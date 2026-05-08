Actualidad blanquiverde
Utrera inmortaliza a su leyenda, José Antonio Reyes: el estadio municipal llevará el nombre del ex jugador del Córdoba CF
El que vistiera la casaca blanquiverde y fuera uno de los protagonistas de la salvación milagrosa en el curso 2017-2018, dará nombre al antiguo Vistalegre de su localidad natal, casi siete años después de su fallecimiento
La figura de José Antonio Reyes seguirá ligada para siempre a Utrera. El Pleno del Ayuntamiento de la localidad sevillana aprobó por unanimidad que el actual Estadio Municipal de Vistalegre de la ciudad pase a denominarse oficialmente Estadio Municipal José Antonio Reyes Calderón, en recuerdo del ex futbolista del Córdoba CF -entre otros muchos clubes-, quien falleciese en 2019 en un accidente de tráfico.
La medida salió adelante durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril y supondrá que el nombre del atacante utrerano quede asociado de manera permanente al principal recinto deportivo de la localidad que lo vio nacer. El acuerdo contempla también la actualización de la denominación en el inventario municipal y la instalación de una placa identificativa en el estadio.
Un homenaje permanente
Además del cambio de nombre del recinto, el consistorio local prevé organizar un acto institucional de homenaje en memoria del futbolista, con presencia de familiares y personas cercanas a Reyes.
El ex jugador sevillano dejó una extensa trayectoria en el fútbol profesional, con paso por algunos de los clubes más importantes del panorama nacional e internacional. Formado en la cantera del Sevilla, vivió dos etapas en el conjunto hispalense, donde conquistó una Copa del Rey y tres títulos de la Europa League. También defendió las camisetas de Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Espanyol y Extremadura -su último club-, entre otros equipos.
Su etapa en el Córdoba CF
Dentro de ese recorrido apareció también el Córdoba CF, al que llegó en el mercado invernal de la temporada 2017-2018, en una de las campañas más recordadas de la etapa reciente blanquiverde. Entonces, con 34 años y tras permanecer sin equipo durante la primera mitad del curso, Reyes aterrizó en El Arcángel para reforzar a un conjunto inmerso en plena pelea por la permanencia.
Con la camiseta cordobesista, el conocido como El Mago de Utrera disputó 17 encuentros oficiales, diez de ellos como titular, y anotó un gol en aquella segunda vuelta marcada por la reacción del equipo -abanderado por las incorporaciones invernales, sobre todo- y la posterior salvación agónica lograda bajo la dirección de José Ramón Sandoval.
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