Isma Ruiz y Alberto del Moral, la dupla que ilusionó al Córdoba CF pero que apenas ha podido demostrar su potencial

La temporada 2025-26 está llegando a su final y al Córdoba CF le restan aún tres jornadas a disputar en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de las cuatro que se deben jugar, la primera de ellas, ante el Granada, este domingo (18.30 horas).

En las categorías base del rival de los blanquiverdes se formó Isma Ruiz, que pasó este miércoles por sala de prensa, recordando que con la camiseta rojiblanca no sólo debutó en Primera División, sino que también lo hizo en Europa League. La declaración de compromiso y lealtad de Isma Ruiz en sala de prensa caló entre la afición cordobesista, ya que dejó claro que tenía contrato hasta el 2028 y que nunca se ha sentido “tan querido” como en el Córdoba CF. Por su parte, la entidad blanquiverde ya dejó claro, prácticamente desde la llegada del granadino, que Isma Ruiz debía ser uno de los pilares del futuro del conjunto blanquiverde. Y precisamente por ser esa base, en la planta noble del coliseo ribereño se insistió hasta en dos ocasiones en incorporar a la plantilla a otro jugador que muchos podían ver como “incompatible” como el granadino: Alberto del Moral.

Compatabilidad

Sin embargo, desde su vuelta al Córdoba CF Iván Ania demostró algo que otros muchos también creían: que el toledano y el granadino eran compatibles. De hecho, había quien estaba convencido que el fruto de esa compatibilidad fructificaría en un Córdoba CF mucho más equilibrado defensivamente, mucho más intenso en la presión y, en definitiva, más consistente en la competición.

Alberto del Moral durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Granada de esta temporada. / A.J. GONZÁLEZ

Además, el asturiano podría tener dos opciones bastante claras con Isma Ruiz y Alberto del Moral en el campo. Apostar por un doble pivote conformado por ellos cuando no necesitara manejar tanto balón y confiar el ataque en sus tres hombres de delante, detrás del punta de referencia, que bien podían ser Carracedo, Jacobo y Adilson o, en su defecto, Goti o Kevin Medina. En caso contrario, podía volver a una idea ya plasmada en su primera temporada en el fútbol profesional con el Córdoba CF, cuando jugó no en pocas ocasiones con tres por dentro. En ese caso podía mantener al toledano y al granadino en la base del triángulo y unirlos a Dani Requena, manteniendo a la derecha a Carracedo y pudiendo elegir de un elenco de hasta tres hombres al que mejor estuviera en cada semana, siempre con Adri Fuentes o Sergi Guardiola en la punta de ataque. Hay que recordar que esa fórmula de jugar con tres por dentro fue la que le valió a Iván Ania para que en la segunda vuelta de la 2024-25 el equipo mantuviera cierta consistencia y no experimentara una caída a plomo, como sí ocurrió en esta campaña 2025-26 entre los meses de febrero y marzo. Entonces, con Pedro Ortiz, principalmente, y Álex Sala junto a Isma Ruiz, el equipo tuvo la suficiente fuerza y juego por dentro como para competir en no pocos partidos y lograr puntuar con relativa frecuencia, evitando así una crisis clara y haciendo que la caída fuera muchísimo más suave.

Pero a pesar de que esa pareja formada por Alberto del Moral e Isma Ruiz apuntaba a que podía dar, y no poco, al Córdoba CF esta temporada, lo cierto es que el intento quedó ahí, en prueba. Unas veces por lesión de Alberto del Moral (a pesar de que hace unos días él mismo reivindicó que estaba disponible en muchas jornadas), otras porque el momento competitivo lo desaconsejaba, otro porque costó que se entendieran y otro porque el propio equipo entró en crisis, lo cierto es que apenas hubo oportunidades para verlos juntos en acción.

Aquel mal estreno ante Las Palmas

En la jornada 2 de Liga, Iván Ania apostó por ambos en el once en el encuentro en El Arcángel ante la UD Las Palmas (1-3). Más allá de la derrota, el partido dejó claro que no sería fácil que ambos se entendieran. Tras el dubitativo arranque liguero, el técnico apostó claramente por Isma Ruiz y, luego, en los mejores momentos del equipo, apenas se atrevió a colocarlos juntos en el campo, salvo para cerrar encuentros, como hizo en la jornada 22 en Albacete. Con 0-2 en el marcador, el técnico dio entrada a Alberto del Moral en sustitución de Dalisson para juntarse con Isma Ruiz cuando restaba media hora y, finalmente, el encuentro finalizó 1-3.

Ajaos Valera conversa con Sergi Guardiola durante el Córdoba CF-Las Palmas de este curso. / A.J. GONZÁLEZ

Sólo en ocho jornadas ha sido titular Alberto del Moral en las 38 que se han disputado hasta ahora y únicamente en dos se hicieron la foto de inicio Alberto del Moral e Isma Ruiz: en la referida ante Las Palmas, en casa, y en la visita a Riazor, ante el Deportivo de La Coruña (2-0).

En las otras seis, el toledano partió de inicio sin el granadino a causa de indisposiciones físicas de Isma Ruiz. Pero la idea, más allá de que necesite más tiempo o más práctica, continúa siendo válida, al menos, a priori. Y se podría insistir con ella. Isma Ruiz seguirá vistiendo de blanquiverde, ya lo dejó más que claro esta semana, mientras que Alberto del Moral también dejó clara la puerta a un tercer regreso a El Arcángel para volver a colocarse el escudo del Córdoba CF en el pecho. Todo dependerá de lo que quiera Almada, entrenador del Oviedo, tras el descenso de los carbayones, que será una realidad, probablemente, esta semana.

De hecho, podría haber un nuevo ensayo este domingo, ante el Granada. Isma Ruiz se encuentra prácticamente restablecido de su problema muscular y dejó abierta la opción a entrar en la lista para el encuentro de este domingo. La pareja del Córdoba CF en el mediocampo para esta temporada, conformada por Alberto del Moral e Isma Ruiz no pudo ser en esta temporada, pero bien que podría ser la próxima.