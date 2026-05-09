Córdoba CF-Granada: horario y dónde ver por televisión el derbi andaluz en El Arcángel

Solo una respuesta correcta tiene el Córdoba CF en la ecuación del play off: la victoria. Los de Iván Ania reciben este domingo a partir de las 18.30 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al Granada con los tres puntos en la mirilla. Y es que, tras encadenar cinco victorias, el cuadro blanquiverde sigue manteniendo la esperanza de llegar a una de las seis plazas que dan acceso a la fase de promoción a Primera División antes del cierre regular de Liga.

Como es habitual, el encuentro podrá verse a través de las distintas plataformas de LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales de la competición. Asimismo, el partido estará disponible mediante operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por su parte, el grupo MásMóvil también ofrecerá la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, su servicio de suscripción mensual.

Mantener la esperanza

Para el cruce, correspondiente a la jornada 39 del campeonato, el técnico ovetense seguirá sin tener a sus órdenes a Isma Ruiz. El granadino no podrá estar junto a sus compañeros una jornada más, tras una semana de trabajo parcial y específico, todavía alejado de la intensidad real del resto del grupo. Tampoco estarán, lógicamente, los lesionados Adilson Mendes ni Franck Fomeyem, a los que no se espera hasta la próxima campaña. En esta, no obstante, Ania ya avisó que su intención pasa por «hacer los 12 puntos que quedan», para así «hacer los 69 nos dé la posibilidad de disputar el play off». El Córdoba CF se encuentra noveno con 57 puntos, por lo que debe hilar fino para mantenerse en la pelea.

Acción entre Sergi Guardiola y Trilli durante un entrenamiento del Córdoba CF esta semana. / CCF

Por su parte, el Granada, de la mano de Pacheta, vive las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion con la tranquilidad de haber apalabrado la permanencia a falta de cuatro jornadas. El entrenador burgalés no podrá contar con el sancionado Jorge Pascual y los lesionados Manu Lama y Luca Zidane, en el retorno del bloque nazarí a El Arcángel, del que la pasada temporada salió goleado (5-0), entonces con Fran Escribá en el banquillo. Los rojiblancos llegan como decimocuartos, con 48 puntos.

El envite estará dirigido por el colegiado hispano-rumano Sergiu Claudiu Muresan Muresan, acompañado desde la sala VAR por Rubén Ávalos Barrera.