel

Ganar, ganar y seguir ganando. En eso se ha resumido la rutina del Córdoba CF en este tramo final de LaLiga Hypermotion. Más por necesidad que por simple ambición, aunque ambas convivan ya de la mano, el conjunto de Iván Ania aborda el cierre de campeonato regular con la obligación de no bajar el ritmo en su persecución particular de la zona de play off. Cuatro jornadas les quedan por delante, con apenas margen para el error -o ninguno, más bien- y todavía remanentes de esperanza suficientes como para seguir creyendo. «Partido a partido», es el lema. Y la primera estación de esa cadena de finales llegará este domingo en El Arcángel (18.30 horas), donde el Granada tratará de poner una vez más a prueba la convicción blanquiverde.

Porque, en el aspecto emocional, el encaje no es sencillo para los califas. Cierto es que la flecha mira hacia arriba, tras cinco triunfos al hilo, aunque las matemáticas continúan siendo un aliado algo peligroso: son novenos, a seis puntos del sexto puesto -más golaverage-, delimitado por el Málaga, y con tan solo otros 12 puntos aún en juego. En otras palabras: cualquier cosa que no sea sumar de tres de aquí al cierre supondría despedirse de la carrera… e incluso el pleno de triunfos no garantiza nada.

«Quedarnos en lo que tenemos sabría a poco, vamos a intentar hacer los 12 puntos. Si da para aspirar a algo más, muchísimo mejor», lanzaba el propio Ania fechas atrás en un mensaje casi a caballo entre la ilusión y la cautela. Y es que sabe el asturiano que todo pasa por cumplir en lo propio y esperar ayudas -en formato de derrotas rivales- por lo ajeno.

Lo primero, el Granada

«Cuando no dependes de ti mismo, lo único que puedes hacer es ganar tu partido», continuaba explicando el preparador en la previa. Con esa premisa recibe en esta trigésimo novena jornada al Granada, que por su parte llega con poco más que el orgullo en juego. Los de Pacheta, no obstante, podrían dejar matemáticamente atada la permanencia en la categoría en El Arcángel con un hipotético triunfo, aunque la marabunta de aspirantes a la salvación en la zona baja -a la que sacan 12 puntos de ventaja- difícilmente alcanzará el actual registro del bloque rojiblanco, que suma 48 y desde hace semanas cuenta con la estancia virtual en la categoría en el bolsillo.

Pero no llega demasiado boyante, sobre todo a domicilio, donde más allá de su pasado triunfo ante el Zaragoza (0-1), había contado por derrota sus tres salidas anteriores, en Albacete, Castellón y Las Palmas… Además, tampoco podrá contar el técnico burgalés con varias piezas de peso en su esquema: el sancionado Jorge Pascual, su pichichi; así como los lesionados Manu Lama -autor del empate en la primera vuelta- y Luca Zidane -hermano de Theo-, más la aún duda de Williams.

Un claro contraste con el actual momento ribereño, en el que tras media decena de triunfos (Cádiz, Zaragoza, Cultural, Sporting de Gijón y Castellón) ven a tan solo uno más, paradójicamente, la opción de de igualar la mejor serie de resultados del club en Segunda de toda su historia. Justo, para más ironía, después de cerrar la peor racha de la entidad en la categoría, con un punto de 24 posibles -entre la jornada 27 y la 33- que también continúan limitando las razones para ilusionarse de aquí a junio.

Sergi Guardiola protege el esférico ante Percan y Dani García en una sesión de trabajo de esta semana del Córdoba CF. / ccf

A por la sexta consecutiva

Por todo ello quieren hilar fino por El Arcángel. Esta semana, sin embargo, tocará esa tarea una vez más sin precisamente un ex nazarí y canterano granadino como Isma Ruiz, que sumará su cuarta jornada fuera de combate -la primera fue por sanción- a raíz de unas molestias musculares. Junto a él, tanto Adilson como Fomeyem completan el parte de bajas.

Y sobre el terreno, lo que se espera es la cuarta repetición del mismo once que tan buen resultado viene dándole a Ania en este último mes de competición. Porque son tres veces las que el ovetense ha apostado por su nueva alineación de gala en esta fase final de campeonato, por lo que todo apunta, salvo giro inesperado, a que en el derbi de este domingo habrá más continuidad para la misma cuota de protagonistas.

Bajo palos, en esa línea, estará un Iker Álvarez reforzado sobremanera en las últimas fechas, con una defensa que también ha logrado recuperar la confianza -y solidez- de la mano de la dupla Álex Martín-Rubén Alves en el eje, junto al importante salto cualitativo del binomio Carlos Albarrán-Ignasi Villarrasa en los laterales, respectivamente.

Carlos Albarrán, durante una sesión de trabajo de esta semana en la Ciudad Deportiva. / ccf

En mediocampo, otro nombre propio está siendo Alberto del Moral, que aprovechando la ausencia del «8» seguirá formando pareja de baile con Dani Requena en la sala de máquinas, donde la sociedad entre el toledano y el de Cenes de la Vega está ofreciendo mucho rédito. Sergi Guardiola será el enganche, encargado de conectar todo ese entramado con lo de arriba, mientras que justo por delante aterriza una línea de tres en plena efervescencia: Kevin Medina y Christian Carracedo en las alas, ambos en pleno apogeo, con el goleador Adrián Fuentes en punta.