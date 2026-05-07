Pacheta espera a Loic Williams para la visita del Granada al Córdoba CF

El Granada, próximo rival del Córdoba CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el próximo domingo, a las 18.30 horas se ejercitó este jueves en su ciudad deportiva en una sesión abierta en su totalidad a los medios de comunicación y en la que el preparador burgalés no pudo contar con tres futbolistas por problemas físicos.

El hermano de Theo no juega

El hermano de Theo Zidane, el portero francoargelino Luca Zidane, no estará sobre el césped de El Arcángel, ya que sigue recuperándose de su fractura de mandíbula. Tampoco jugarán este domingo en Córdoba el central Manu Lama (sufre una pubalgia) ni el delantero Jorge Pascual, que son bajas seguras en el Granada para el duelo en el coliseo ribereño, donde buscará la permanencia matemática en LaLiga Hypermotion.

Adilson, junto a Luca Zidane, en el momento de su lesión en el encuentro ante el Granada en El Arcángel, la pasada temporada. / Manuel Murillo

Además, en la sesión realizada en la ciudad deportiva nazarí se ejercitó al margen de sus compañeros el también central Loic Williams, un jugador clave para Pacheta que arrastra molestias del partido de la pasada jornada ante el Zaragoza, aunque la idea es que se recupere a tiempo para poder ser titular en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, donde la tercera baja rojiblanca será el delantero Jorge Pascual, por sanción.

Jorge Pascual, sancionado

El delantero y máximo realizador rojiblanco en esta temporada fue castigado con dos partidos de suspensión por la roja que vio en Zaragoza, por lo que también faltará al choque de la siguiente semana contra el Burgos.

Manu Lama celebra un gol con el Granada CF. / Granada CF

El Granada buscará ante el Córdoba CF el punto que le falta para la permanencia matemática en Segunda División, aunque, con una derrota también la conseguiría si el Mirandés deja de ganar algún partido en lo que queda de temporada.

Por su parte, el objetivo del Córdoba CF es sumar su sexta victoria consecutiva y esperar a los resultados de los equipos que le preceden en la tabla: Burgos, Eibar, Málaga y Castellón. Los dos primeros deben perder para ir eliminando "obstáculos" en la clasificación, mientras que los dos últimos también deben hacerlo para así reducir la distancia y hacer renacer la esperanza de que el equipo de Iván Ania puede llegar a las posiciones de 'play off'.