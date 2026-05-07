La racha del Córdoba CF en El Arcángel: cinco victorias seguidas y el derribo de Ipurúa incluido, un reto histórico

El Córdoba CF volverá a comparecer en El Arcángel, el próximo domingo (18.30 horas), día en el que recibirá la Granada después de la gran imagen que dejó en la victoria lograda el pasado sábado en Castalia, ante el Castellón (1-2).

Una victoria que ha hecho creer de nuevo a los más escépticos. Es cierto que los blanquiverdes lograron en Castellón su quinta victoria consecutiva, motivo más que suficiente para que los sueños más increíbles puedan desatarse. Pero no es menos cierto que varias de esas victorias se lograron ante equipos en clara crisis de identidad y de resultados desde hacía meses, como la Cultural Leonesa, el Cádiz o el Zaragoza.

Gran imagen en Castellón

Sin embargo, el triunfo ante el equipo de Pablo Hernández, por el fondo y por la forma, ha desatado la esperanza cordobesista, lo que no ha hecho sino reactivar la calculadora y la mirada constante al calendario. No sólo al propio. También a los ajenos, porque sin ir más lejos, la próxima jornada habrá un Ceuta-Castellón o un Málaga-Sporting a los que mirarán los blanquiverdes, que deberán imponerse en casa al Granada de Pacheta.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran el segundo de sus goles ante el Castellón. / lof

Pero las cuentas del Córdoba CF, en todo caso, pasan por ganar los cuatro encuentros que restan hasta final de Liga, de los que tres se disputarán en El Arcángel. Sólo deberá visitar a un rival, aunque posiblemente sea uno de los peores a los que se ha de visitar: el Éibar, uno de los mejores locales de Segunda y, por si fuera poco, Ipurúa es un campo al que no se le da históricamente bien el Córdoba CF. De hecho, el equipo cordobesista nunca ganó a domicilio al equipo armero después de 12 visitas realizadas hasta la fecha, en las que apenas logró arrancar dos empates.

Pero antes de llegar a esa dificultad, el Córdoba CF de Iván Ania tiene ante sí un reto más inmediato y no menos complicado, que es ganar al Granada, este domingo, y volver a hacerlo en casa ante el Albacete. Por si fuera poco, y tras ganar también por primera vez en la historia en Ipurúa, el Córdoba CF tendría que ganar también en la última jornada de Liga, de nuevo en El Arcángel, al Huesca, para llegar así a los 69 puntos de los que habló el técnico blanquiverde en su penúltima comparecencia ante la prensa, antes del encuentro en Castellón. Por lo tanto, la necesidad del equipo cordobesista pasa por ganar los tres encuentros que le restan en casa, lo que sumados a los dos que ya ha ganado en los últimos meses en El Arcángel, harían un total de cinco jornadas consecutivas ganando en casa: al Zaragoza (1-0), al Sporting (3-2), ya logradas, más las que debe conseguir ante el Granada, el Albacete y el Huesca.

Jémez sí lo hizo y Germán, en Segunda RFEF

No es imposible, pero sí complicado. Tan complicado que Iván Ania con el Córdoba CF nunca lo ha conseguido. Ni en esta temporada ni en la pasada, también en Segunda, logró el asturiano encadenar cinco victorias consecutivas en El Arcángel. En Primera RFEF, en una temporada tan buena como fue la del ascenso, tampoco lo hizo en Liga regular, aunque sí encadenó cinco triunfos caseros. Los tres últimos en Liga Regular más la victoria ante la Ponferradina en la semifinal por el ascenso y ante el Barcelona Atlético en la final.

Iván Ania y Paco Jémez, en los banquillos de El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ / MANUEL MURILLO

Otro ejemplo de la dificultad que supone conseguir cinco victorias consecutivas en casa en Segunda División es que el Córdoba CF lleva 14 años sin lograrlo. Ni Carrión, ni Oltra, ni Berges, ni tantos otros consiguieron llegar a esa cifra, aunque alguno sí se quedó en cuatro. El último que consiguió sumar cinco triunfos consecutivos en El Arcángel con el Córdoba CF en Segunda División fue Paco Jémez en la temporada 2011-12. El de Fátima hizo 15 de 15 en casa aquella temporada desde la jornada 22 de Liga, en la que ganó 2-0 al Elche. Luego, se impuso 2-0 al Valladolid, 1-0 a Las Palmas, 3-1 al Huesca y 3-1 al Hércules. Por si fuera poco, en esa misma campaña, Jémez consiguió encadenar otras cuatro victorias consecutivas ante su parroquia, concretamente, los últimos cuatro encuentros en El Arcángel: 3-2 al Guadalajara, 4-2 al Nástic de Tarragona, 2-0 al Cartagena y 2-1 al Murcia. De hecho, en aquella campaña el Córdoba CF basó su éxito, básicamente, en su fortaleza en El Arcángel, en donde sumó nada menos que 48 puntos, fue el segundo mejor local de la categoría y perdió un solo encuentro, precisamente, ante el campeón y mejor local, el Deportivo de José Luis Oltra. Aquel Córdoba CF ganó 14 partidos y empató los otros seis, encajando sólo 14 tantos en 21 encuentros, por lo que “sólo” tuvo que anotar 35 goles.

Para irse a un Córdoba CF dominador en El Arcángel hay que remontarse a Segunda RFEF, al equipo blanquiverde dirigido por Germán Crespo, que ganó todos los encuentros de Liga en casa aquella temporada, 17, una cifra complicada no ya de superar, sino de igualar.

Pero en lo que respecta al Córdoba CF de Iván Ania y a la reciente línea de resultados del conjunto blanquiverde, si los pupilos del asturiano quieren aspirar a llegar a los 69 puntos para apurar todas sus opciones clasificatorias deberán realizar lo nunca visto en El Arcángel, al menos, en la etapa de Iván Ania en el banquillo blanquiverde: ganar cinco partidos consecutivos ante sus aficionados y, para colmo, rematarlo ganando por primera vez en su historia en Ipurúa. Ahí están los retos para el Córdoba CF de Iván Ania, a cual más duro.