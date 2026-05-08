Iván Ania, inconformista antes de recibir al Granada: "Quedarnos en lo que tenemos sabría a poco"

Ganar, ganar y volver a hacerlo. Ese es el discurso que se ha instalado en el vestuario del Córdoba CF en este cierre de campeonato regular en LaLiga Hypermotion. Primero, para escapar del abismo ante el Cádiz; después, para confirmar la reacción frente al Zaragoza y consolidarla más tarde ante la Cultural Leonesa. Más recientemente, Sporting y Castellón han servido para otra cosa, igual de importante: volver a colocar el foco sobre el verdadero objetivo de fondo, la pelea por el play off. Con esa dinámica convive ahora el equipo de Iván Ania, que tras asaltar Castalia tiene asumido que cualquier tropiezo de aquí a junio lo dejará fuera de la carrera.

Cinco victorias al hilo con la cosecha actual de los pupilos del asturiano, que este domingo ante el Granada en El Arcángel (18.30 horas) quieren apuntarse un par de hitos: un triunfo más que mantenga viva la pelea -o al menos, de forma matemática- y, de paso, igualar la mejor racha histórica de resultados de la entidad en la categoría de plata. «Los números de la temporada pasada ya están superados. Quedarnos en lo que tenemos sabría a poco, vamos a intentar hacer los 12 puntos que quedan. Si eso da para aspirar a algo más, muchísimo mejor. Cuando termina una temporada de 42 partidos, al final estás donde te mereces. Ojalá que hacer los 69 nos dé la posibilidad de disputar el play off», señaló el preparador tras la sesión de este viernes.

En busca de un milagro

Las cuentas son claras. Como noveno clasificado anda el bloque cordobés, con 57 puntos en el casillero, a seis -más golaverage- de la sexta plaza, y con solo otros 12 aún por delante en juego. En otras palabras: todo pasa por cumplir en lo propio y esperar tropiezos ajenos. «Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar el partido, independientemente de los otros resultados que se den. Que los otros resultados acompañen, pues muchísimo mejor. Debemos centrar nuestra energía en ganar al Granada. Cuando no dependes de ti mismo, lo único que puedes hacer es ganar tu partido. Queremos meternos en 60 puntos, que sería un registro importante a falta de esos tres partidos», afirmó.

«Ni cuando ganas está todo bien, ni cuando pierdes está todo mal. No hemos cambiado nada con respecto a cuando hicimos un punto de 24. Creemos en lo que hacemos, no. Cuando el plan A no funciona, no nos vamos a un plan B. Ahora hay casi que rebajar más la euforia que en otros momentos. Todos esos temas de datos que incumben a nosotros mismos, no les doy importancia. Sé que hicimos 1 de 24, que no es habitual, igual que no es habitual ganar cinco partidos seguidos», aseveró.

Alberto del Moral controla el esférico durante un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / ccf

Enfrente estará un combinado nazarí con casi nada en juego. Los de Pacheta llegan a El Arcángel con el único objetivo de hacer matemática su estancia en la categoría. Un propósito para el que les basta puntuar, o bien que el Mirandés no logre superar al Eibar esta jornada. «Todos nos jugamos algo, aquí hay tres puntos en juego, un escudo que defender. El Granada es un equipo que, viendo su plantilla, todos pensábamos que iba a estar mucho más arriba. Tuvo un inicio difícil, pero a medida que fue pasando la competición, fue creciendo. Es un equipo valiente, parecido a nosotros en ciertas cosas. Tiene una defensa poderosa físicamente, que asume riesgo, pero no suele sufrir... Van a venir a ganar el partido, como así lo hacen en cada campo. No sé qué planteamiento va a ser, pero sé que van a venir a por nosotros. No me espero un equipo de Pacheta metido atrás y esperándonos para jugar a la contra», indicó.

Pero avisa Ania que poco o nada tendrá que ver el cruce de este domingo con el último antecedente entre blanquiverdes y rojiblancos en tierras cordobesas: la goleada por 5-0 de la pasada campaña. «No va a ser igual, seguro. En aquel momento, la propuesta del Granada era otra. Antes de que nos adelantáramos, ellos tuvieron sus opciones. Tuvimos una eficacia altísima, ese día en el que todo se te pone de cara, todo sale bien. En cuanto a propuesta, nada tiene que ver con la que nos encontramos el año pasado y, posiblemente, eso haga que el desarrollo del partido vaya a ser totalmente distinto», avisó.

Sin Isma Ruiz, otra vez

En la enfermería, la mirada se posa precisamente también en la situación de un granadino y canterano nazarí, Isma Ruiz. El mediocampista, tocado tras la cita frente al Real Zaragoza, acumula tres semanas -la primera de ellas por sanción- fuera de los esquemas del equipo y, de cara a este domingo, todo apunta a que añadirá una cuarta a la cuenta. «Tenemos a Fomeyem y Adilson, que son los que tenemos siempre como bajas garantizadas. Isma no está participando con el grupo, no lo vamos a arriesgar, sería innecesario, por lo poco que queda. Los demás, todos bien», afirmó.