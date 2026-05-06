Córdoba CF-Granada CF: el segundo derbi andaluz más repetido en la historia

El Granada CF llegará al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel el próximo domingo (18.30 horas) con la intención de cerrar ante el Córdoba CF la permanencia en Segunda División A una temporada más después de sufrir, tanto la pasada temporada como en la primera mitad de la actual, en las posiciones más bajas de la tabla clasificatoria. Por su parte, el conjunto blanquiverde, aunque es conocedor de que es prácticamente imposible, intentará apurar al máximo las minúsculas opciones que mantiene de llegar a la última posición del play off de ascenso a Primera División.

Derbi número 60

El domingo, en el coliseo ribereño, se verá en cualquier caso un clásico del fútbol español y del andaluz. Blanquiverdes y rojiblancos se enfrentarán por sexagésima ocasión en la historia de ambas entidades y esos 60 encuentros igualan a los que el Córdoba CF se ha medido al Cádiz y sólo son superados por el Elche (62) y el Recreativo de Huelva (63), que continúa siendo el rival más repetido en la historia del Córdoba CF.

Usero se marcha de Mikel Rico, en un Granada-Córdoba, con Dani Benítez, al fondo. / JOSE JUAN LUQUE

Evidentemente, esos 60 partidos que cumplirán el Córdoba CF y el Granada CF, cara a cara, el próximo domingo, no suponen todos los enfrentamientos entre un representante granadino contra otro cordobés. Sin ir más lejos, un detalle histórico: el abuelo del que fuera entrenador del Córdoba CF, Lucas Alcaraz, se enfrentó al Real Club Deportivo Córdoba en una decena de ocasiones en los años 40. José Manuel González López, central de renombre en aquellos años en los que llegó a jugar con el Málaga y con el Real Madrid, visitó tanto el Stadium América como El Arcángel como jugador nazarí e incluso en uno de ellos, hace 80 años, llegó a caer por 5-0 con el club germen del actual Córdoba CF.

Lucas Alcaraz y su abuelo

Pero en lo que se refiere al Córdoba CF y el Granada CF, concretamente, el balance es bueno. Tan bueno, que es el mejor de entre los derbis andaluces del conjunto blanquiverde con otros equipos de la región. De 63 partidos ante el Recre, los blanquiverdes perdieron 28, mientras que de los 60 en los que se vieron con los cadistas cayeron en 26 de ellos. En lo que se refiere al Granada, de 59 partidos en los que se han visto las caras cordobesistas y nazaríes, los primeros sólo perdieron en 23 ocasiones.

Lucas Alcaraz, en uno de sus primeros encuentros dirigiendo al Granada, en los años 90. / CÓRDOBA

La última visita del Granada aún permanece en el recuerdo del cordobesismo, ya que el equipo de Iván Ania endosó una manita al de Fran Escribá, que entrenaba entonces al conjunto rojiblanco (5-0). Los goles de Álex Sala (2), Carracedo, Pedro Ortiz y Luca Zidane, en propia puerta, no consiguieron que la tarde fuera completa, ya que la grave lesión de Adilson Mendes ensombreció la goleada cordobesista.

En las dos visitas anteriores, el Córdoba CF sufrió sendas derrotas ante el Granada CF en El Arcángel. 1-2 en la 2018-19, campaña que finalizó con el descenso cordobesista a Segunda División B, y 1-2 en la 2017-18, en uno de los primeros encuentros de José Antonio Reyes con la camiseta blanquiverde, antes de la reacción del equipo entrenado entonces por Sandoval que finalizó con aquella salvación que dio tantos quebraderos de cabeza tiempo después.

La última victoria del Córdoba CF sobre el Granada, antes de la manita de la pasada temporada fue en Primera División y supuso el estreno goleador de un tal Florin Andone con la blanquiverde (2-0), en febrero del 2015.

Es evidente que todos los derbis andaluces ofrecen detalles históricos y curiosos y los protagonizados por el Granada CF y el Córdoba CF no iban a ser menos. Y, además, con nombres eternamente ligados a la historia de ambas entidades.