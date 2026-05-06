Isma Ruiz se ve ligado el Córdoba CF en el futuro: "Me he sentido un tío muy importante aquí y ojalá sea por muchos años más"

Isma Ruiz, jugador del Córdoba CF formado en el Granada, próximo rival de los blanquiverdes en El Arcángel, el próximo domingo (18.30 horas), realizó toda una declaración de amor y compromiso hacia su actual club, con el que tiene contrato hasta el 2028. A pesar de ese vínculo contractual, las dos temporadas firmadas por el granadino en el fútbol profesional le hacen objetivo apetecible para no pocos clubs. Sin embargo, Isma Ruiz fue claro este miércoles en la previa del encuentro hacia el club de su tierra.

La lesión

El centrocampista blanquiverde dejó en el aire su participación en el encuentro debido a unas molestias musculares que le apartaron de la competición en las últimas jornadas, aunque todo apunta a que podrá entrar en la convocatoria. "Por mí, me gustaría estar en todos los partidos posibles, ya puede ser con lesión o sin lesión. Me encantaría participar en todos los partidos posibles, como ya bien sabéis, y nada, a ver lo que va pasando durante esta semana", manifestó un Isma Ruiz que indicó que "a ver si llego recuperado para este encuentro".

Isma Ruiz, durante el encuentro del Córdoba CF en Almería, esta temporada. / LOF

El futbolista del Córdoba CF comentó la racha de victorias de su equipo en el último mes de competición, que ha provocado que no pocos le den opciones de llegar a los puestos de play off de ascenso a Primera."Ha sido un crecimiento bastante positivo, donde hemos encajado una racha de bastantes victorias, donde nos ha dado mucha confianza, nos ha hecho crecer como grupo, y ya sabéis, el fútbol da muchas vueltas, lo mismo que estuvimos en la mala racha, en la dinámica que no ganábamos, ahora hemos cogido una buena dinámica positiva, donde llevamos ya 5 victorias consecutivas, y ojalá sean muchas más".

El Granada

También se le recordó a Isma Ruiz que el rival es un club significativo para él, ya que además de ser el de su tierra es también la entidad en la que se formó como futbolista. "Personalmente es especial, porque allí crecí, por así decirlo, como futbolista, donde llegué a debutar en Primera División, llegué a jugar Europa League, y eso me hizo crecer como futbolista, y por eso es un partido especial. Pero, vamos, yo pertenezco al Córdoba CF y lo voy a afrontar como un partido más, y, sobre todo, con muchas ganas y mucha ilusión".

Isma Ruiz, a la izquierda, llega a la Ciudad Deportiva para entrenar con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Era obligatorio preguntarle a Isma Ruiz por las opciones, muy remotas, que tiene este Córdoba CF de llegar a puestos de play off. "Sí, se puede dar o no, pero nosotros no pensamos en el más allá. Nosotros nos dedicamos como hemos hecho estos partidos, partido a partido, y si puede ser será y si no, no. Nosotros ahora mismo solo pensamos en el Granada y en estas jornadas que quedan", aseguró el granadino.

Su futuro

Finalmente, se le preguntó a Isma Ruiz por su futuro, aunque tiene contrato con el Córdoba CF hasta el 2028. Inicialmente, el centrocampista blanquiverde no quiso entrar en el asunto, argumentando que "en ese tema, la verdad es que no estoy ahora mismo interesado. Yo solo estoy interesado en afrontar estas cuatro jornadas, en participar en lo que pueda, en seguir esta buena dinámica, y eso ya se verá". Pero tras la insistencia en su futuro, Isma Ruiz fue tajante: "No estoy pensando en renovaciones, solo en ayudar al equipo en estas jornadas. Me siento valorado y feliz en Córdoba, donde tengo contrato hasta 2028 y quiero seguir muchos años más".