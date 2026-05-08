El Córdoba CF, en busca de reafirmarse en los 'derbis' ante un Granada históricamente superior

La temporada del Córdoba CF ha estado marcada principalmente por las dinámicas vividas durante el curso, con altibajos como si de una montaña rusa se tratase. En apenas dos meses, los blanquiverdes pasaron de salir triunfantes en seis de siete partidos, a sumar tan solo un punto de 21 disputados, que determinó su peor racha histórica en la categoría de plata. Eso sí, ahora, el cuadro califal vive su mejor momento de la temporada, encadenando cinco victorias consecutivas y afrontando los dos próximos encuentros como local, ante el Granada y el Albacete. Y en ambos, con el play off de fondo, sabe que solo le vale la victoria.

Precisamente este domingo, a partir de las 18.30 horas, el equipo de Iván Ania recibirá al primero de ellos, un conjunto nazarí con el que a lo largo de su historia ha dejado capítulos de todo tipo.

Un historial negativo ante el Granada

Y es que, en el saldo global, la balanza se inclina hacia el lado rojiblanco, con la excepción -y de qué manera- del último precedente entre ambos en El Arcángel, despachado con una manita de los blanquiverdes (5-0) en la pasada campaña. Es más, en este siglo, a pesar de dicha goleada, los de El Arcángel cayeron derrotados seis veces de manera consecutiva entre las campañas 2014-2015 y el pasado curso 2024-2025 en este duelo particular. En total, desde la llegada del año 2000, se han visto las caras en 15 ocasiones, con una cosecha poco halagüeña como resultado: tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas, repartidos entre Primera División (temporada 2014-2015), Segunda (2010-2011, 2017-2018, 2018-2019 y 2024-2025), Copa del Rey (2014-2015) y la también extinta Segunda División B (2006-2007).

El antecedente más reciente fue esta misma temporada, en Los Cármenes, donde granadinos y ribereños terminaron el partido en tablas (1-1), con goles de Adrián Fuentes por un lado y de Manu Lama, hijo del periodista egabrense Manolo Lama, por el otro. Los tres puntos, que se esfumaron en la recta final, de hecho, habrían supuesto la primera -y única, potencialmente- vez que los de Iván Ania finalizasen una jornada en play off este curso.

Tampoco pudieron mejorar un historial particular que corre a favor del equipo de la ciudad de la Alhambra, con 23 victorias, 17 empates y 19 derrotas de los nazaríes entre las 59 veces totales en las que se han visto las caras.

Mejora en duelos andaluces

Por otra parte, aunque casi en el mismo renglón, hasta bien avanzada la temporada al Córdoba CF no se le ha hecho fácil la tarea de abordar duelos de carácter andaluz. Tan solo ha podido sumar seis puntos de los siete partidos que ha disputado ante equipos de la comunidad (Málaga, Granada, Almería y Cádiz), sin ir más lejos, tres de ellos en empates (ante el Málaga (2-2) y Almería (1-1), además del sacado en Los Cármenes) y los otros tres en una sola victoria, correspondiente a la visita al Cádiz (1-3). Precisamente, frente al cuadro amarillo fue la última vez que los de Iván Ania se enfrentaron a un rival autonómico.

Dani Requena, granadino, durante un entrenamiento esta semana con el Córdoba CF. / CCF

De hecho, desde ese triunfo ante el cuadro gaditano, con el que inició la racha actual, los blanquiverdes se han olvidado de lo que es terminar un partido sin sumar tres puntos en su casillero. Son ya cinco victorias consecutivas, que los sitúan novenos en la clasificación de LaLiga Hypermotion, con 57 puntos, a tan solo seis de un Málaga -más golaverage- que en estos momentos marca el sexto puesto. Es por eso que, a falta de tan solo doce puntos por disputarse, este próximo domingo, el cuadro califal necesita un triunfo para mantenerse cerca de la lucha por el play off de ascenso a Primera División. Y para confirmar el cambio de guion ante sus vecinos.