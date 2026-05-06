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El Coto Córdoba será homenajeado en el descanso del partido de este domingo entre el Córdoba CF y el Granada CF en El Arcángel

El saque de honor del encuentro lo hará Paco Salinas, que logró el bronce en los 50 metros braza en la Copa del Mundo de Natación Paralímpica, celebrada recientemente en París

La plantilla del Coto Córdoba celebra el ascenso a Primera FEB en Vista Alegre.

La plantilla del Coto Córdoba celebra el ascenso a Primera FEB en Vista Alegre. / A.J. González

Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

El Coto Córdoba será homenajeado el próximo domingo, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, en el descanso del encuentro que disputarán el Córdoba CF y el Granada CF, correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. El homenaje que le tributará la grada del coliseo ribereño estará más que justificado, ya que los pupilos de Gonzalo Rodríguez lograron el pasado domingo un hito histórico: hacer regresar al baloncesto cordobés a la segunda categoría nacional después de lograr el campeonato de Segunda FEB y eliminar en la final por el ascenso al Amics Castelló, con lo que la próxima temporada se codeará en Primera FEB con equipos históricos del basket nacional, como el Movistar Estudiantes, el Tizona Burgos, el Cantabria o el Fuenlabrada, entre otros. Además, el saque de honor del encuentro lo hará Paco Salinas, que logró el bronce en los 50 metros braza en la Copa del Mundo de Natación Paralímpica, celebrada recientemente en París. 

Gesto del Córdoba CF

El bonito gesto por parte del Córdoba CF podrá disfrutarse en el intermedio del encuentro, vital para el conjunto blanquiverde si aspira a aumentar las expectativas de pelear por una plaza en el play off de ascenso a Primera División, para lo cual tendrá que hacer pleno, es decir, ganar los cuatro encuentros que restan, y esperar el fallo de varios de sus predecesores: Eibar, Burgos, Castellón y Málaga.

Córdoba. Ayuntamiento. Recepción del alcalde a la plantilla y directiva del Coto Córdoba por su ascenso a Primera FEB.

Rafa Blanco, Gonzalo Rodríguez e Isabel Albás charlan durante la visita del Coto Córdoba al Ayuntamiento. / Manuel Murillo / COR

Así, la plantilla blanquiverde, entre la que destacan los hermanos Orozco, Ja'Monta Black, Fernando Bello o Kevin Schutte, entre otros, saltará al terreno de juego de El Arcángel en el descanso del duelo y recibir el reconocimiento de la afición del Córdoba CF por el hito deportivo logrado en Castellón, en donde logró, no sin sufrimiento, el ascenso a Primera FEB, siendo el segundo equipo en la historia del baloncesto cordobés que lograba dicho ascenso, ya que anteriormente sólo lo consiguió el Pozoblanco, hace ya casi 30 años.

Felicitación de Monterrubio

Precisamente, el CEO del Córdoba CFAntonio Fernández Monterrubio, fue de los primeros representantes del deporte cordobés que felicitó al conjunto blanquiverde tras el ascenso a la categoría de plata del baloncesto. «Trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a sus jugadores, cuerpo técnico y directiva por el trabajo, la constancia y el esfuerzo que han hecho posible que Córdoba vuelva a contar con un equipo de baloncesto a este nivel. Nuestro reconocimiento, igualmente, a todos los aficionados del Coto, cuyo apoyo fiel en Vista Alegre ha sido fundamental para alcanzar este éxito. Orgullo blanquiverde», declaró el dirigente del Córdoba CF, en CÓRDOBA, el pasado domingo.

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Antonio Fernández Monterrubio, durante la rueda de prensa llevada a cabo en El Arcángel.

Antonio Fernández Monterrubio, durante una rueda de prensa en El Arcángel. / Manuel Murillo

El saque de honor de este domingo, en la previa entre el Córdoba CF y el Granada CF, estará a cargo de Paco Salinas, el nadador paralímpico que brilló en la reciente Copa del Mundo y que colabora con la Fundación Córdoba CF. La plantilla del Coto, dirigida por Gonzalo Rodríguez y capitaneada por su presidente, Rafael Blanco, ha realizado todo un tour de fiesta por las instituciones y patrocinadores cordobeses durante toda la semana. Desde el Ayuntamiento, a la Diputación, pasando por la Delegación de la Junta en Córdoba, entre otras, el Coto Córdoba ha ofrecido su ascenso a todos los representantes e instituciones cordobesas. Y la ronda finalizará, este domingo, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, casa de la gran institución deportiva de Córdoba: el Córdoba CF.

Paco Salinas, en la Copa del Mundo de Natación Paralímpica disputada en París.

Paco Salinas, en la Copa del Mundo de Natación Paralímpica disputada en París. / CÓRDOBa

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